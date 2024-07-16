РУС
Новости Война
Силы ПВО уничтожили два "шахеда", еще 2 локационно потеряны в воздушном пространстве Беларуси, - Воздушные силы

Сили ППО знищили два шахеди

Силы противовоздушной обороны уничтожили 2 ударных БПЛА типа "Шахед" и 8 разведывательных дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, с вечера 15 июля и в течение 16 июля силы ПВО уничтожили два ударных БПЛА типа "Shahed", еще два "Шахеда" локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси.

Также на южном и восточном направлениях сбито восемь разведывательных БПЛА: 4 - Орлан-10, 2 - ZALA, 1 - Supercam и один - неустановленного типа.

Читайте также: На юге враг систематически использует беспилотники для поиска пробелов в украинской ПВО, - Братчук

ПВО (3140) дроны (4817) Воздушные силы (2702)
Мож глушилку какую новую придумали, что уводит шахеды в правильном направлении.
16.07.2024 11:31 Ответить
А гаЛЬюн говорит шо прилетел один.
16.07.2024 11:52 Ответить
Класна ідея - корегувати політ шахедів в напрямку хоч Бєларусі, хоч в місце, з якого воно злетіло. Ще б з ракетами там попрацювати🤔
16.07.2024 11:57 Ответить
 
 