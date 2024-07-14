УКР
2 750 45

Через значну спеку були пожежі на енергетичних об’єктах у західному регіоні, - Міненерго

Графіки відключення світла

Через значну спеку у західному регіоні виникали пожежі на енергетичних обʼєктах. Протягом усієї доби застосовуються обмеження споживачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго. 

Також зазначається, що через масовані російські обстріли в енергосистемі є дефіцит потужностей. Протягом минулої доби для його часткового покриття Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистеми Польщі, сьогодні планується - з Польщі та Словаччини.

"На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено. В Україні тримається спекотна погода, тому можливе зростання споживання електроенергії, зокрема через активне використання кондиціонерів", - пояснюють у Міненерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ракетного обстрілу на Чернігівщині без світла залишилися споживачі у 10 населених пунктах

+11
Схоже хлопці вже відверто знущаються...
+9
Тобто не частина а всі гроші на захист вкрадені.
І ще. Навіщо тоді ДСНС броня?. Тай енергетикам теж. Бо пожежі на трансформаторах це недогляд та погане обслуговування
саме енергетиків.
+7
отакої!
прострочений зе!лідор особисто, та шмигаль, за його наказом, кинули всі гроші та сили на відновлення та захист!
що, ви, таке пишете?
не може нічого руйнуватися та горіти!
Схоже хлопці вже відверто знущаються...
Без матюків такі новини вже й читати неможна..

Таки по 10 грн буде?
Ска, де Гетьманцев з відрами?
пля, а пожарника с брандсбойтом около трансформатора поставить не подумали ?

Пожарнік - то погорєлєц)) а ті, хто тушать - то або пожарный, або пожежник))
"мы гимназиев не заканчивали...."
))) чорд))
Вогнегасники вони або вогнеборці або пожежогасники пожежноборці .
Хто?????
Хто хто - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C
Крім вогнеборців. Ота інша фуїта.
А чого би інші слова не підходили - ось до прикладу "Що" є і ніц страшного ( а Що придумали ввести в літературну мову троляки 100 левелу - яка Що Шо має бути ).
Хрін зрозуміло чим займаються пожежники - а ось вогнеборець зрозуміло на раз ( він бореться з вогнем ).
а алкаш тодіхто- змієборець чи що?
Алкаш якби спиртовмісні речовини споживає а не змієвомісні - такшо ваш комент не по місці проживанню .
До речі Гугол перекладає пожежника як fireman а вогнеборця перекладає як fire fignter .
Ви перекладаєте гуглом?
Прикиньте в Гуголі є вбудована функція перекладача .
Прикиньте, в курсі. Не користуюсь.
То до чого був ваш комент "Ви перекладаєте гуглом?"?
отакої!
прострочений зе!лідор особисто, та шмигаль, за його наказом, кинули всі гроші та сили на відновлення та захист!
що, ви, таке пишете?
не може нічого руйнуватися та горіти!
Аппетит приходит с едой.
В уряді, на міністра з його замами, ще відпрацьовують, і оті, «дивні творіння», призначені знікуди, але за дзвоником телефонним впливових дзвонарів, - держсекретарі ЦОВВ з купою їх заступників!!
Ох і кагорта, заброньованих заробітчан від дивних клопотальників…
В департаменті СБУ, їм навіть допуска неможуть оформити, для роботи з режимними документами?!?!
Але ж, ну дуже просять, щоб призначили, на засіданні Уряду, саме їх??!?
На них хреста ставити, немає де! Але ж дехто, ну дуже «ПРОСЯТЬ»…
З корупцією, саме отак, і борються, аж піна летить!!
Тобто не частина а всі гроші на захист вкрадені.
І ще. Навіщо тоді ДСНС броня?. Тай енергетикам теж. Бо пожежі на трансформаторах це недогляд та погане обслуговування
саме енергетиків.
Якщо їх обклали якимось мішками або закрили чимось через що стало погане охолодження... можливо ще через втрату потужностей деякі лінії працюють на межі.... або допустимо СЕС забагато наліпили на вітку
Частково згодна. ДСНСників не чіпайте, їм реально потрібна броня, вони потрібні. Й в них дуже небезпечна робота.
Дснс може набрать нових. Їм можна з18 до 25 років в пожежники.
Половину на фронт як мінімум.
Якщо за рік не навчиться теж туди.
Я не кажу що ДСНСникам не важко.
Але кому зараз легко?. Навряд важче ніж на передовій.
Не требя маячню нести. Ви реальних профпожежних бачили?? 18-25 річні наюх поламаються навіть під спорядженням!

І скільки Ви їх вчити будете? Вони вміють професійно надавати первинну медичну допомогу?

Спочатку ото потренуйтесь. Натягніть робу, маску, балон. Візьміть топора, запаснмй балон з маскою й хоч 20 метрів пробіжіть.А, ще рація на Вас буде.
Не хочу сперечатися. Але якщо замість Натягніть робу, маску, балон. Візьміть топора, запаснмй балон з маскою й хоч 20 метрів пробіжіть зробити теж саме в касці, бронікє, з автоматом, розгрузкою, боєкомплектом, рацією та щє під обстрілом. Та ще коли тобі під 50 років
І шо? Не хочу сперечатись - але пожежні, коли вламуються гасити щось - не знають, що можуть гасити..як, наприклад, десяток років тому, на Подолі толуол гасили на складах. Чи клуб аероповітряний.

Не треьа чіпати їх, ба може й Вам їх допомога потріьна буде
По мінному полю мабуть легше.
А, ну так. А пожежі гасити й завали розгрібати, людей рятувати після прильотів хто буде?
Наступна відмазка буде -дощ, та туман.
Це вже перевіряють на скільки лохторат отупів.
Торнадо, суховії..
А потім, раптово для отих урядовців та їх однодумців у ОДА, РАПТОВО, настануть морози і зима!!

Так вони, і Україну готували, до відбиття агресії рашистів, усьо ж,па РИГламенту КМУ…
енергетика України , з часів розвалу совка знаходиться в руках прорашистської агентури ."гаманців куйла".В цей час кровопролитної війни України за своє виживання вона задіяна рашистами , як внутрішня диверсійна діяльність рашистської 3,14дерації ,проти України і її народу
Найгірше що ця агентура всі роки при владі причому мають своїх представників у всіх партіях
Навіть не партіях, а у всіх гілках влади
Значить закривайте обьєкти -це ваші проблеми, бабло дерете дай Бог так якби не тратить а по карманах. Ось дали на дві години і в мережі 178 вольт замість 220-230.
А я не можу зрозуміти, як при енергоекономних лампах - то коли не свічки, без кондиціонерів, бойлерів, при графіку ввдключень в мене 239 кіловати..коли при всіому зазначеному вище 180 кіловат було..
А шмигаль, з отими, члЄНАМИ в Урядовому кварталі, усьо ж па РИГламенту КМУ відсвічує… Хто заважав Уряду, думати про роботу стратегічних галузей, як забезпечити їх безперебійність та дублювання?? Аметка, для чого його туди посадив, отого надовбня по РИГламенту КМУ ??
У вітер здуває.
У спеку згоряє.
У дощ заливає.
У сніг засипає.
У туман ***** не видно.

У Міненерго з 2019 року постійно нещастя та негаразди.

Хоча ні. До 2022 року з Білоруссю та РФ електрикою торгували гарно, точно без збоїв.
шалена спека, яка переходить в скажений холод
А де фото,відео,що горить обладнання в західних областях?Це брехня.
Десь згорів в селі старий трансформатор з якого електрик злив охолоджувальне мастило собі на потреби.Ото й всьо.
