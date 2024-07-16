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У чотирьох областях запроваджено аварійні відключення світла

Аварійні відключення світла

У Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях ввели графіки аварійних відключень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у "Сумиобленерго", "Полтаваобленерго", "Харківобленерго" та ДТЕК Дніпровські електромережі.

Як зазначається, на Сумщині та Полтавщини аварійні графіки відключення введені для всіх 10 черг.

"У зв'язку з аномальною спекою в Харківській області окрім погодинних застосовуються також графіки аварійних відключень. Додаткові обмеження електроенергії розповсюджуються на всі райони Харківщини", - зазначили в АТ "Харківобленерго".

У ДТЕК Дніпровські електромережі зазначили, що через збільшення дефіциту електроенергії у Дніпропетровській області введені екстрені відключення світла. Таке розпорядження дав НЕК Укренерго.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють", - додали в ДТЕК.

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Автор: 

відключення світла (1100) знеструмлення (63)


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.... головне прокукурікать,хай там сонце встає,чи ні не хвилює.
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16.07.2024 11:51 Відповісти
 
 