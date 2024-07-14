УКР
Окупанти обстрілюють Конотоп. Вибух пролунав за містом (оновлено)

Окупанти обстрілюють Конотоп

Російські війська атакують Конотоп на Сумщині.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає Цензор.НЕТ.

"Конотоп під обстрілом!!! Не нехтуємо!!!" - йдеться в повідомленні.

Пізніше він додав, що вибух, який всі чули, був не в самому місті.

невже, туди ф16 загнали?
от ***.....
14.07.2024 15:38 Відповісти
ф35 відразу
на ремзавод
14.07.2024 15:56 Відповісти
А отой, екс-СРАТЬєх з ОПУ, у відповідь рашистам, на їх обстріли, провів засідання -ПОТУЖНО-, чергової СТАВКИ щодо застосування ракет від Західних Партнерів, яких на сьогодні, є в Україні??
Невже вони, так і лежать десь…
14.07.2024 15:59 Відповісти
Якщо навіть на бомбардування дитячої лікарні жорстко не відповідати , то звісно свинособаки будуть робити що захочуть.
14.07.2024 16:04 Відповісти
Сцикло наркоманське тільки гундосить вміє і виконувати гебняві вказівки Єрмака
14.07.2024 16:49 Відповісти
 
 