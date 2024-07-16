Удар РФ по Мирнограду на Донеччині 14 липня: з-під завалів дістали тіла двох людей

У неділю, 14 липня, російські окупанти обстріляли Мирноград Донецької області. Сьогодні, 16 липня, знайшли тіла двох людей, яких шукали в завалах багатоповерхівки.

Про це повідомив в.о. начальника Мирноградської МВА Третяк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що тіла подружжя, а саме 67-річної жінки та 69-річного чоловіка, знайшли зранку 16 липня. Їх шукали два дні.

"О 03:30 з-під завалів вилучені тіла загиблих жінки і чоловіка. Аварійно-рятувальні роботи з пошуку загиблих завершено", - додав Третяк.

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Удар РФ по Мирнограду 14 липня

Російські війська 14 липня обстріляли місто Мирноград та Лиман на Донеччині. Окупанти влучили в адмінбудівлю та багатоквартирний будинок.

На Мирноград скинули дві авіабомби, одна з яких зруйнувала дитячий садочок. Через удар загинули троє людей, ще семеро поранені.