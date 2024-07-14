Через значну спеку були пожежі на енергетичних об’єктах у західному регіоні, - Міненерго
Через значну спеку у західному регіоні виникали пожежі на енергетичних обʼєктах. Протягом усієї доби застосовуються обмеження споживачів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Також зазначається, що через масовані російські обстріли в енергосистемі є дефіцит потужностей. Протягом минулої доби для його часткового покриття Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистеми Польщі, сьогодні планується - з Польщі та Словаччини.
"На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено. В Україні тримається спекотна погода, тому можливе зростання споживання електроенергії, зокрема через активне використання кондиціонерів", - пояснюють у Міненерго.
Таки по 10 грн буде?
прострочений зе!лідор особисто, та шмигаль, за його наказом, кинули всі гроші та сили на відновлення та захист!
що, ви, таке пишете?
не може нічого руйнуватися та горіти!
Ох і кагорта, заброньованих заробітчан від дивних клопотальників…
В департаменті СБУ, їм навіть допуска неможуть оформити, для роботи з режимними документами?!?!
Але ж, ну дуже просять, щоб призначили, на засіданні Уряду, саме їх??!?
На них хреста ставити, немає де! Але ж дехто, ну дуже «ПРОСЯТЬ»…
З корупцією, саме отак, і борються, аж піна летить!!
І ще. Навіщо тоді ДСНС броня?. Тай енергетикам теж. Бо пожежі на трансформаторах це недогляд та погане обслуговування
саме енергетиків.
Половину на фронт як мінімум.
Якщо за рік не навчиться теж туди.
Я не кажу що ДСНСникам не важко.
Але кому зараз легко?. Навряд важче ніж на передовій.
І скільки Ви їх вчити будете? Вони вміють професійно надавати первинну медичну допомогу?
Спочатку ото потренуйтесь. Натягніть робу, маску, балон. Візьміть топора, запаснмй балон з маскою й хоч 20 метрів пробіжіть.А, ще рація на Вас буде.
Не треьа чіпати їх, ба може й Вам їх допомога потріьна буде
Це вже перевіряють на скільки лохторат отупів.
Так вони, і Україну готували, до відбиття агресії рашистів, усьо ж,па РИГламенту КМУ…
У спеку згоряє.
У дощ заливає.
У сніг засипає.
У туман ***** не видно.
У Міненерго з 2019 року постійно нещастя та негаразди.
Хоча ні. До 2022 року з Білоруссю та РФ електрикою торгували гарно, точно без збоїв.