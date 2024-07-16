В Турции задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом: он пытался скрыться на яхте под флагом Украины

Двое граждан России были задержаны в Анталии при попытке побега за границу на яхте под украинским флагом. Один из них находился в розыске Интерпола по "красной карточке" по обвинению во взяточничестве.

Как отмечается, арест состоялся после того, как береговая охрана Анталии получила информацию о том, что россиянин Е.П., у которого закончился вид на жительство в Турции, и его отец А.П., который находится в розыске Интерпола, собираются покидать страну морем и сбежать за границу.

Также во время операции на парусной яхте были задержаны гражданин Азербайджана и гражданин Украины.

Указано, что гражданин России А. П. находился в розыске по обвинению во взяточничестве и на него был выдан срочный ордер на арест.

Во время обыска судна и подозреваемых в частности изъяли 7 тысяч евро и 5 тысяч долларов,