Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился, - "Укрэнерго"
В течение всех суток действуют четыре очереди графиков отключений.
Об этом сообщили в "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился", - говорится в сообщении.
Так, сейчас действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток.
"В 10:00 "Укрэнерго" отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкий, Днепропетровской, Кировоградской областях. Энергетики уже работают над восстановлением и возвращением оборудования в работу", - добавили в компании.
Ну і ладушки...
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Дай Боже, щоб наша влада на всіх рівнях, на місцевому, державному, також на рівнях державних та напівдержавних підприємств хоча б під'єднала ті потужності, які ми вже маємо. Маю на увазі установки, які нам передала агенція USAID, а це 96 установок. А ще те, що нам передали окремо наші американські партери для Енергоатому - установка на 28 МВт. Можливо, це буде інсайдом, я хочу сказати, що практично всі установки, які нам передала агенція USAID, це 96 установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, то з них практично ні одна не встановлена. Наскільки я знаю, встановили тільки в Житомирі", - зазначив Олег Попенко.
За його словами, те, що нам передають американські партнери USAID, Міненерго відмовляється фінансувати.
Та в принципі що три.... Юща також стосується коли він почав у ширку гратись з ригами
Керівницвто держави могло б постійно акцентувати увагу щоб люди вимикали усі прилади в моменти відключення це трохи знизить знос обладнання
а ще в Європу хочемо... там теж проблеми почнуться з електрикою