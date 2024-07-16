США поддерживают приглашение представителей РФ на второй Саммит мира, - Госдеп
Соединенные Штаты Америки одобряют инициативу Украины относительно возможного привлечения ко второму Глобальному саммиту мира представителей РФ.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это то, что мы с ними (украинской делегацией - Ред.) обсуждали", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявления Президента Украины относительно второго Саммита мира и возможности пригласить туда российскую сторону.
В то же время, по его словам, любые шаги в контексте дипломатических переговоров или решений принимает сама украинская сторона.
"Украина сама решает, когда, как и в какой форме проводить обсуждения и вести дипломатические переговоры. Как их партнер и страна, предоставляющая помощь, мы будем поддерживать их, если они решат пойти по этому пути", - подчеркнул Миллер.
Он также напомнил, что Соединенные Штаты всегда поддерживали дипломатию, когда Украина будет готова к этому. Однако, по словам Миллера, до сих пор Кремль не продемонстрировал готовности к такой дипломатии.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зелені і квіти ***** разом з запрошенням не забудуть відправити...
ЛОГІЧНО ДУМАЄМО - В ЯКОМУ ВИПАДКУ НАЙБІЛЬШИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК ЗБРОЇ ТА ГРОШЕЙ УКРАЇНІ - США - НІЯК НЕ РЕАГУЄ ,КОЛИ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ГОВОРИТЬ ПРО ЗАПОРОШЕННЯ РОСІЯН ДО МИРУ ?
ТІЛЬКИ ТОДІ КОЛИ ЦЕ З ЙОГО ЗГОДИ І В ЙОГО ІНТЕРЕСАХ.
В кого ще залишаються сумніви , що договрняк по лінії розмежування - це договорняк між США і Росією.
Але можна бути літати у хмарах і вірити в котрнаступи і вихід на кордони 1991 р незабаром ...
Тим жорсткіша буде зустріч з суворою реальністю ....
Україна , отримає шанс на перемогу ,якщо суспільство зміниться і проведе реформи ... ЯКЩО ....
Чи це Байден, хоче стати миротворцем до виборів в США?