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У Києві та в низці регіонів була тривога: Повітряні сили інформували про ракету в напрямку Київщини (оновлено)

Повітряна тривога

Наразі у Києві, на Київщині та в низці регіонів оголошували повітряну тривогу. Станом на 12.51 оголошено відбій загрози. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 12.05 актуальна карта тривог була така: 

повітряна тривога

За даними Повітряних сил, фіксується керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, на Сумщині в напрямку Чернігівщини.

"Крилата ракета через Сумщину курсом на Чернігівщину!", - пізніше додали у Повітряних силах.

"Ракета продовжує рух в напрямку Київщини!", - інформують Повітряні сили.

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