Представители России должны присутствовать на втором саммите мира, - Зеленский. ВИДЕО

Представители РФ должны присутствовать на втором саммите мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, ориентировочно в конце июля - начале августа должна состояться первая встреча на уровне советников по безопасности, где будут обсуждать вопросы энергетической безопасности. Зеленский рассчитывает, что она состоится в Катаре.

На сентябрь, как уточнил президент, запланирована встреча в Канаде по гуманитарному направлению. Там будут обсуждать обмен пленных и возвращение похищенных РФ детей.

"По итогам всех встреч должны быть разработаны соответствующие планы", - уточнил Зеленский.

"После этих трех пунктов, если они сработают, будет готов полностью план реализации всех пунктов, и я ставил задачу, чтобы в ноябре у нас был полностью готов план для второго саммита. С нашей стороны, со стороны партнеров, я считаю, все будет сделано. Мы будем готовы максимально приблизить второй саммит, и я считаю, что представители России должны присутствовать на втором саммите", - резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил о желании Украины провести второй Глобальный саммит мира в 2024 году.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россию можно включить во второй Саммит мира в формате "зерновой сделки".