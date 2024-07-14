Через значну спеку були пожежі на енергетичних об’єктах у західному регіоні, - Міненерго

Через значну спеку у західному регіоні виникали пожежі на енергетичних обʼєктах. Протягом усієї доби застосовуються обмеження споживачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Також зазначається, що через масовані російські обстріли в енергосистемі є дефіцит потужностей. Протягом минулої доби для його часткового покриття Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистеми Польщі, сьогодні планується - з Польщі та Словаччини.

"На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено. В Україні тримається спекотна погода, тому можливе зростання споживання електроенергії, зокрема через активне використання кондиціонерів", - пояснюють у Міненерго.

