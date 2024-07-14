Окупанти обстрілюють Конотоп. Вибух пролунав за містом (оновлено)

Російські війська атакують Конотоп на Сумщині.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає Цензор.НЕТ.

"Конотоп під обстрілом!!! Не нехтуємо!!!" - йдеться в повідомленні.

Пізніше він додав, що вибух, який всі чули, був не в самому місті.