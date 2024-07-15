Представители России должны присутствовать на втором саммите мира, - Зеленский. ВИДЕО
Представители РФ должны присутствовать на втором саммите мира.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, ориентировочно в конце июля - начале августа должна состояться первая встреча на уровне советников по безопасности, где будут обсуждать вопросы энергетической безопасности. Зеленский рассчитывает, что она состоится в Катаре.
На сентябрь, как уточнил президент, запланирована встреча в Канаде по гуманитарному направлению. Там будут обсуждать обмен пленных и возвращение похищенных РФ детей.
"По итогам всех встреч должны быть разработаны соответствующие планы", - уточнил Зеленский.
"После этих трех пунктов, если они сработают, будет готов полностью план реализации всех пунктов, и я ставил задачу, чтобы в ноябре у нас был полностью готов план для второго саммита. С нашей стороны, со стороны партнеров, я считаю, все будет сделано. Мы будем готовы максимально приблизить второй саммит, и я считаю, что представители России должны присутствовать на втором саммите", - резюмировал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил о желании Украины провести второй Глобальный саммит мира в 2024 году.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россию можно включить во второй Саммит мира в формате "зерновой сделки".
Якась клоунада...
Начало сдачи задокументировано. Нет ли катапульты на Ростов? А то пока т.н. "силовики" тянут сопли "неначаси" , то может быть и поздно....
Думай про політичну ПОТУЖНІСТЬ коли кулеба чи зелебобік буде просити чергову допомогу і гроші ато як він казав у Вільнюсі: "... наші пенсіонери помруть без ваших грошей.....".
.. уявляю собі гітлерпутлер на переговорах ...
Президентом США с вероятностью 90 процентов станет Трамп = минус помощь Украине = вечное отступление = ...
Естественно тема саммитов и переговоров становится реальностью.
И прекращения огня по линии фронта тоже. Минусов куча. Плюсов два.
Первый шанс победить рашистов еще будет обязательно как и шанс вернуть свою землю.
Второй - Выборы. Только на этот раз голосуйте подумав. Не надо выбирать тамаду или музыканта или еще кого...