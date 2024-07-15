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США підтримують запрошення представників РФ на другий Саміт миру, - Держдеп

Метью Міллер

Сполучені Штати Америки схвалюють ініціативу України щодо можливого залучення до другого Глобального саміту миру представників РФ.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це те, що ми з ними (українською делегацією – Ред.) обговорювали", - сказав він у відповідь на прохання прокоментувати заяви Президента України щодо другого Саміту миру та можливості запросити туди російську сторону.

Водночас, за його словами, будь-які кроки в контексті дипломатичних переговорів чи рішень приймає сама українська сторона.

"Україна сама вирішує, коли, як і в якій формі проводити обговорення та вести дипломатичні переговори. Як їхній партнер та країна, що надає допомогу, ми будемо підтримувати їх, якщо вони вирішать піти цим шляхом", - підкреслив Міллер.

Він також нагадав, що Сполучені Штати завжди підтримували дипломатію, коли Україна буде готова до цього. Однак, за словами Міллера, досі Кремль не продемонстрував готовності до такої дипломатії.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що представники РФ мають бути присутні на другому Саміті миру.

Читайте: Це наш пріоритет, - речник Пентагону Райдер про системи ППО для України

Автор: 

Держдепартамент США (1654) США (23613) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+16
Ох и ганд..ны. Чемберлены недобитые
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15.07.2024 23:42 Відповісти
+10
И Аль-Каиду пригласите. Чайку попьете, придурки трусливые.
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15.07.2024 23:52 Відповісти
+8
Х.....вже дав відповідь Охмадитом і протоколами стамбульських посиденьок.
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15.07.2024 23:57 Відповісти
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Ох и ганд..ны. Чемберлены недобитые
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15.07.2024 23:42 Відповісти
Триндіти - не мішки вергати. Хоча, на мою думку, всі ці базари - на користь бідних.
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15.07.2024 23:45 Відповісти
Ну после того как кандидатом в президенты выбрали уголовника, предателя и коррупционера Трампа, чего уже стесняться, можно и с детойобом и Бучанским Мясником пообниматься. Вот вам и дерьмократия и западные ценности о которых нам столько расказывали сказок
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16.07.2024 00:00 Відповісти
Одним із перших про це заговорив Залужний. Нічого дивного, якщо США прислухалися до його думки.
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15.07.2024 23:45 Відповісти
"про це" -- про що?
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16.07.2024 00:01 Відповісти
Про стратегичний тупик, еще в декабре 23го в своем эссе. Только с тех пор положение еще ухудшилось. И теперь тупик видят все... ну... почти все
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16.07.2024 01:05 Відповісти
не хвилюйтесь,
зелені і квіти ***** разом з запрошенням не забудуть відправити...
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15.07.2024 23:46 Відповісти
Їм прийдеться дуже прогнутися, щоб ***** прийняло запрошення. Зараз воно категорично проти.
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16.07.2024 10:36 Відповісти
И Аль-Каиду пригласите. Чайку попьете, придурки трусливые.
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15.07.2024 23:52 Відповісти
Х.....вже дав відповідь Охмадитом і протоколами стамбульських посиденьок.
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15.07.2024 23:57 Відповісти
Це може бути несподіванкою лише для самих відірваних від реальності космонавтів .

ЛОГІЧНО ДУМАЄМО - В ЯКОМУ ВИПАДКУ НАЙБІЛЬШИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК ЗБРОЇ ТА ГРОШЕЙ УКРАЇНІ - США - НІЯК НЕ РЕАГУЄ ,КОЛИ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ГОВОРИТЬ ПРО ЗАПОРОШЕННЯ РОСІЯН ДО МИРУ ?

ТІЛЬКИ ТОДІ КОЛИ ЦЕ З ЙОГО ЗГОДИ І В ЙОГО ІНТЕРЕСАХ.

В кого ще залишаються сумніви , що договрняк по лінії розмежування - це договорняк між США і Росією.

Але можна бути літати у хмарах і вірити в котрнаступи і вихід на кордони 1991 р незабаром ...

Тим жорсткіша буде зустріч з суворою реальністю ....

Україна , отримає шанс на перемогу ,якщо суспільство зміниться і проведе реформи ... ЯКЩО ....
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16.07.2024 00:00 Відповісти
А до чого тут Трамп?

Чи це Байден, хоче стати миротворцем до виборів в США?
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16.07.2024 00:28 Відповісти
Сюрреализм какой-то. "Давайте пригласим на саммит мира террористов, убивающих наших детей".
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16.07.2024 00:21 Відповісти
Американцы если надо даже с людоедами переговоры вели. А вообще кто платит деньги, тот и заказывает музыку...
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16.07.2024 01:07 Відповісти
хочу там бачити нєбензю, а ще мардана. Щоб увесь захід *****.
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16.07.2024 00:30 Відповісти
Бенладена чого не запрошували почаювати після терактів 11 вересня??До вас йолопів так нічого і не дійшло,нічого скоро дійде,коли куйло з приходом трампушки почне валити ваше нато і все решта.Не довго лишилось до всесвітнього хаосу..Я чогось думаю що куйло просто ***** ракетами х101 по польщі коли буде знати що трамп перемагає!Щоб провірити чи буде реакція чи далі буде жування соплів.
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16.07.2024 01:14 Відповісти
А хто взагалі сказав, що каци хочуть приїхати
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16.07.2024 10:01 Відповісти
Да уже всем понятно что сдача Украины ***** идёт полным ходом. А Зеленскому пора уже заниматься своим ядерным оружием.
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16.07.2024 10:09 Відповісти
зеленському пора здриснути, а потім під суд!
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16.07.2024 13:09 Відповісти
Нормас. Я так розумію, якби в Бен Ладена було яз, то перед ним також би плазували? Чекаю, як паРаша смачно вам харкне в пику на це запрошення.
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16.07.2024 10:33 Відповісти
Короче, понятно. *****ц Украине.
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16.07.2024 10:35 Відповісти
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16.07.2024 12:06 Відповісти
 
 