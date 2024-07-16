У Туреччині затримали росіянина, якого шукав Інтерпол: він тікав на яхті під прапором України
Двоє громадян Росії були затримані в Анталії під час спроби втечі за кордон на яхті під українським прапором. Один з них перебував у розшуку Інтерполу за "червоною карткою" за звинуваченням у хабарництві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство DHA.
Як зазначається, арешт відбувся після того, як берегова охорона Анталії отримала інформацію про те, що росіянин Є.П., у якого закінчилася посвідка на проживання в Туреччині, та його батько А.П., який перебуває в розшуку Інтерполу, збираються залишати країну морем та втекти за кордон.
Також під час операції на вітрильній яхті були затримані громадянин Азербайджану та громадянин України.
Вказано, що громадянин Росії А. П. перебував у розшуку за звинуваченням у хабарництві й на нього було видано терміновий ордер на арешт.
Під час обшуку судна та підозрюваних зокрема вилучили 7 тисяч євро та 5 тисяч доларів,
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