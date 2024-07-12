На Николаевщине мужчина подорвался в поле на взрывоопасном предмете
В Николаевской области мужчина, который работал в поле, пострадал в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Происшествие произошло в с. Мирное Николаевского района. Там мужчина работал в поле и в определенный момент произошел взрыв", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он получил телесные повреждения. С предварительным диагнозом "минно-взрывная травма" пострадавший госпитализирован в больницу.
В ГСЧС напомнили: "В Украине сохраняется высокий уровень минной опасности. Помните важные правила, спасающие жизни - наткнулся на подозрительный предмет:
- Не подходи!
- Не трогай!
- Звони 101!
