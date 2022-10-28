Журналистку ATR Халилову задержали в Турции по запросу РФ

Правоохранители Турции задержали в Стамбуле по запросу Российской Федерации журналистку крымскотатарского телеканала Гульсум Халилову.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает Цензор.НЕТ.

"Позор правоохранительным органам Турецкой Республики! В Стамбуле по запросу российских спецслужб (!!!) задержана известная украинская крымскотатарская журналистка, ведущая телеканала ATR Gulsum Halilova. Требуем немедленно уволить нашу коллегу! Просим о помощи Президента Украины Владимир Зеленский!" – написал он.

Сама Халилова сообщила "Украинской правде", что ее продержали 17 часов по запросу России и якобы из-за запрета на въезд. Сейчас решается вопрос о запрете на въезд в Турцию.

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