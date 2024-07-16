Окупанти атакували з БПлА ремонтну бригаду на Херсонщині, поранено працівника

Російські військові атакували з безпілотника ремонтну бригаду, котра лагодила газове обладнання в Антонівці Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, наразі відомо про одного постраждалого внаслідок ворожого удару. До лікарні доставили 54-річного працівника.

"У чоловіка діагностували контузію, уламкові поранення попереку та стегна, а також вибухову й черепно-мозкову травми. Медики надають потерпілому необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині на міні підірвався російський десантний катер із окупантами на борту. ВIДЕО