В четырех областях введены аварийные отключения света

В Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях ввели графики аварийных отключений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Сумыоблэнерго", "Полтаваоблэнерго","Харьковоблэнерго" и ДТЭК Днепровские электросети.

Как отмечается, на Сумщине и Полтавщине аварийные графики отключения введены для всех 10 очередей.

"В связи с аномальной жарой в Харьковской области кроме почасовых применяются также графики аварийных отключений. Дополнительные ограничения электроэнергии распространяются на все районы Харьковщины", - отметили в АО "Харьковоблэнерго".

В ДТЭК Днепровские электросети отметили, что из-за увеличения дефицита электроэнергии в Днепропетровской области введены экстренные отключения света. Такое распоряжение дал НЭК Укрэнерго.



"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют", - добавили в ДТЭК.

