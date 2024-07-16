Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился, - "Укрэнерго"

В течение всех суток действуют четыре очереди графиков отключений.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился", - говорится в сообщении.

Так, сейчас действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток.

"В 10:00 "Укрэнерго" отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкий, Днепропетровской, Кировоградской областях. Энергетики уже работают над восстановлением и возвращением оборудования в работу", - добавили в компании.

Читайте также: Потребление электроэнергии из-за жары достигло максимума, - "Укрэнерго"