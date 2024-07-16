Оккупанты атаковали с БПЛА ремонтную бригаду на Херсонщине, ранен работник
Российские военные атаковали с беспилотника ремонтную бригаду, чинившую газовое оборудование в Антоновке Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, пока известно об одном пострадавшем в результате вражеского удара. В больницу доставили 54-летнего работника.
"У мужчины диагностировали контузию, осколочные ранения поясницы и бедра, а также взрывную и черепно-мозговую травмы. Медики оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
