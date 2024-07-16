США поддерживают приглашение представителей РФ на второй Саммит мира, - Госдеп

Соединенные Штаты Америки одобряют инициативу Украины относительно возможного привлечения ко второму Глобальному саммиту мира представителей РФ.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это то, что мы с ними (украинской делегацией - Ред.) обсуждали", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявления Президента Украины относительно второго Саммита мира и возможности пригласить туда российскую сторону.

В то же время, по его словам, любые шаги в контексте дипломатических переговоров или решений принимает сама украинская сторона.

"Украина сама решает, когда, как и в какой форме проводить обсуждения и вести дипломатические переговоры. Как их партнер и страна, предоставляющая помощь, мы будем поддерживать их, если они решат пойти по этому пути", - подчеркнул Миллер.

Он также напомнил, что Соединенные Штаты всегда поддерживали дипломатию, когда Украина будет готова к этому. Однако, по словам Миллера, до сих пор Кремль не продемонстрировал готовности к такой дипломатии.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

Также читайте: Конгресс США беспокоит, что РФ может делиться данными об американском оружии с Китаем, - Reuters