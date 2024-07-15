Российские войска обстреляли Лиман в Донецкой области: по меньшей мере 5 человек ранены. ФОТОрепортаж
15 июля оккупанты ударили КАБами по городу Лиман Донецкой области. В результате обстрела ранены по меньшей мере 5 человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
Он уточнил, что россияне сбросили на город две 250-килограммовые управляемые авиабомбы. Ранения получили 5 человек от 27 до 50 лет.
Повреждены 3 магазина, инфраструктурный объект и частный дом.
"Российские удары по мирным жителям - целенаправленные! Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь", - призвал Филашкин.
