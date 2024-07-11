РУС
13 929 88

Россия не собирается участвовать во втором Саммите мира относительно Украины, - МИД РФ

МЗС РФ про участь Росії у другому Саміті миру

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не планирует участвовать во втором Саммите мира, который стремится организовать Украина.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует пропагандистское агентство "РИА Новости".

По его словам, второй саммит является якобы "попыткой реабилитироваться за провал" во время Глобального саммита в Швейцарии.

Галузин назвал "Формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского "тупиковой и ультимативной".

"Мы такие ультиматумы не принимаем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся", - добавил заместитель Лаврова.

Также читайте: Киев хочет провести второй Саммит мира с участием России до выборов в США, - Bloomberg

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил о желании Украины провести второй Глобальный саммит мира в 2024 году.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россию можно приобщить ко второму Саммиту мира по формату "зерновой сделки"

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) МИД РФ (1686) россия (97281) глобальный саммит мира (273)
Топ комментарии
+25
Чудасія! Тирористів до миру закликають! А їх треба розстрілювати!
11.07.2024 12:39 Ответить
+21
Не ну а шо ви хотіли?! Кацапстан пропонує тільки капітуляцію України, та колективного Западу.
11.07.2024 12:39 Ответить
+17
Читайте це уважно, всі слабкі на розум дебіли, які вірять в те шо рашка хоче з нами миру, просто треба трошки поторгуватись із ними земелькою.

І я ще додам - якщо (а це наразі виглядає дуже імовірним) в США оберуть Рудого Клоуна - }{уйлуша знахабніє настільки що не просто не відмовиться від своїх "умов" для початку переговорів (вихід ЗСУ із Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей) - а ще й висуне нові.

Так що або ми переламаємо хребет цим мразям (а це ще добрячі 1.5-3 роки війни), або готуймося емігрувати всією країною, якщо ви звісно не підрусняве гівно, здатне вижити в сруському світі який тут настане після повної окупації.
11.07.2024 12:40 Ответить
Ну то як сюзерен скаже то ви й ******** зробите.
11.07.2024 12:37 Ответить
Чудасія! Тирористів до миру закликають! А їх треба розстрілювати!
11.07.2024 12:39 Ответить
11.07.2024 12:47 Ответить
***** в черговий раз кинув Зе&Ермака ! Казав же вам , Борис Джонсон , які перевмовини з крокодилом , який вже , відкусив вам пів ноги !
11.07.2024 15:55 Ответить
Не ну а шо ви хотіли?! Кацапстан пропонує тільки капітуляцію України, та колективного Западу.
11.07.2024 12:39 Ответить
Я не понимаю, на.уй зебилы приглашают тех лишнехромосомных мавп на Саммит. Каароч, выходит подлиз не засчитан.
11.07.2024 12:40 Ответить
Расея и МИР - понятия не совместимые!!!
11.07.2024 12:45 Ответить
Я б сюди додав, розум і гундос несумісні за визначенням.
11.07.2024 14:48 Ответить
несовместимые
11.07.2024 21:21 Ответить
А кацапів туди запрошували?
11.07.2024 13:23 Ответить
Глава МЗС України Дмитро Кулеба , що Росію можна долучити до другого Саміту миру за форматом "зернової угоди". Джерело:
11.07.2024 14:57 Ответить
А ваапше-та, кто его знает, какие там за лаштункамы имеются Турции с Оманами...
11.07.2024 14:58 Ответить
ну так, ну так ... хто його зенає що понапідписували зебіли спочатку в Омані, а потім, весною 2002 року, в Стамбулі ...

Yaroslav Dziubin: Шо значить "ви не вірили", вас попереджала іноземна розвідка за півроку. Чи у вас були якісь інші канали зв'язку і гарантії? Чому ці два Янелоха досі не в тюрмі за держзраду?
Kurt Wootz: путін просто насолоджується нікчемною безпорадністю карикатурного керівництва України та ОПУ. Путін вибив усі ГЕС та ТЕЦ, бо добре знає, що не отримає жодної відповіді. Він відкрито мінував і нахабно будував 5 ліній оборони екскаваторами на півдні та знав, що не буде жодного удару.
КРИМський УКР: А якби ви у 19 поставили галочку в іншому місці, то не було б у нас великого крадівництва, а були б ракети, які достають до кремля, були б заміновані Чонгар, акваторія Маріуполя, не було б відведень. Був би Маріуполь, ЗАЕС, Нептуни, Сапсани кошмарили б кцп. Але ви рішили поржать.



