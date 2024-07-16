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У Туреччині затримали росіянина, якого шукав Інтерпол: він тікав на яхті під прапором України

В Анталії затримали росіянина, який тікав на яхті під прапором України

Двоє громадян Росії були затримані в Анталії під час спроби втечі за кордон на яхті під українським прапором. Один з них перебував у розшуку Інтерполу за "червоною карткою" за звинуваченням у хабарництві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство DHA.

Як зазначається, арешт відбувся після того, як берегова охорона Анталії отримала інформацію про те, що росіянин Є.П., у якого закінчилася посвідка на проживання в Туреччині, та його батько А.П., який перебуває в розшуку Інтерполу, збираються залишати країну морем та втекти за кордон.

Також під час операції на вітрильній яхті були затримані громадянин Азербайджану та громадянин України.

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Вказано, що громадянин Росії А. П. перебував у розшуку за звинуваченням у хабарництві й на нього було видано терміновий ордер на арешт.

Під час обшуку судна та підозрюваних зокрема вилучили 7 тисяч євро та 5 тисяч доларів,

Автор: 

Інтерпол (376) розшук (657) росія (66417) Туреччина (3636)


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Ось це життя. Як у голлівудському бойовику
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16.07.2024 12:43 Відповісти
А на фото зовсім не "вітрильна яхта" ... мабуть контент оформлює якийсь ламер
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16.07.2024 12:48 Відповісти
Знов "мухи та котлети" разом. Якщо там був громадянин України, то реєстрація яхти могла бути українська. І це викликає дуже багато запитань починаючи "Як українська вітрильна яхта потрапила до Анталії? якщо звичайно це не "олімпійці"." і закінчуючи "На... допомогав? ні ну звичайно "гроші не пахнуть""
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16.07.2024 13:01 Відповісти
Прапор на яхті вказує на її реєстрацію.
Адеквати рееструють яхти десь на островах - так дешевше з податками.
Зарееструвати яхту в Україні - це теж саме як "куй на лобі"
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16.07.2024 13:45 Відповісти
 
 