Российские войска обстреляли Лиман в Донецкой области: по меньшей мере 5 человек ранены. ФОТОрепортаж

15 июля оккупанты ударили КАБами по городу Лиман Донецкой области. В результате обстрела ранены по меньшей мере 5 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

Он уточнил, что россияне сбросили на город две 250-килограммовые управляемые авиабомбы. Ранения получили 5 человек от 27 до 50 лет.

Повреждены 3 магазина, инфраструктурный объект и частный дом.

"Российские удары по мирным жителям - целенаправленные! Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь", - призвал Филашкин.

