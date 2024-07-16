У чотирьох областях запроваджено аварійні відключення світла

У Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях ввели графіки аварійних відключень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у "Сумиобленерго", "Полтаваобленерго", "Харківобленерго" та ДТЕК Дніпровські електромережі.

Як зазначається, на Сумщині та Полтавщини аварійні графіки відключення введені для всіх 10 черг.

"У зв'язку з аномальною спекою в Харківській області окрім погодинних застосовуються також графіки аварійних відключень. Додаткові обмеження електроенергії розповсюджуються на всі райони Харківщини", - зазначили в АТ "Харківобленерго".

У ДТЕК Дніпровські електромережі зазначили, що через збільшення дефіциту електроенергії у Дніпропетровській області введені екстрені відключення світла. Таке розпорядження дав НЕК Укренерго.



"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють", - додали в ДТЕК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Світло у мешканців Києва може бути від 4 до 8 годин на добу, – секретар Київради