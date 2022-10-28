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журналістика (1715) затримання (4312) Інтерпол (376) росія (63574) Туреччина (3431) Муждабаєв (20)

Журналістку ATR Халілову затримали в Туреччині на запит РФ

гульсум,халілова

Правоохоронці Туреччини затримали в Стамбулі на запит Російської Федерації журналістку кримськотатарського телеканалу Гульсум Халілову.

Про це повідомив у фейсбуці заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Ганьба правоохоронним органам Турецької Республіки! У Стамбулі за запитом російських спецслужб (!!!) затримана відома українська кримськотатарська журналістка, ведуча телеканалу ATR Gulsum Halilova. Вимагаємо негайно звільнити нашу колегу! Просимо про допомогу Президента України Володимир Зеленський!" - написав він.

Сама Халілова повідомила "Українській правді", що її протримали 17 годин на запит Росії й нібито через заборону на в’їзд. Зараз вирішується питання про заборону на в’їзд її до Туреччини.

Також читайте: Росію вимагають виключити з Інтерполу

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Топ коментарі
+13
шо значить схоже!?
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28.10.2022 15:12
+12
А ердогаша то мудачок схоже...
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28.10.2022 15:09
+12
Опять "зрада"? . Есть процедуры, подписаны соответствующие международные документы. Полицейский не имеет понятия, журналист, не журналист, крымскототарский или украинский. По процедуре разберуться-выпустят. При чем тут Эрдоган или Папа Римский?
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28.10.2022 15:18
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А ердогаша то мудачок схоже...
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28.10.2022 15:09 Відповісти
шо значить схоже!?
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28.10.2022 15:12 Відповісти
Не схоже вiн якраз добрий мудило.
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28.10.2022 15:14 Відповісти
Опять "зрада"? . Есть процедуры, подписаны соответствующие международные документы. Полицейский не имеет понятия, журналист, не журналист, крымскототарский или украинский. По процедуре разберуться-выпустят. При чем тут Эрдоган или Папа Римский?
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28.10.2022 15:18 Відповісти
А это наше традиционное, чуть хто всрався, сразу зрада и поток обвинений. А просто присесть, успокоится и разобраться в вопросе никак
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28.10.2022 15:22 Відповісти
Звісно то ваше традиційне - там разбєруцца. Спочатку посла на килим, а потім розбір.
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28.10.2022 15:29 Відповісти
Бл, що це за свинособак бурятське "нарєчіє"? Як досі можна писати на цьому недоязику ослособак і талстаєвскага? Що ,не тільки щелепа ідіотопітеків так ще й з пальцями проблеми?
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28.10.2022 16:12 Відповісти
Щелепа вивернулась на *зраді*, потім він перейшов на звичну для себе мову
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28.10.2022 16:53 Відповісти
Тільки слова запит росії все має сказати , решта брехня
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28.10.2022 17:11 Відповісти
І до речі, з якого громадянку третьої держави, будь якої, має русня вимагати затримати
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28.10.2022 17:14 Відповісти
Ніхто, нікого і ніколи без процедури не відправляє. Шарія затримали-суд відпустив. І таких прикладів-безліч. Так влаштований світовий порядок, усюди. Якщо укладена угода про правову допомогу- автоматично виставлять картку. Україна діє таким же чином. Затримання-автоматичне, розбірки по суті у процедурі.
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28.10.2022 18:53 Відповісти
По прцедурам вони і до рашки її можуть відправити, а при розголосі всруться. Так що свої процедури проходь сам
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28.10.2022 18:27 Відповісти
Конкретно, які пропозиції, крім балачок? Ти вимагаеш що би Туреччина розірвала Угоду із рф про правову допомогу?. А те, що Туреччина приймає сотні тисяч туристів із рф, купує газ та нафтопродукти у рф тебе на хвилює? А то що одночасно Туреччина перекрила Босфор для російський кораблів, що постачає в Україну Баряктари( на відміну від рф), фактично допомагає вивозити із Одеси збіжжя? І потім, якщо ти такий принциповий, вимикай телефон, тому, що Київстар та Водафон належить росіянам, не купуй нафтопродукти, тому, що вони поки що росфйські, хоч і закуплені у Польщі, або у Німеччині, вимкни газ, тому, що він поки що наполовину російський.. Нічого рафінованого у світі НЕ ІСНУЄ.
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28.10.2022 19:05 Відповісти
То що вони з ****** гарно продемонструвала поведінка вболівальників на матчі Фенербахче-Динамо Київ
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28.10.2022 17:36 Відповісти
Сделать запросы на задержание нескольких рашистов, которых узнают в Турции, и если Турция не отреагирует, начать задерживать граждан Турции в Украине.
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28.10.2022 15:09 Відповісти
Туреччина такий собі союзник...
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28.10.2022 15:09 Відповісти
По-моему турки не с татарами а с касапами адин нарот.
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28.10.2022 15:12 Відповісти
Та вже відпустили її. Не нагнітайте...
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28.10.2022 15:13 Відповісти
А чого затримували тоді? Мало чого рашка бажати буде... Туди багато жінок воїнів ЗСУ з дітьми виїхало.
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28.10.2022 15:17 Відповісти
Потому, что даже в Харькове и Самбуле существуют правовые процедуры. Подписаны договора о правовой помощи. Выставлена соответствующая карточка.. Полицейский не имеет понятия, журналист, не журналист, крымскототарский или украинский. По процедуре разберуться-выпустят.
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28.10.2022 15:22 Відповісти
Ага, ага...

