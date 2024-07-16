Силы ПВО уничтожили два "шахеда", еще 2 локационно потеряны в воздушном пространстве Беларуси, - Воздушные силы
Силы противовоздушной обороны уничтожили 2 ударных БПЛА типа "Шахед" и 8 разведывательных дронов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Так, с вечера 15 июля и в течение 16 июля силы ПВО уничтожили два ударных БПЛА типа "Shahed", еще два "Шахеда" локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси.
Также на южном и восточном направлениях сбито восемь разведывательных БПЛА: 4 - Орлан-10, 2 - ZALA, 1 - Supercam и один - неустановленного типа.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мрачный скептик
показать весь комментарий16.07.2024 11:31 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Wlad West
показать весь комментарий16.07.2024 11:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
terrikon
показать весь комментарий16.07.2024 11:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль