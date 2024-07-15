США підтримують запрошення представників РФ на другий Саміт миру, - Держдеп

Сполучені Штати Америки схвалюють ініціативу України щодо можливого залучення до другого Глобального саміту миру представників РФ.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це те, що ми з ними (українською делегацією – Ред.) обговорювали", - сказав він у відповідь на прохання прокоментувати заяви Президента України щодо другого Саміту миру та можливості запросити туди російську сторону.

Водночас, за його словами, будь-які кроки в контексті дипломатичних переговорів чи рішень приймає сама українська сторона.

"Україна сама вирішує, коли, як і в якій формі проводити обговорення та вести дипломатичні переговори. Як їхній партнер та країна, що надає допомогу, ми будемо підтримувати їх, якщо вони вирішать піти цим шляхом", - підкреслив Міллер.

Він також нагадав, що Сполучені Штати завжди підтримували дипломатію, коли Україна буде готова до цього. Однак, за словами Міллера, досі Кремль не продемонстрував готовності до такої дипломатії.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що представники РФ мають бути присутні на другому Саміті миру.

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