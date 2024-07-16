В Киеве и в ряде регионов тревога: ракета в направлении Киевщины (обновлено)
Сейчас в Киеве, Киевской области и в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По состоянию на 12.05 актуальная карта тревог такова:
По данным Воздушных сил, фиксируется управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, на Сумщине в направлении Черниговщины.
"Крылатая ракета через Сумщину курсом на Черниговщину!", - позже добавили в Воздушных силах.
"Ракета продолжает движение в направлении Киевщины!" - информируют Воздушные силы.
