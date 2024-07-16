Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився, - "Укренерго"
Протягом всієї доби діють чотири черги графіків відключень.
Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився", - йдеться в повідомленні.
Так, наразі діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.
"О 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу", - додали в компанії.
Топ коментарі
+4 ярослав ильчишин #484478
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+4 Руслан Руслан #551783
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Автор: Микола Штейнберг Джерело:
Ну і ладушки...
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Дай Боже, щоб наша влада на всіх рівнях, на місцевому, державному, також на рівнях державних та напівдержавних підприємств хоча б під'єднала ті потужності, які ми вже маємо. Маю на увазі установки, які нам передала агенція USAID, а це 96 установок. А ще те, що нам передали окремо наші американські партери для Енергоатому - установка на 28 МВт. Можливо, це буде інсайдом, я хочу сказати, що практично всі установки, які нам передала агенція USAID, це 96 установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, то з них практично ні одна не встановлена. Наскільки я знаю, встановили тільки в Житомирі", - зазначив Олег Попенко.
За його словами, те, що нам передають американські партнери USAID, Міненерго відмовляється фінансувати.
Та в принципі що три.... Юща також стосується коли він почав у ширку гратись з ригами
Керівницвто держави могло б постійно акцентувати увагу щоб люди вимикали усі прилади в моменти відключення це трохи знизить знос обладнання
а ще в Європу хочемо... там теж проблеми почнуться з електрикою