Мудрый турецкий полиция разберётся и сразу выпустит

В «демократической» Турции с полицией не поговоришь- работают очень жестко.
Авторитарный режим.
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28.10.2022 16:05 Відповісти
Уже выпустили, тролль Пригожинский.
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28.10.2022 16:14 Відповісти
Ну чекай, 17 годин на бетонній підлозі тебе трошки роздуплять малорос узкаобосцоязичний.
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28.10.2022 16:15 Відповісти
І чому жодного рашистського пропагандиста НЕ затримано, за запитам МВС України?!
Вони не знають як користуватися Інтерполом?
Чи просто працювати НЕ хочуть?
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28.10.2022 15:35 Відповісти
Інтерпол відмовляється приймати подібні запроси від МВС України, одразу характеризуючи їх як "політичне переслідування", бо Інтерпол значною мірою контролюється кацапами.
Політичні переслідування громадян України і Інтерполі оформлюються через російське керівництво Інтерполу.
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28.10.2022 16:02 Відповісти
Це ти щойно сам вигадав відмазку, чи хтось на вушко прошепотів?
Жодних гучних заяв нашої влади з подібних приводів НЕ ЧУВ!
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28.10.2022 16:18 Відповісти
Я про це читав багато раз. Ще з 14го року пробували - безрезультатно. Інтерпол нам відмовляє, бо кваліфікує це як "політичне переслідування".
Якщо ти це не чув - це вже твої пролеми.
Почитай, хто зараз Інтерполом керує.
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28.10.2022 16:25 Відповісти
Я слідкую за новинами, так що це НЕ моя проблема.
А закордонні мешканці напевно ще менше чули, чим я.
Давай посилання на повідомлення Міністра МВС або Міністра МЗС.
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28.10.2022 17:05 Відповісти
Набираєш у гуглі "Інтерпол відмовив Україні" і читаєш посилання. Ніхто тобі давати нічого не має.
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28.10.2022 17:13 Відповісти
Ти типіл, чи прикидаєшся?
"Інтерпол відмовил" - і це ВСЕ, що ти можеш відповісти?
Ніяких гучних заяв влади, як я питав вище?
Нашу владу така відповідь повністю задовольнила?
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28.10.2022 17:30 Відповісти
Пішов у дупу, тупе хамло. Якщо ти навіть з підказками не здатне знайти те, що ТОБІ цікаво - це твої особисті проблеми із недорозвиненими мізками.
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28.10.2022 17:35 Відповісти
Це до порозуміння, на чийому боці ердоганчик; той самий прихований пуйло.
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28.10.2022 16:14 Відповісти
шановні кримили, не варто думати що турки вам друзі
турки друзі туркам
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28.10.2022 18:00 Відповісти
Цим випадком має займатися посольство України. І вжити заходів, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.
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28.10.2022 18:24 Відповісти
Це хитрожопi турки перед кацапами понтуються якi вони нейтральнi i нi на чьему боцi))) Нiчого iй не зроблять, адже турки визнають кримських татар своiми. Зроблять розгляд i скажуть що не знайшли нiякого кримiналу.
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28.10.2022 19:08 Відповісти
так що єрдоганчик така сама мразь як і путін поросячий обсосок.
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28.10.2022 19:56 Відповісти
 
 