Журналістку ATR Халілову затримали в Туреччині на запит РФ

Правоохоронці Туреччини затримали в Стамбулі на запит Російської Федерації журналістку кримськотатарського телеканалу Гульсум Халілову.

Про це повідомив у фейсбуці заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Ганьба правоохоронним органам Турецької Республіки! У Стамбулі за запитом російських спецслужб (!!!) затримана відома українська кримськотатарська журналістка, ведуча телеканалу ATR Gulsum Halilova. Вимагаємо негайно звільнити нашу колегу! Просимо про допомогу Президента України Володимир Зеленський!" - написав він.

Сама Халілова повідомила "Українській правді", що її протримали 17 годин на запит Росії й нібито через заборону на в’їзд. Зараз вирішується питання про заборону на в’їзд її до Туреччини.

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