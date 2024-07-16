РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7403 посетителя онлайн
Новости
3 939 5

В Турции задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом: он пытался скрыться на яхте под флагом Украины

В Анталії затримали росіянина, який тікав на яхті під прапором України

Двое граждан России были задержаны в Анталии при попытке побега за границу на яхте под украинским флагом. Один из них находился в розыске Интерпола по "красной карточке" по обвинению во взяточничестве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство DHA.

Как отмечается, арест состоялся после того, как береговая охрана Анталии получила информацию о том, что россиянин Е.П., у которого закончился вид на жительство в Турции, и его отец А.П., который находится в розыске Интерпола, собираются покидать страну морем и сбежать за границу.

Также во время операции на парусной яхте были задержаны гражданин Азербайджана и гражданин Украины.

Читайте также: Литва предлагает ограничить возможности РФ и Беларуси в Интерполе

Указано, что гражданин России А. П. находился в розыске по обвинению во взяточничестве и на него был выдан срочный ордер на арест.

Во время обыска судна и подозреваемых в частности изъяли 7 тысяч евро и 5 тысяч долларов,

Автор: 

Интерпол (538) розыск (847) россия (97399) Турция (3544)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось це життя. Як у голлівудському бойовику
показать весь комментарий
16.07.2024 12:43 Ответить
А на фото зовсім не "вітрильна яхта" ... мабуть контент оформлює якийсь ламер
показать весь комментарий
16.07.2024 12:48 Ответить
Знов "мухи та котлети" разом. Якщо там був громадянин України, то реєстрація яхти могла бути українська. І це викликає дуже багато запитань починаючи "Як українська вітрильна яхта потрапила до Анталії? якщо звичайно це не "олімпійці"." і закінчуючи "На... допомогав? ні ну звичайно "гроші не пахнуть""
показать весь комментарий
16.07.2024 13:01 Ответить
Прапор на яхті вказує на її реєстрацію.
Адеквати рееструють яхти десь на островах - так дешевше з податками.
Зарееструвати яхту в Україні - це теж саме як "куй на лобі"
показать весь комментарий
16.07.2024 13:45 Ответить
 
 