Киев хочет провести второй Саммит мира с участием России до выборов в США, - Bloomberg
Киев хочет провести вторую встречу для достижения мирного урегулирования в Украине до выборов в США, которые состоятся в ноябре. На этот раз с участием России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что Киев стремится организовать встречу до выборов в США, поскольку обеспокоен возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом.
В разговоре с журналистами один из украинских чиновников подтвердил стремление провести второй саммит перед выборами в США. В свою очередь представители стран Запада заявили изданию, что любая встреча должна быть тщательно организована с четкой целью и управляемыми ожиданиями.
В руководстве США выразили сомнения, что подобный саммит с участием Украины и РФ можно будет организовать в такие сжатые сроки.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил о желании Украины провести второй Глобальный саммит мира в 2024 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про Трампа та його план, котрий він особисто не озвучив - вже написано багато.
Суть припинення вогню.
Повернення територій тільки дипломатичним зусиллями
Озбрення України до зубів
росія перша, весною почала нагадувати про перемовини.
тепер Україна також, боїться плана від Трампа.
план росії озвучений - віддайте повністю 4 області, скоротіть армію, заборона на НАТО.
Чи є шанс, шо Україна на цьому саміті отримає кращі умови чим пропонує росія, та кращі навіть за умови Трампа?
Мабуть вірогідність 0%
Тоді чому так поспішати?
Президент Байден має у розпорядженні 61млрд на підтримку України
Він "допоможе" протриматись ці 3-4 місяці
"Київ хоче...", крва.. "саміт миру"....×××
Ще б написали "Охмадіт хоче провести другий саміт миру..."