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Новости За рубежом
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Интерпол (534) Литва (2117)

Литва предлагает ограничить возможности РФ и Беларуси в Интерполе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

інтерпол

На Генеральной ассамблее Интерпола министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте отметила, что Интерпол не может быть политическим инструментом в руках враждебных режимов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МВД Литвы.

Агне Билотайте рассказала о возможных злоупотреблениях Россией Интерполом в организации политически мотивированных преследований.

"Россия возбудила уголовные дела против нескольких литовских судей и приняла меры по их международному розыску. Эти действия связаны с делом "13 января" и событиями в Литве в 1991 году, когда в борьбе нации за независимость погибли 14 мирных жителей и более 800 были ранены ", – говорится в сообщении.

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Глава МИД Литвы подчеркнула, что Интерпол должен сделать все, чтобы недемократические государства, такие как Россия или Беларусь, не использовали членство для достижения своих политических целей.

"Международное сообщество не может мириться со злоупотреблением каналом Интерпола, преследованием граждан как своей, так и других стран в политических целях", - сказала Билотайте.

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Ранее Билотайте направила письмо министрам внутренних дел Европейского Союза и ассоциированных стран Шенгенского соглашения. Письмо касалось проектов резолюций, поданных Россией и Беларусью.

В частности, предложение Беларуси направлено на публикацию непроверенных отчетов Интерпола (международный розыск). Это позволит использовать двусторонние отношения, чтобы действовать на основе непроверенных отчетов.
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давно пора
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29.11.2023 22:58 Ответить
Русскоє інтерполє...
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29.11.2023 22:59 Ответить
Давним давно пора!
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29.11.2023 23:13 Ответить
Обмежити,обрізати по самі яйця!
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29.11.2023 23:26 Ответить
Литва Respekt .
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29.11.2023 23:58 Ответить
інтерпол ще одне позоріще: як можна фашистам допомагати шукати тих хто бореться з ними,

всі організації європи на другий рік війни ще й досі закривають очі на злочини кацапів
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30.11.2023 00:15 Ответить
Москалів потрібно гнати в шию звідусіль , так як вони терористи , окупанти і жорстокі вбивці 🙁
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30.11.2023 00:22 Ответить
А ще людожери😁
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30.11.2023 01:20 Ответить
 
 