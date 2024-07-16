Удар РФ по Мирнограду на Донетчине 14 июля: из-под завалов извлекли тела двух человек
В воскресенье, 14 июля, российские оккупанты обстреляли Мирноград Донецкой области. Сегодня, 16 июля, нашли тела двух людей, которых искали в завалах многоэтажки.
Об этом сообщил и.о. начальника Мирноградской МВА Третьяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Отмечается, что тела супругов, а именно 67-летней женщины и 69-летнего мужчины, нашли утром 16 июля. Их искали два дня.
"В 03:30 из-под завалов изъяты тела погибших женщины и мужчины. Аварийно-спасательные работы по поиску погибших завершены", - добавил Третьяк.
Удар РФ по Мирнограду 14 июля
Российские войска 14 июля обстреляли город Мирноград и Лиман в Донецкой области. Оккупанты попали в админздание и многоквартирный дом.
На Мирноград сбросили две авиабомбы, одна из которых разрушила детский сад. Из-за удара погибли три человека, еще семеро ранены.
