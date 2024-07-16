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Новини Війна
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Сили ППО знищили два "шахеди", ще 2 локаційно втрачено у повітряному просторі Білорусі, - Повітряні сили

Сили ППО знищили два шахеди

Сили протиповітряної оборони знищили 2 ударні БПЛА типу "Шахед" та 8 розвідувальних дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, із вечора 15 липня та протягом 16 липня сили ППО знищили два ударні БпЛА типу "Shahed", ще два "шахеди" локаційно втрачено у повітряному просторі Білорусі.

Також на південному та східному напрямках збито вісім розвідувальних БпЛА: 4 – Орлан-10, 2 – ZALA, 1 – Supercam та один – невстановленого типу.

Також читайте: На півдні ворог систематично використовує безпілотники для пошуку прогалин в українській ППО, - Братчук

Автор: 

ППО (3326) дрони (4997) Повітряні сили (2808)


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Мож глушилку какую новую придумали, что уводит шахеды в правильном направлении.
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16.07.2024 11:31 Відповісти
А гаЛЬюн говорит шо прилетел один.
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16.07.2024 11:52 Відповісти
Класна ідея - корегувати політ шахедів в напрямку хоч Бєларусі, хоч в місце, з якого воно злетіло. Ще б з ракетами там попрацювати🤔
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16.07.2024 11:57 Відповісти
 
 