РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7453 посетителя онлайн
Новости
8 907 111

Киев хочет провести второй Саммит мира с участием России до выборов в США, - Bloomberg

Глобальний саміт миру у Швейцарії

Киев хочет провести вторую встречу для достижения мирного урегулирования в Украине до выборов в США, которые состоятся в ноябре. На этот раз с участием России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что Киев стремится организовать встречу до выборов в США, поскольку обеспокоен возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

В разговоре с журналистами один из украинских чиновников подтвердил стремление провести второй саммит перед выборами в США. В свою очередь представители стран Запада заявили изданию, что любая встреча должна быть тщательно организована с четкой целью и управляемыми ожиданиями.

В руководстве США выразили сомнения, что подобный саммит с участием Украины и РФ можно будет организовать в такие сжатые сроки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил о желании Украины провести второй Глобальный саммит мира в 2024 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об участии Путина во втором Саммите мира: Он боится выезжать из РФ. Возможно, к этому моменту в Кремле будет уже другой человек

Автор: 

Bloomberg (222) глобальный саммит мира (273)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
Нелох і зелена Ко збираються здати Україну якнайшвидше. Оманський договірняк виконується
показать весь комментарий
11.07.2024 06:36 Ответить
+26
Спішать здати, поки раша не розсипалася. І навіть забули про Охмадит.
показать весь комментарий
11.07.2024 06:56 Ответить
+22
Країна у жопі! Фронт у жопі! А воно - саміт і знову у ту саму жопу заглядати збирається... Ну, це уже клініка...
показать весь комментарий
11.07.2024 06:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Я навіть уявляю собі тло цих перемовин. Якраз коли вони відбуватимуться кацапи будуть бомбардувати просто сотнями бомб якийсь Харків, запустять сотню ракет по Києву, одночасно відбуватиметься штурм міста на сході, пройде інфа що кацапня розстріляла з півсотні українських полонених - ×уйло та інші його підсоси будуть вимагати мир в ім'я гуманізму та чєлавєкалюбія, на своїх умовах звісно
показать весь комментарий
11.07.2024 09:48 Ответить
пуйло наказав буратінці форсувати "мирні" перемовини?
показать весь комментарий
11.07.2024 09:55 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2024 10:04 Ответить
І обов'язково потім погрійтеся на сонечку!!!
показать весь комментарий
11.07.2024 10:37 Ответить
"Видання зазначає, що Київ прагне організувати зустріч до виборів у США, оскільки стурбований можливим поверненням Дональда Трампа в Білий дім."

Про Трампа та його план, котрий він особисто не озвучив - вже написано багато.
Суть припинення вогню.
Повернення територій тільки дипломатичним зусиллями
Озбрення України до зубів

росія перша, весною почала нагадувати про перемовини.
тепер Україна також, боїться плана від Трампа.

план росії озвучений - віддайте повністю 4 області, скоротіть армію, заборона на НАТО.

Чи є шанс, шо Україна на цьому саміті отримає кращі умови чим пропонує росія, та кращі навіть за умови Трампа?
Мабуть вірогідність 0%

Тоді чому так поспішати?

Президент Байден має у розпорядженні 61млрд на підтримку України
Він "допоможе" протриматись ці 3-4 місяці
показать весь комментарий
11.07.2024 10:44 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2024 15:18 Ответить
саммит жира с туалетными бумажками нам поможет
показать весь комментарий
11.07.2024 11:02 Ответить
Не надо обманывать людей , называйте вещи своими именами - не Киев , а киевские узаконенные предатели .
показать весь комментарий
11.07.2024 11:03 Ответить
Не треба називати офіс Їрмака Києвом!

"Київ хоче...", крва.. "саміт миру"....×××

Ще б написали "Охмадіт хоче провести другий саміт миру..."
показать весь комментарий
11.07.2024 12:05 Ответить
в глаза подивиться і десь посеред Дніпра домовитись
показать весь комментарий
11.07.2024 13:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 