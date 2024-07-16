У Туреччині затримали росіянина, якого шукав Інтерпол: він тікав на яхті під прапором України

Двоє громадян Росії були затримані в Анталії під час спроби втечі за кордон на яхті під українським прапором. Один з них перебував у розшуку Інтерполу за "червоною карткою" за звинуваченням у хабарництві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство DHA.

Як зазначається, арешт відбувся після того, як берегова охорона Анталії отримала інформацію про те, що росіянин Є.П., у якого закінчилася посвідка на проживання в Туреччині, та його батько А.П., який перебуває в розшуку Інтерполу, збираються залишати країну морем та втекти за кордон.

Також під час операції на вітрильній яхті були затримані громадянин Азербайджану та громадянин України.

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Вказано, що громадянин Росії А. П. перебував у розшуку за звинуваченням у хабарництві й на нього було видано терміновий ордер на арешт.

Під час обшуку судна та підозрюваних зокрема вилучили 7 тисяч євро та 5 тисяч доларів,