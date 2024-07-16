На півдні ворог систематично використовує безпілотники для пошуку прогалин в українській ППО, - Братчук

Ворожа армія щодня застосовує безпілотники для розвідки на півдні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Це відбувається кожного дня. Ми вчора на ранок вже мали збитими, завдяки повітряному командуванню "Південь", три орлани та один Zala. Це відбувається постійно, сигнали повітряної тривоги, до речі, дуже часто лунають, коли в небі з'являється безпілотник", - сказав Братчук.

За його словами, безпілотники, як правило, з'являються з моря, їх відслідковують та збивають. Також речник наголосив, що після появи безпілотників можна очікувати на ракетну атаку.

"Ракетні атаки - це як правило балістика з території т.о. Криму", - додав Братчук.

Він зазначив, що цілі ворога не змінилися, і ворог, імовірно, намагається розвідувати можливі прогалини в нашій системі протиповітряної оборони.

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