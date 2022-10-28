В российских вузах собираются ввести изучение "российской идеологии"
Суть нового предмета в Кремле описали так: "Запад загнивает, а у нас большое будущее".
Об этом со ссылкой на близкие к Кремлю и высшим учебным заведениям источники сообщает оппозиционное российское издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.
По его данным, новая учебная дисциплина станет аналогом "научного коммунизма", изучаемого в университетах в советское время. В школах подобные занятия уже есть. Они называются "Разговоры о важном", и учителя рассказывают на них детям о вынужденном характере вторжения в Украину и пугают украинскими "националистами".
"Молодые люди должны понимать идеологию: куда идет Россия и зачем", - объяснил содержание нового курса один из близких к Кремлю собеседников.
Новый предмет может появиться в университетах и институтах в следующем году. Согласно планам Кремля, студенты негуманитарных специальностей будут изучать его один год, гуманитарии – несколько лет, а историки и политологи – все время обучения.
Новый курс планируют разбить на четыре блока: исторический, "Культурный код", "Россия в мире" и "Образ будущего".
Один из близких к Кремлю источников так описал содержание нового "идеологического предмета": "Мероприятие загнивает, оно постоянно вредило России, но его время прошло, у нас большое будущее, богатая история и культура, надо пользоваться кризисным моментом и получать от него все".
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Бачу тільке одне --вони жалкують про корупцію,яка не дала змогу озброїтись ,як слід, проти України.Ця нечисть не жалкує що вбивають українців,вони жалкують про те що погано підготовлені для війни.
виступає представник України в ООН:
- коли князь Київської Русі Олег пішов викупатися в річці, підступні москалі вкрали його бойовий меч, який він залишив на березі...
представник кацапії :
- я извиняюсь! а при чём тут маскали? каки е маскали??? маскалей тагда ваабще ещё не было!
- от... от саме про це я й хотів сказати.
от шо нельзя просто посмеяться... надо научную подоплеку подводить и исторические параллели????? (анекдот из "Новин Н" (все предьявы им))))))
список литературы ж не указал? не указал)))))
Нащо щось робити, кудись рухатись самому, якщо все вже є добре і буде тільки краще?
Можна собі дозволити випити і вкрасти.
Вєрной дорогой ідьотє, таваріщі.
і так само захід "загниває" вже добру сотню років...
коротше, нічого нового.
@GolosAmeriki
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https://twitter.com/GolosAmeriki/status/1585755720087212033 12h
Foreign Policy сообщает о вербовке «ЧВК Вагнера» бывших членов элитного подразделения афганской армии, которые оставили службу после прихода к власти талибов. Некоторые бойцы рассказали, что с ними связывались с предложениями присоединиться к «иностранному легиону» в армии РФ
Вони у слові х...й дев"ять помилок зроблять!
За 5 років може багато змінитися! Наприклад кордони.
Основой "расейской идеолохии" будут "героические ценности" - ну всякие там былинные богатыри и прочие Павлики Морозовы, ну а в конце, естественно, героическая смерть за Родину-Мать.
і російський фашизм
Вот только аромат больно приятный.