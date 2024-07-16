Оккупанты за сутки нанесли 416 ударов по Запорожской области, вечером и ночью атаковали Никопольщину

В течение суток оккупанты нанесли 416 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, в течение суток россияне нанесли 7 авиаударов по Рождественке, Роботино, Новоандреевке и Гуляйполю. А также:

атаковали 190 БпЛА различной модификации Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Работино, Малиновку и Новоандреевку;

совершили 13 обстрелов из РСЗО по Гуляйполю, Новоданиловке и Работино;

нанесли 206 артобстрелов по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Малиновки и Левадного.

Удары по Днепропетровщине

Ночью над Днепропетровской областью силы ЧвК "Схід" уничтожили вражеский БпЛА.

Не прекращает враг ударов по Никопольщине, сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"По району ударил дронами-камикадзе. Вечером - по Марганецкой громаде. Ночью - по Никополю.

Поврежден частный дом", - говорится в сообщении.

