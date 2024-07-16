На юге враг систематически использует беспилотники для поиска пробелов в украинской ПВО, - Братчук
Вражеская армия каждый день применяет беспилотники для разведки на юге.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук.
"Это происходит каждый день. Мы вчера на утро уже имели сбитыми, благодаря воздушному командованию "Південь", три орланы и один Zala. Это происходит постоянно, сигналы воздушной тревоги, кстати, очень часто звучат, когда в небе появляется беспилотник", - сказал Братчук.
По его словам, беспилотники, как правило, появляются с моря, их отслеживают и сбивают. Также спикер подчеркнул, что после появления беспилотников можно ожидать ракетной атаки.
"Ракетные атаки - это, как правило, баллистика с территории ВОТ Крыма", - добавил Братчук.
Он отметил, что цели врага не изменились, и враг, вероятно, пытается разведывать возможные пробелы в нашей системе противовоздушной обороны.
