Оккупанты атаковали с БПЛА ремонтную бригаду на Херсонщине, ранен работник

Российские военные атаковали с беспилотника ремонтную бригаду, чинившую газовое оборудование в Антоновке Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, пока известно об одном пострадавшем в результате вражеского удара. В больницу доставили 54-летнего работника.

"У мужчины диагностировали контузию, осколочные ранения поясницы и бедра, а также взрывную и черепно-мозговую травмы. Медики оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

