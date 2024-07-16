РУС
Новости
7 896 23

Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился, - "Укрэнерго"

На одному з енергооб'єктів вийшло з ладу обладнання

В течение всех суток действуют четыре очереди графиков отключений.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился", - говорится в сообщении.

Так, сейчас действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток.

"В 10:00 "Укрэнерго" отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкий, Днепропетровской, Кировоградской областях. Энергетики уже работают над восстановлением и возвращением оборудования в работу", - добавили в компании.

Автор: 

энергетика (2619) Укрэнерго (664) отключение света (435)
+4
Вечером оновили графіки,14 годин без світла,а вночі сталася аварія,оце ясновидці.
16.07.2024 11:48 Ответить
+4
підготовлюють зелені підари народ до перемовин з кацапами.
16.07.2024 12:31 Ответить
+3
Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, зауважив, що агенція USAID передала Україні 96 когенераційних установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, однак тільки одна з них була встановлена в Житомирі

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Дай Боже, щоб наша влада на всіх рівнях, на місцевому, державному, також на рівнях державних та напівдержавних підприємств хоча б під'єднала ті потужності, які ми вже маємо. Маю на увазі установки, які нам передала агенція USAID, а це 96 установок. А ще те, що нам передали окремо наші американські партери для Енергоатому - установка на 28 МВт. Можливо, це буде інсайдом, я хочу сказати, що практично всі установки, які нам передала агенція USAID, це 96 установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, то з них практично ні одна не встановлена. Наскільки я знаю, встановили тільки в Житомирі", - зазначив Олег Попенко.

За його словами, те, що нам передають американські партнери USAID, Міненерго відмовляється фінансувати.
16.07.2024 12:01 Ответить
... то що ви зробили,тільки увідомили,чи ... ?
16.07.2024 11:45 Ответить
Вечером оновили графіки,14 годин без світла,а вночі сталася аварія,оце ясновидці.
16.07.2024 11:48 Ответить
ясень пень
16.07.2024 11:51 Ответить
Кілери енергетичного комплексу України

Автор: Микола Штейнберг Джерело:
16.07.2024 11:51 Ответить
Дивні аварійні ситуації - в мене не вимикають світло. Ні, я не жаліюсь, звичайно. Але чому аварійна ситуація, привела до відміни вимкнень частині населення? Дивні якісь аварії.
16.07.2024 11:56 Ответить
На зарплату керовніков по 2 мільйони не впливає?
Ну і ладушки...
16.07.2024 11:59 Ответить
16.07.2024 12:01 Ответить
Тому що ці потужності будуть не у власності рижого .... тому їх ніхто і не хоче встановлювати ... якби віддали їх дтеку одразу б знайшли кошти на монтаж...
16.07.2024 12:20 Ответить
Т.е. Ахметка уже управляет Зеленским, как когда-то Януковичем?
16.07.2024 13:08 Ответить
Усі 3 останні президенти змушені прислухатись до рижого, тому що люди обирають його депутатів у верховну раду і він має там велике крило....

Та в принципі що три.... Юща також стосується коли він почав у ширку гратись з ригами
16.07.2024 13:34 Ответить
Тому це не вина всіх президентів це вина виборців...
16.07.2024 13:36 Ответить
Вообще-то у Зеленского монобольшинство, абсолютная власть, которой до этого не было ни у одного президента. И он сам оставлял список этого монобольшинства.
16.07.2024 14:31 Ответить
сумніваюсь що сам, думаю що бородатий, рижий та художник
16.07.2024 14:50 Ответить
Чому не захистили енергооб'єкти по всій Україні? Хоча кошти були виділені. Чому були одразу виведені всі об'єкти перед цією, штучно зробленою, спекою? Чому наша влада продовжує і далі геноцид народу у відключенні електроенергії?
16.07.2024 12:03 Ответить
А в цих, як не понос, так золотуха. Як не обстріли, то спека, як не спека, то поломки... Рукожопі уроди.
16.07.2024 12:08 Ответить
Аварії через спеку, та і через старіння обладнання були завжди просто раніше були запасні потужності, і на це не звертав ніхто увагу.....ну і вважайте наскільки зросло навантаження на деякі лінії...
16.07.2024 12:18 Ответить
Та ще й постійні увімкнення-вимкнення, якими вони вирішили "рятувати" енергосистему - яке обладнання такий дроч витримає? Скоро взагалі все ляже пластом, ще до зими.
16.07.2024 12:27 Ответить
Ну до зими не ляже але так все має певну максимальну кількість спрацювань, плюс у момент включення велике навантаження

Керівницвто держави могло б постійно акцентувати увагу щоб люди вимикали усі прилади в моменти відключення це трохи знизить знос обладнання
16.07.2024 12:36 Ответить
Што они не делают - не идут дела...
16.07.2024 12:20 Ответить
підготовлюють зелені підари народ до перемовин з кацапами.
16.07.2024 12:31 Ответить
оце в десятку!!!!!!!!
16.07.2024 14:50 Ответить
обленерго приватизував хто?
а ще в Європу хочемо... там теж проблеми почнуться з електрикою
16.07.2024 15:17 Ответить
 
 