11.07.2024 15:09 Ответить
Але до ДЕГЕНЕРАТІВ ЗЕЛЕНИХ 50%+ , ще за 5 років не дійшло , що Буратино порношут і ПІДРУЧНІ АГЕНТИ ГЕБНІ - Ермак , Баканов, Кулініч, портнов, подоляк …………… готували демонтаж Держави України ! «Какая разница», « рус просто двігают граніци вперед» , « дагаварімся ПААСЕРЕДІНЕ» , а після зради в Стамбулу був би один страшний ГЕНОЦИД - Маріуполь, Буча, Бородянка ……
11.07.2024 16:04 Ответить
Але ж по факту не запрошували.
11.07.2024 15:01 Ответить
По факту вони здавали Україну в лапи нацистів , південь вдало передали партнерам , як казав миша падаляк
11.07.2024 16:11 Ответить
Що я і казав. Як би зєля не хотів домовитись і все здати. Кацапи йому не дадуть бо вони розглядають лише варіант з повним знищенням України і українців
11.07.2024 12:40 Ответить
На те вони й зебіли
11.07.2024 12:48 Ответить
Щось не зрозуміло

Як би зєля не хотів домовитись і ВСЕ ЗДАТИ

Кацапи...розглядають лише ВАРІАНТ З ПОВНИМ ЗНИЩЕННЯМ України і українців

То виходить і ЗЄ і кацапи хочуть одного і того ж!!!
11.07.2024 12:52 Ответить
Не зовсім так зєлю кацапи теж замочать,а він хоче жити
11.07.2024 13:28 Ответить
, вони про такого 30 років мріяли ! Все идет по плану ,казав ***** А хто ж таки злив КОНТРНАСТУП ? Чому зе це не колише , тому , що Цє він і ойго кроти ‼️🦫Подоляк Ермак ТатаровБаканов і всі посібники ТЕРРОРИСТІВ на волі ‼️
11.07.2024 16:09 Ответить
Читайте це уважно, всі слабкі на розум дебіли, які вірять в те шо рашка хоче з нами миру, просто треба трошки поторгуватись із ними земелькою.

І я ще додам - якщо (а це наразі виглядає дуже імовірним) в США оберуть Рудого Клоуна - }{уйлуша знахабніє настільки що не просто не відмовиться від своїх "умов" для початку переговорів (вихід ЗСУ із Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей) - а ще й висуне нові.

