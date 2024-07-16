РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7350 посетителей онлайн
Новости Война
285 0

Оккупанты атаковали с БПЛА ремонтную бригаду на Херсонщине, ранен работник

Обстріл Херсонської громади

Российские военные атаковали с беспилотника ремонтную бригаду, чинившую газовое оборудование в Антоновке Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, пока известно об одном пострадавшем в результате вражеского удара. В больницу доставили 54-летнего работника.

"У мужчины диагностировали контузию, осколочные ранения поясницы и бедра, а также взрывную и черепно-мозговую травмы. Медики оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты ударили по селу под Херсоном: ранена женщина, разрушен дом

Автор: 

обстрел (29713) Херсонская область (5252)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 