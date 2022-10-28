В российских вузах собираются ввести изучение "российской идеологии"

Суть нового предмета в Кремле описали так: "Запад загнивает, а у нас большое будущее".

Об этом со ссылкой на близкие к Кремлю и высшим учебным заведениям источники сообщает оппозиционное российское издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

По его данным, новая учебная дисциплина станет аналогом "научного коммунизма", изучаемого в университетах в советское время. В школах подобные занятия уже есть. Они называются "Разговоры о важном", и учителя рассказывают на них детям о вынужденном характере вторжения в Украину и пугают украинскими "националистами".

"Молодые люди должны понимать идеологию: куда идет Россия и зачем", - объяснил содержание нового курса один из близких к Кремлю собеседников.

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Новый предмет может появиться в университетах и институтах в следующем году. Согласно планам Кремля, студенты негуманитарных специальностей будут изучать его один год, гуманитарии – несколько лет, а историки и политологи – все время обучения.

Новый курс планируют разбить на четыре блока: исторический, "Культурный код", "Россия в мире" и "Образ будущего".

Один из близких к Кремлю источников так описал содержание нового "идеологического предмета": "Мероприятие загнивает, оно постоянно вредило России, но его время прошло, у нас большое будущее, богатая история и культура, надо пользоваться кризисным моментом и получать от него все".

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