Так що або ми переламаємо хребет цим мразям (а це ще добрячі 1.5-3 роки війни), або готуймося емігрувати всією країною, якщо ви звісно не підрусняве гівно, здатне вижити в сруському світі який тут настане після повної окупації.
11.07.2024 12:40 Ответить
Ті, хто сподівається вижити при руснє, отримають расейскім сапогом в пику і оклигають на кордоні з Польщею, маючи в руках автомат, а позаду заградотряд. І все, кінець екскурсії в горах. Такшо вибору практично нема, або битися хто як може, або тікати як коля-катлета
11.07.2024 13:07 Ответить
Або будуть запхані у бусик, у країні вільних людей, і закінчать точно так же.
11.07.2024 14:50 Ответить
Як приємно прочитати коментар розумної людини, шкода що у нашій державі таких меншість! Як показує практика більшість вірить в чудо.
11.07.2024 13:11 Ответить
Дякую. А найбільше мене в оцій всій історії бентежить (м'яко кажучи) - це коли ті самі люди які вчора обирали клоуна під гаслами "гірше не буде" - тепер називають мене, реаліста, мрійником і вкотре відмовляються визнавати що світ не буде пристосовуватись до їх примх і побажань.
11.07.2024 13:15 Ответить
Не дивуйтесь, як говорив мій покійний тренер "чем выше нос тем легче мозг" у нас от такий довбень вже шостий рік виконує обов'язки президента, а ще значна кількість схожих екземплярів бігає по країні. Вони свою помилку зрозуміють тоді коли на коліна будуть стояти в посадці, а перед їхніми очима буде торчати дуло кацапського автомата.
11.07.2024 14:02 Ответить
З одним не згоден. Не виконує те гімно обов'язки президента, тільки місце займає. Роздувати щоки та допомагати друзям обдирати Україну, себе не забуваючи, і одночасно ту Україну знищувати - це не обов'язки президента
11.07.2024 16:10 Ответить
Слушне зауваження! Дякую!
11.07.2024 17:36 Ответить
тільки ви не врахували однієї, дуже важливої деталі. Рудий чи будь-то інший на посаді президента ніколи не дозволять собі розмовляти із собою мовою ультиматумів. тож у відповідь на нові знахабнілі вимоги ху йла, може бути і, швидше за все, таки точно буде завсім інша реакція.
11.07.2024 16:45 Ответить
Ага-ага. А от коли Пухляш ядеркою обзавівся після всіх переговорів із Донні це був не ультиматум і не приниження найвеличнішого президента світу? ))
12.07.2024 09:45 Ответить
точно. вже якось підзабувся той епізод. ))
12.07.2024 11:00 Ответить
Вы нам предлагаете нереальный план. Что нибудь земное а этот космос не прокатит
11.07.2024 13:15 Ответить
це не план, а вибір.

і як і в 2019-му він достатньо очевидний для всіх хто має хоч краплю розуму і пам'яті.
11.07.2024 14:30 Ответить
та чувак просто марить, я ще розумію, коли звертаються до можновладців, а коли звичайних людей називають "слабкими на розум дебілами", аргументуючи це тим, що вони мають дещо іншу думку (і це зрозуміло, бо не всі такі хоробрі як автор цього коменту), а потім просто пропонує "переламати разом хребет" (тобто зі слабкими на розум дебілами), то мені і додати нічого.
11.07.2024 16:50 Ответить
Можна подумати від напівтрупа теперішнього багато користі
11.07.2024 13:15 Ответить
Написавши про «рудого клоуна» ти показав що ти повний дебіл. Трампа оберуть подобається це вам чи ні. Як далі жити будете. Зелені покидьки, яких обрали більшість украінців(!) умудрились розісратись із двома кандидатами.
11.07.2024 13:53 Ответить
"Трампа оберуть подобається це вам чи ні"

ну по-перше аналітики не рівня тобі, зазвичай ніколи не можуть 100% спрогнозувати результат виборів у США.

а по-друге, так, мені не подобається абсолютно бездарний у справах міжнародних відносин популіст, який думає що може зупинити агресію рашки якимось шахер-махером наших територій, при цьому абсолютно забувши як його прокидав північнокорейський царьок на пару калібрів легший за }{уйла.
11.07.2024 14:36 Ответить
кукурікати будеш коли відсидиш в окопах стільки скільки я + в ЗСУ стільки ж.

