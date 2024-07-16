Силы ПВО уничтожили два "шахеда", еще 2 локационно потеряны в воздушном пространстве Беларуси, - Воздушные силы

Силы противовоздушной обороны уничтожили 2 ударных БПЛА типа "Шахед" и 8 разведывательных дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, с вечера 15 июля и в течение 16 июля силы ПВО уничтожили два ударных БПЛА типа "Shahed", еще два "Шахеда" локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси.

Также на южном и восточном направлениях сбито восемь разведывательных БПЛА: 4 - Орлан-10, 2 - ZALA, 1 - Supercam и один - неустановленного типа.

