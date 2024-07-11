Киев хочет провести второй Саммит мира с участием России до выборов в США, - Bloomberg

Киев хочет провести вторую встречу для достижения мирного урегулирования в Украине до выборов в США, которые состоятся в ноябре. На этот раз с участием России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что Киев стремится организовать встречу до выборов в США, поскольку обеспокоен возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

В разговоре с журналистами один из украинских чиновников подтвердил стремление провести второй саммит перед выборами в США. В свою очередь представители стран Запада заявили изданию, что любая встреча должна быть тщательно организована с четкой целью и управляемыми ожиданиями.

В руководстве США выразили сомнения, что подобный саммит с участием Украины и РФ можно будет организовать в такие сжатые сроки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил о желании Украины провести второй Глобальный саммит мира в 2024 году.

