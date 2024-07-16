Окупанти за добу завдали 416 ударів по Запорізькій області, ввечері та вночі атакували Нікопольщину

Упродовж доби окупанти завдали 416 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, протягом доби росіяни завдали 7 авіаударів по Різдвянці, Роботиному, Новоандріївці та Гуляйполю. А також:

атакували 190 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку;

здійснили 13 обстрілів з РСЗВ по Гуляйполю, Новоданилівці та Роботиному;

завдали 206 артобстрілів по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного.

Удари по Дніпропетровщині

Вночі над Дніпропетровською областю сили ПвК "Схід" знищили ворожий БпЛА.

Не припиняє ворог ударів по Нікопольщині, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"По району вдарив дронами-камікадзе. Ввечері - по Марганецькій громаді. Вночі - по Нікополю.

Пошкоджений приватний будинок", - йдеться в повідомленні.

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