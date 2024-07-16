Сили ППО знищили два "шахеди", ще 2 локаційно втрачено у повітряному просторі Білорусі, - Повітряні сили
Сили протиповітряної оборони знищили 2 ударні БПЛА типу "Шахед" та 8 розвідувальних дронів.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Так, із вечора 15 липня та протягом 16 липня сили ППО знищили два ударні БпЛА типу "Shahed", ще два "шахеди" локаційно втрачено у повітряному просторі Білорусі.
Також на південному та східному напрямках збито вісім розвідувальних БпЛА: 4 – Орлан-10, 2 – ZALA, 1 – Supercam та один – невстановленого типу.
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Мрачный скептик
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Wlad West
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