Окупанти обстрілюють Конотоп. Вибух пролунав за містом (оновлено)
Російські війська атакують Конотоп на Сумщині.
Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає Цензор.НЕТ.
"Конотоп під обстрілом!!! Не нехтуємо!!!" - йдеться в повідомленні.
Пізніше він додав, що вибух, який всі чули, був не в самому місті.
