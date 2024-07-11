Россия не собирается участвовать во втором Саммите мира относительно Украины, - МИД РФ

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не планирует участвовать во втором Саммите мира, который стремится организовать Украина.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует пропагандистское агентство "РИА Новости".

По его словам, второй саммит является якобы "попыткой реабилитироваться за провал" во время Глобального саммита в Швейцарии.

Галузин назвал "Формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского "тупиковой и ультимативной".

"Мы такие ультиматумы не принимаем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся", - добавил заместитель Лаврова.

Также читайте: Киев хочет провести второй Саммит мира с участием России до выборов в США, - Bloomberg

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил о желании Украины провести второй Глобальный саммит мира в 2024 году.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россию можно приобщить ко второму Саммиту мира по формату "зерновой сделки"