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Новини
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Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився, - "Укренерго"

На одному з енергооб'єктів вийшло з ладу обладнання

Протягом всієї доби діють чотири черги графіків відключень.

Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився", - йдеться в повідомленні.

Так, наразі діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.

"О 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу", - додали в компанії.

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Автор: 

енергетика (2632) Укренерго (2736) відключення світла (1100)


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Топ коментарі
+4
Вечером оновили графіки,14 годин без світла,а вночі сталася аварія,оце ясновидці.
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16.07.2024 11:48 Відповісти
+4
підготовлюють зелені підари народ до перемовин з кацапами.
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16.07.2024 12:31 Відповісти
+3
Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, зауважив, що агенція USAID передала Україні 96 когенераційних установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, однак тільки одна з них була встановлена в Житомирі

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Дай Боже, щоб наша влада на всіх рівнях, на місцевому, державному, також на рівнях державних та напівдержавних підприємств хоча б під'єднала ті потужності, які ми вже маємо. Маю на увазі установки, які нам передала агенція USAID, а це 96 установок. А ще те, що нам передали окремо наші американські партери для Енергоатому - установка на 28 МВт. Можливо, це буде інсайдом, я хочу сказати, що практично всі установки, які нам передала агенція USAID, це 96 установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, то з них практично ні одна не встановлена. Наскільки я знаю, встановили тільки в Житомирі", - зазначив Олег Попенко.

За його словами, те, що нам передають американські партнери USAID, Міненерго відмовляється фінансувати.
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16.07.2024 12:01 Відповісти
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... то що ви зробили,тільки увідомили,чи ... ?
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16.07.2024 11:45 Відповісти
Вечером оновили графіки,14 годин без світла,а вночі сталася аварія,оце ясновидці.
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16.07.2024 11:48 Відповісти
ясень пень
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16.07.2024 11:51 Відповісти
Кілери енергетичного комплексу України

Автор: Микола Штейнберг Джерело:
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16.07.2024 11:51 Відповісти
Дивні аварійні ситуації - в мене не вимикають світло. Ні, я не жаліюсь, звичайно. Але чому аварійна ситуація, привела до відміни вимкнень частині населення? Дивні якісь аварії.
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16.07.2024 11:56 Відповісти
На зарплату керовніков по 2 мільйони не впливає?
Ну і ладушки...
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16.07.2024 11:59 Відповісти
Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, зауважив, що агенція USAID передала Україні 96 когенераційних установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, однак тільки одна з них була встановлена в Житомирі

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Дай Боже, щоб наша влада на всіх рівнях, на місцевому, державному, також на рівнях державних та напівдержавних підприємств хоча б під'єднала ті потужності, які ми вже маємо. Маю на увазі установки, які нам передала агенція USAID, а це 96 установок. А ще те, що нам передали окремо наші американські партери для Енергоатому - установка на 28 МВт. Можливо, це буде інсайдом, я хочу сказати, що практично всі установки, які нам передала агенція USAID, це 96 установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, то з них практично ні одна не встановлена. Наскільки я знаю, встановили тільки в Житомирі", - зазначив Олег Попенко.

За його словами, те, що нам передають американські партнери USAID, Міненерго відмовляється фінансувати.
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16.07.2024 12:01 Відповісти
Тому що ці потужності будуть не у власності рижого .... тому їх ніхто і не хоче встановлювати ... якби віддали їх дтеку одразу б знайшли кошти на монтаж...
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16.07.2024 12:20 Відповісти
Т.е. Ахметка уже управляет Зеленским, как когда-то Януковичем?
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16.07.2024 13:08 Відповісти
Усі 3 останні президенти змушені прислухатись до рижого, тому що люди обирають його депутатів у верховну раду і він має там велике крило....

Та в принципі що три.... Юща також стосується коли він почав у ширку гратись з ригами
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16.07.2024 13:34 Відповісти
Тому це не вина всіх президентів це вина виборців...
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16.07.2024 13:36 Відповісти
Вообще-то у Зеленского монобольшинство, абсолютная власть, которой до этого не было ни у одного президента. И он сам оставлял список этого монобольшинства.
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16.07.2024 14:31 Відповісти
сумніваюсь що сам, думаю що бородатий, рижий та художник
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16.07.2024 14:50 Відповісти
Чому не захистили енергооб'єкти по всій Україні? Хоча кошти були виділені. Чому були одразу виведені всі об'єкти перед цією, штучно зробленою, спекою? Чому наша влада продовжує і далі геноцид народу у відключенні електроенергії?
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16.07.2024 12:03 Відповісти
А в цих, як не понос, так золотуха. Як не обстріли, то спека, як не спека, то поломки... Рукожопі уроди.
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16.07.2024 12:08 Відповісти
Аварії через спеку, та і через старіння обладнання були завжди просто раніше були запасні потужності, і на це не звертав ніхто увагу.....ну і вважайте наскільки зросло навантаження на деякі лінії...
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16.07.2024 12:18 Відповісти
Та ще й постійні увімкнення-вимкнення, якими вони вирішили "рятувати" енергосистему - яке обладнання такий дроч витримає? Скоро взагалі все ляже пластом, ще до зими.
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16.07.2024 12:27 Відповісти
Ну до зими не ляже але так все має певну максимальну кількість спрацювань, плюс у момент включення велике навантаження

Керівницвто держави могло б постійно акцентувати увагу щоб люди вимикали усі прилади в моменти відключення це трохи знизить знос обладнання
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16.07.2024 12:36 Відповісти
Што они не делают - не идут дела...
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16.07.2024 12:20 Відповісти
підготовлюють зелені підари народ до перемовин з кацапами.
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16.07.2024 12:31 Відповісти
оце в десятку!!!!!!!!
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16.07.2024 14:50 Відповісти
обленерго приватизував хто?
а ще в Європу хочемо... там теж проблеми почнуться з електрикою
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16.07.2024 15:17 Відповісти
 
 