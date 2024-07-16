Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився, - "Укренерго"

Протягом всієї доби діють чотири черги графіків відключень.

Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився", - йдеться в повідомленні.

Так, наразі діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.

"О 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу", - додали в компанії.

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