Журналистку ATR Халилову задержали в Турции по запросу РФ
Правоохранители Турции задержали в Стамбуле по запросу Российской Федерации журналистку крымскотатарского телеканала Гульсум Халилову.
Об этом сообщил в фейсбуке заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает Цензор.НЕТ.
"Позор правоохранительным органам Турецкой Республики! В Стамбуле по запросу российских спецслужб (!!!) задержана известная украинская крымскотатарская журналистка, ведущая телеканала ATR Gulsum Halilova. Требуем немедленно уволить нашу коллегу! Просим о помощи Президента Украины Владимир Зеленский!" – написал он.
Сама Халилова сообщила "Украинской правде", что ее продержали 17 часов по запросу России и якобы из-за запрета на въезд. Сейчас решается вопрос о запрете на въезд в Турцию.
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Мудрый турецкий полиция разберётся и сразу выпустит
В «демократической» Турции с полицией не поговоришь- работают очень жестко.
Авторитарный режим.
Вони не знають як користуватися Інтерполом?
Чи просто працювати НЕ хочуть?
Політичні переслідування громадян України і Інтерполі оформлюються через російське керівництво Інтерполу.
Жодних гучних заяв нашої влади з подібних приводів НЕ ЧУВ!
Якщо ти це не чув - це вже твої пролеми.
Почитай, хто зараз Інтерполом керує.
А закордонні мешканці напевно ще менше чули, чим я.
Давай посилання на повідомлення Міністра МВС або Міністра МЗС.
"Інтерпол відмовил" - і це ВСЕ, що ти можеш відповісти?
Ніяких гучних заяв влади, як я питав вище?
Нашу владу така відповідь повністю задовольнила?
турки друзі туркам