уяснив, пернатий?
12.07.2024 09:40 Ответить
Цікаво, як їм можна "переламати хребет", якщо в них досі відкриті кордони для мужиків, мобілізації як такої ще не було, ракет і шахедів стає все більше, гроші за нафту і газ ллються рікою і з'являються все нові азіатські союзники... А у нас мобілізують вже "кого попало", енергетика на соломинці висить, ВПК немає, економіка повністю залежна від зовнішніх кредитів і т. д.
Виходить так, що ми у глухому куті?
12.07.2024 00:59 Ответить
А отак приблизно як ми перемогли їх флот в Чорному морі, не маючи свого. В них танки, броня і арта не нескінченні. Без того воювати буде м'яко кажучи важко.
12.07.2024 09:42 Ответить
Козломорді послали свого ж peaceдюка Козира-єрмака за імпровізацію.
11.07.2024 12:48 Ответить
Наш Вальодья дуже засмутиться, яе шо отой вовп ***** не приіде на другу частину його спектаклю. І в очко не заглянкть ні піпіськой по клавишам клавесіну постукать. Печалька.
11.07.2024 12:48 Ответить
Мабуть він уявляє собі велику сцену, внизу сидять представники 140 країн, посередині путька з охороною, а на сцені Вова Зе з мікрофоном шутки шутить. Всі хлопають, роблять селфі, Занавіс.
11.07.2024 13:12 Ответить
Хотілося "забєрітє мєнья", тепер разом з Україною, а кумир не приїде. Біда. Тре у Єрмака ще дозу виканючити, занюхати горе.
11.07.2024 16:14 Ответить
На другий саміт, якщо клован його зробить цього року, й половини лідерів, що були на першому, не буде.
ВОФФКА! Не будуть нормальні президенти по першому свистку дєрьмака по самітах бігать!
11.07.2024 12:49 Ответить
А капаські ''хотєлки'' це не ультиматум?!!! За крейсером кацапйо шикуйсь!
11.07.2024 12:52 Ответить
Що скаже на це Потужний Манагєр?
11.07.2024 12:55 Ответить
Одна надія на Захід - бо рашка мало - помало буде продавлювати
11.07.2024 12:55 Ответить
От і добре. Баба з возу - кобилі легше
показать весь комментарий
Ну добре,ще буде в тебе ,Сашко ,свою мужнiсть проявити.Розвелося таких"воїнів".
11.07.2024 14:12 Ответить
Nu to zo, kurwa!?
11.07.2024 14:27 Ответить
Це яким конченим, обділеним інтелектом імбецилом треба бути щоб всерйоз планувати якусь там "мирну конференцію" з кацапами? Я вже не питаю про те, як можна було цю людину вибрати президентом
11.07.2024 12:59 Ответить
А чи людину?
11.07.2024 16:15 Ответить
За формальними ознаками
11.07.2024 16:55 Ответить
Та йди накуй разом з лавровим
11.07.2024 13:00 Ответить
Как ЗЄ спешил сдать Украину Пу

19 ЯНВАРЯ 2022 он рассказывает про шашлычки

25 ФЕВРАЛЯ 2022 (на следующий день после начала войны!!!) он уже предложил Пу переговоры

29 МАРТА 2022 в Стамбуле уже готов сдать Украину с потрохами России
"как стране гаранту"

Воно ж с тих пір мучається, ніяк не здасть Україну, і на пляж

Може вже нарешті вийде
11.07.2024 13:02 Ответить
Зеленский предложил Путину переговоры.

25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому

ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
11.07.2024 13:16 Ответить
Зеленский предложил Путину переговоры.

25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
11.07.2024 13:26 Ответить
зенелох оманський, твій вихід
11.07.2024 13:09 Ответить
Зрозуміло, що позиція Китаю - воювати руками пітьми й далі, сподіваючись на закладені у задум цієї війни преференції: українські орні землі у 100-річне володіння для прокорму свого 1,44 мільярдного населення. А також для управління Світом страхом голоду.
Адже через зміну клімату в найближчому десятилітті вирощування зернових культур нижче 45-ї паралелі північної широти через перманентну посуху стане неможливим.
11.07.2024 13:12 Ответить
Не лише орні землі більше цікавлять запаси літію 10% світових , та рідкоземельних металі....
11.07.2024 13:18 Ответить
10 % це дуже багато - ну дуже ( просто КНР розуміє шо технологічно вони не потягнуть видобудок там де тих запасів стіко шо мама не горюй - на дні океанському ці запаси до прикладу ).
11.07.2024 13:53 Ответить
Саме так. Схоже, що допоки рашисти не дійдуть до Покровського і не захоплять землі довкола Шевченківсьеого родовища літію, то Китай не заспокоїться. І буде далі гнати ********** войсько на убой.
Щоби Україні отримати змогу домовитись з Китаєм в обхід пітьми щодо поставок зерна і використання родовища Li й тим самим досягнути мирної угоди на українських умовах, потрібно завдати поразки рашистським військам на любій ділянці фронту й відкинути їх на 50 - 80 кілометрів.
11.07.2024 14:02 Ответить
Це все є в Африці, і ще в рази більше. Нічого унікального в Україні немає.
11.07.2024 19:09 Ответить
Не пишіть те що не знаєте всі дані про розмір родовища літію заскретили... а те що просочилось в прессі що до розвіданих раніше 10% світовго запасу... знайшли ще 10-15% ... по останнім оцінкам блумберг до 25% ... тому що є у африці то не належить оркам та китайцям...
11.07.2024 22:47 Ответить
Ну і що що не належить, все одно видобувають. І не тільки літий, але і золото, алмази.
12.07.2024 02:27 Ответить
Замість того шоб запускати Старлінки і готуватися переправляти на Марс лям людей ( шо являє собою галюцінацію розуму після прийому чогось такого ) мож вже було розпочати запуск космічної парасольки - але тирнет швидкий і галюцинації важливіші ( https://universemagazine.com/chy-zahystyt-gigantska-parasolka-zemlyu-vid-peregriva/ ).
11.07.2024 13:51 Ответить
Поки будуть просуватись вперед поки і не збираються. Блінкін, твою дивізію, де ж та зброя, що змінить хід війни?! Як не було ніхера так і нема, звиздуни блін і сцикуни.
11.07.2024 13:23 Ответить
Вони її походу дадуть нам вже тоді, коли воювати буде ніким...
12.07.2024 01:03 Ответить
Сообщение НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА ЗА 29 МАРТА!!! об итогах украинско-российских переговоров в Стамбуле.

Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета "

и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы,

а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).

https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
11.07.2024 13:29 Ответить
Кампания критики в адрес НАТО была развернута Офисом президента еще в марте.

Она стала частью подготовки общества к "компромиссу", о котором договаривалась в Стамбуле наша делегация во главе с Арахамией

Одновременно Арестович обольщал общество обещаниями быстрого окончания войны.
11.07.2024 13:31 Ответить
Зельоним цукерку не дадуть. Не слухняними були. Спочатку повинні виконати, про що в Омані обіцяли, і в Стамбулі погодились.
11.07.2024 13:52 Ответить
сорвался договорняк, теперь трампа только ждать
11.07.2024 14:03 Ответить
Йой! Прийде курва рудий кловн і фшім настане піждєц!
11.07.2024 14:29 Ответить
Луценко недавно повідомив, схоже на анекдот. Хрипатий хоче продати квартиру в Лондоні. І має бути присутнім при оформленні купчої. Так просто не приїдеш, там вибори,потрібно чекати результатів. А брити з чисто британським гумором повідомляють пацанов в кедах - ну який візит,у вас же посла немає. Хрипатий із скрипом відправив Генерала послом. В дуета всі навколо винні. Як у поганої свекрухи-я казала, що так буде.
11.07.2024 14:09 Ответить
Ну й путін з вами! Рішення приймуть без вас, вас повідомлять, будете виконувати.
11.07.2024 14:09 Ответить
От бл..зеним та дермаку з🤡 не підфартило ...москва вимагатиме за присутність, публічного визнання захвату українских тер.та знят'я санкцій і.т.і. а 🤡 наївний думав шо вони будуть раді ,коли він буде їм у очк...і...заглядади ніт, давай публічну капітуляцію з касованими репараціями ...
11.07.2024 14:21 Ответить
11.07.2024 14:29 Ответить
Пішов торг де факто. Спочатку усі викатили свої максимальні хотєлки, тепер будуть шукати точки дотику. паРаша бикує, намагається прогнути Зєльца. Подивимося, чим відповість Зєльц.
11.07.2024 14:52 Ответить
Хочу гамбургер и картошку
11.07.2024 16:03 Ответить
Интересно шо дальше наш боневтик будет делать?😂
11.07.2024 17:41 Ответить
Можно долго пыжить щечки и отнекиваться но это все больше и больше запинывает рейтинг рашки под плинтус и превращает рашку в дерьмо даже в глазах собственных союзников ибо даже они начали понимать что речь идет о попытке присвоить чужую территорию а не о том что брехала им пуйлопропаганда два года.
Тупо пытаются стырить территорию вот и весь сказ.
11.07.2024 19:21 Ответить
да ваще пох на нее.
11.07.2024 21:33 Ответить
 
 