Журналістку ATR Халілову затримали в Туреччині на запит РФ
Правоохоронці Туреччини затримали в Стамбулі на запит Російської Федерації журналістку кримськотатарського телеканалу Гульсум Халілову.
Про це повідомив у фейсбуці заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Ганьба правоохоронним органам Турецької Республіки! У Стамбулі за запитом російських спецслужб (!!!) затримана відома українська кримськотатарська журналістка, ведуча телеканалу ATR Gulsum Halilova. Вимагаємо негайно звільнити нашу колегу! Просимо про допомогу Президента України Володимир Зеленський!" - написав він.
Сама Халілова повідомила "Українській правді", що її протримали 17 годин на запит Росії й нібито через заборону на в’їзд. Зараз вирішується питання про заборону на в’їзд її до Туреччини.
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Мудрый турецкий полиция разберётся и сразу выпустит
В «демократической» Турции с полицией не поговоришь- работают очень жестко.
Авторитарный режим.
Вони не знають як користуватися Інтерполом?
Чи просто працювати НЕ хочуть?
Політичні переслідування громадян України і Інтерполі оформлюються через російське керівництво Інтерполу.
Жодних гучних заяв нашої влади з подібних приводів НЕ ЧУВ!
Якщо ти це не чув - це вже твої пролеми.
Почитай, хто зараз Інтерполом керує.
А закордонні мешканці напевно ще менше чули, чим я.
Давай посилання на повідомлення Міністра МВС або Міністра МЗС.
"Інтерпол відмовил" - і це ВСЕ, що ти можеш відповісти?
Ніяких гучних заяв влади, як я питав вище?
Нашу владу така відповідь повністю задовольнила?
турки друзі туркам