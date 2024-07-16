РУС
США поддерживают приглашение представителей РФ на второй Саммит мира, - Госдеп

Метью Міллер

Соединенные Штаты Америки одобряют инициативу Украины относительно возможного привлечения ко второму Глобальному саммиту мира представителей РФ.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это то, что мы с ними (украинской делегацией - Ред.) обсуждали", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявления Президента Украины относительно второго Саммита мира и возможности пригласить туда российскую сторону.

В то же время, по его словам, любые шаги в контексте дипломатических переговоров или решений принимает сама украинская сторона.

"Украина сама решает, когда, как и в какой форме проводить обсуждения и вести дипломатические переговоры. Как их партнер и страна, предоставляющая помощь, мы будем поддерживать их, если они решат пойти по этому пути", - подчеркнул Миллер.

Он также напомнил, что Соединенные Штаты всегда поддерживали дипломатию, когда Украина будет готова к этому. Однако, по словам Миллера, до сих пор Кремль не продемонстрировал готовности к такой дипломатии.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

Конгресс США беспокоит, что РФ может делиться данными об американском оружии с Китаем, - Reuters

Госдепартамент США (1878) США (27973) глобальный саммит мира (273)
+16
Ох и ганд..ны. Чемберлены недобитые
15.07.2024 23:42 Ответить
+10
И Аль-Каиду пригласите. Чайку попьете, придурки трусливые.
15.07.2024 23:52 Ответить
+8
Х.....вже дав відповідь Охмадитом і протоколами стамбульських посиденьок.
15.07.2024 23:57 Ответить
Ох и ганд..ны. Чемберлены недобитые
15.07.2024 23:42 Ответить
Триндіти - не мішки вергати. Хоча, на мою думку, всі ці базари - на користь бідних.
15.07.2024 23:45 Ответить
Ну после того как кандидатом в президенты выбрали уголовника, предателя и коррупционера Трампа, чего уже стесняться, можно и с детойобом и Бучанским Мясником пообниматься. Вот вам и дерьмократия и западные ценности о которых нам столько расказывали сказок
16.07.2024 00:00 Ответить
Одним із перших про це заговорив Залужний. Нічого дивного, якщо США прислухалися до його думки.
15.07.2024 23:45 Ответить
"про це" -- про що?
16.07.2024 00:01 Ответить
Про стратегичний тупик, еще в декабре 23го в своем эссе. Только с тех пор положение еще ухудшилось. И теперь тупик видят все... ну... почти все
16.07.2024 01:05 Ответить
не хвилюйтесь,
зелені і квіти ***** разом з запрошенням не забудуть відправити...
15.07.2024 23:46 Ответить
Їм прийдеться дуже прогнутися, щоб ***** прийняло запрошення. Зараз воно категорично проти.
показать весь комментарий
16.07.2024 10:36 Ответить
И Аль-Каиду пригласите. Чайку попьете, придурки трусливые.
15.07.2024 23:52 Ответить
Х.....вже дав відповідь Охмадитом і протоколами стамбульських посиденьок.
15.07.2024 23:57 Ответить
Це може бути несподіванкою лише для самих відірваних від реальності космонавтів .

ЛОГІЧНО ДУМАЄМО - В ЯКОМУ ВИПАДКУ НАЙБІЛЬШИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК ЗБРОЇ ТА ГРОШЕЙ УКРАЇНІ - США - НІЯК НЕ РЕАГУЄ ,КОЛИ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ГОВОРИТЬ ПРО ЗАПОРОШЕННЯ РОСІЯН ДО МИРУ ?

ТІЛЬКИ ТОДІ КОЛИ ЦЕ З ЙОГО ЗГОДИ І В ЙОГО ІНТЕРЕСАХ.

В кого ще залишаються сумніви , що договрняк по лінії розмежування - це договорняк між США і Росією.

Але можна бути літати у хмарах і вірити в котрнаступи і вихід на кордони 1991 р незабаром ...

Тим жорсткіша буде зустріч з суворою реальністю ....

Україна , отримає шанс на перемогу ,якщо суспільство зміниться і проведе реформи ... ЯКЩО ....
16.07.2024 00:00 Ответить
А до чого тут Трамп?

Чи це Байден, хоче стати миротворцем до виборів в США?
16.07.2024 00:28 Ответить
Сюрреализм какой-то. "Давайте пригласим на саммит мира террористов, убивающих наших детей".
16.07.2024 00:21 Ответить
Американцы если надо даже с людоедами переговоры вели. А вообще кто платит деньги, тот и заказывает музыку...
16.07.2024 01:07 Ответить
хочу там бачити нєбензю, а ще мардана. Щоб увесь захід *****.
16.07.2024 00:30 Ответить
Бенладена чого не запрошували почаювати після терактів 11 вересня??До вас йолопів так нічого і не дійшло,нічого скоро дійде,коли куйло з приходом трампушки почне валити ваше нато і все решта.Не довго лишилось до всесвітнього хаосу..Я чогось думаю що куйло просто ***** ракетами х101 по польщі коли буде знати що трамп перемагає!Щоб провірити чи буде реакція чи далі буде жування соплів.
16.07.2024 01:14 Ответить
А хто взагалі сказав, що каци хочуть приїхати
16.07.2024 10:01 Ответить
Да уже всем понятно что сдача Украины ***** идёт полным ходом. А Зеленскому пора уже заниматься своим ядерным оружием.
16.07.2024 10:09 Ответить
зеленському пора здриснути, а потім під суд!
16.07.2024 13:09 Ответить
Нормас. Я так розумію, якби в Бен Ладена було яз, то перед ним також би плазували? Чекаю, як паРаша смачно вам харкне в пику на це запрошення.
16.07.2024 10:33 Ответить
Короче, понятно. *****ц Украине.
16.07.2024 10:35 Ответить
16.07.2024 12:06 Ответить
 
 