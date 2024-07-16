У Києві та в низці регіонів була тривога: Повітряні сили інформували про ракету в напрямку Київщини (оновлено)

Наразі у Києві, на Київщині та в низці регіонів оголошували повітряну тривогу. Станом на 12.51 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 12.05 актуальна карта тривог була така:

За даними Повітряних сил, фіксується керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, на Сумщині в напрямку Чернігівщини.

"Крилата ракета через Сумщину курсом на Чернігівщину!", - пізніше додали у Повітряних силах.

"Ракета продовжує рух в напрямку Київщини!", - інформують Повітряні сили.