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На півдні ворог систематично використовує безпілотники для пошуку прогалин в українській ППО, - Братчук

Zala

Ворожа армія щодня застосовує безпілотники для розвідки на півдні. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Це відбувається кожного дня. Ми вчора на ранок вже мали збитими, завдяки повітряному командуванню "Південь", три орлани та один Zala. Це відбувається постійно, сигнали повітряної тривоги, до речі, дуже часто лунають, коли в небі з'являється безпілотник", - сказав Братчук.

За його словами, безпілотники, як правило, з'являються з моря, їх відслідковують та збивають. Також речник наголосив, що після появи безпілотників можна очікувати на ракетну атаку.

"Ракетні атаки - це як правило балістика з території т.о. Криму", - додав Братчук.

Він зазначив, що цілі ворога не змінилися, і ворог, імовірно, намагається розвідувати можливі прогалини в нашій системі протиповітряної оборони.

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Автор: 

армія рф (18034) безпілотник (4425) дрони (4997) Братчук Сергій (148)


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на віддалені від фрону для боротьби з "орланами" треба більше залучати авіацію загального призначення. Бо закупляти мілітарні турбопропи, та приводити їх у бойовий стан нема часу.
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16.07.2024 11:22 Відповісти
Разве только на юге? У нас над городом в течение дня пачками летают, как у себя дома.....
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16.07.2024 15:14 Відповісти
 
 