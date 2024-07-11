Россия не собирается участвовать во втором Саммите мира относительно Украины, - МИД РФ
Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не планирует участвовать во втором Саммите мира, который стремится организовать Украина.
Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует пропагандистское агентство "РИА Новости".
По его словам, второй саммит является якобы "попыткой реабилитироваться за провал" во время Глобального саммита в Швейцарии.
Галузин назвал "Формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского "тупиковой и ультимативной".
"Мы такие ультиматумы не принимаем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся", - добавил заместитель Лаврова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил о желании Украины провести второй Глобальный саммит мира в 2024 году.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россию можно приобщить ко второму Саммиту мира по формату "зерновой сделки"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Yaroslav Dziubin: Шо значить "ви не вірили", вас попереджала іноземна розвідка за півроку. Чи у вас були якісь інші канали зв'язку і гарантії? Чому ці два Янелоха досі не в тюрмі за держзраду?
Kurt Wootz: путін просто насолоджується нікчемною безпорадністю карикатурного керівництва України та ОПУ. Путін вибив усі ГЕС та ТЕЦ, бо добре знає, що не отримає жодної відповіді. Він відкрито мінував і нахабно будував 5 ліній оборони екскаваторами на півдні та знав, що не буде жодного удару.
КРИМський УКР: А якби ви у 19 поставили галочку в іншому місці, то не було б у нас великого крадівництва, а були б ракети, які достають до кремля, були б заміновані Чонгар, акваторія Маріуполя, не було б відведень. Був би Маріуполь, ЗАЕС, Нептуни, Сапсани кошмарили б кцп. Але ви рішили поржать.
Як би зєля не хотів домовитись і ВСЕ ЗДАТИ
Кацапи...розглядають лише ВАРІАНТ З ПОВНИМ ЗНИЩЕННЯМ України і українців
То виходить і ЗЄ і кацапи хочуть одного і того ж!!!
І я ще додам - якщо (а це наразі виглядає дуже імовірним) в США оберуть Рудого Клоуна - }{уйлуша знахабніє настільки що не просто не відмовиться від своїх "умов" для початку переговорів (вихід ЗСУ із Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей) - а ще й висуне нові.
Так що або ми переламаємо хребет цим мразям (а це ще добрячі 1.5-3 роки війни), або готуймося емігрувати всією країною, якщо ви звісно не підрусняве гівно, здатне вижити в сруському світі який тут настане після повної окупації.
і як і в 2019-му він достатньо очевидний для всіх хто має хоч краплю розуму і пам'яті.
ну по-перше аналітики не рівня тобі, зазвичай ніколи не можуть 100% спрогнозувати результат виборів у США.
а по-друге, так, мені не подобається абсолютно бездарний у справах міжнародних відносин популіст, який думає що може зупинити агресію рашки якимось шахер-махером наших територій, при цьому абсолютно забувши як його прокидав північнокорейський царьок на пару калібрів легший за }{уйла.
уяснив, пернатий?
Виходить так, що ми у глухому куті?
ВОФФКА! Не будуть нормальні президенти по першому свистку дєрьмака по самітах бігать!
19 ЯНВАРЯ 2022 он рассказывает про шашлычки
25 ФЕВРАЛЯ 2022 (на следующий день после начала войны!!!) он уже предложил Пу переговоры
29 МАРТА 2022 в Стамбуле уже готов сдать Украину с потрохами России
"как стране гаранту"
Воно ж с тих пір мучається, ніяк не здасть Україну, і на пляж
Може вже нарешті вийде
25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому
ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Адже через зміну клімату в найближчому десятилітті вирощування зернових культур нижче 45-ї паралелі північної широти через перманентну посуху стане неможливим.
Щоби Україні отримати змогу домовитись з Китаєм в обхід пітьми щодо поставок зерна і використання родовища Li й тим самим досягнути мирної угоди на українських умовах, потрібно завдати поразки рашистським військам на любій ділянці фронту й відкинути їх на 50 - 80 кілометрів.
Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета "
и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы,
а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).
https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
Она стала частью подготовки общества к "компромиссу", о котором договаривалась в Стамбуле наша делегация во главе с Арахамией
Одновременно Арестович обольщал общество обещаниями быстрого окончания войны.
Тупо пытаются стырить территорию вот и весь сказ.