В російських ВНЗ збираються запровадити вивчення "російської ідеології"
Суть нового предмету в Кремлі описали так: "Захід загниває, а ми маємо велике майбутнє".
Про це з посиланням на близькі до Кремля та вищих навчальих закладів джерела повідомляє опозиційне російське видання "Медуза", інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, нова навчальна дисципліна стане аналогом "наукового комунізму", який вивчали в університетах в радянський час. В школах подібні заняття вже є. Вони мають назву "Розмови про важливе", і вчителі розповідають на них дітям про вимушений характер вторгнення в Україну та лякають українськими "націоналістами".
"Молоді люди мають розуміти ідеологію: куди йде Росія і навіщо", - пояснив зміст нового курсу один із близьких до Кремля співрозмовників.
Новий предмет може з’явитися в університетах та інститутах вже наступного року. Згідно з планами Кремля, студенти негуманітарних спеціальностей вивчатимуть його один рік, гуманітарії - кілька років, а історики та політологи - весь час навчання.
Новий курс планують розбити на чотири блоки: історичний, "Культурний код", "Росія у світі" та "Образ майбутнього".
Один з близьких до Кремля джерел так описало зміст нового "ідеологічного предмета": "Захід загниває, він постійно шкодив Росії, але його час минув, у нас велике майбутнє, багата історія та культура, треба користуватися кризовим моментом і отримувати від нього все".
Будь ласка, зачекайте...
Бачу тільке одне --вони жалкують про корупцію,яка не дала змогу озброїтись ,як слід, проти України.Ця нечисть не жалкує що вбивають українців,вони жалкують про те що погано підготовлені для війни.
виступає представник України в ООН:
- коли князь Київської Русі Олег пішов викупатися в річці, підступні москалі вкрали його бойовий меч, який він залишив на березі...
представник кацапії :
- я извиняюсь! а при чём тут маскали? каки е маскали??? маскалей тагда ваабще ещё не было!
- от... от саме про це я й хотів сказати.
от шо нельзя просто посмеяться... надо научную подоплеку подводить и исторические параллели????? (анекдот из "Новин Н" (все предьявы им))))))
список литературы ж не указал? не указал)))))
Нащо щось робити, кудись рухатись самому, якщо все вже є добре і буде тільки краще?
Можна собі дозволити випити і вкрасти.
Вєрной дорогой ідьотє, таваріщі.
і так само захід "загниває" вже добру сотню років...
коротше, нічого нового.
@GolosAmeriki
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https://twitter.com/GolosAmeriki/status/1585755720087212033 12h
Foreign Policy сообщает о вербовке «ЧВК Вагнера» бывших членов элитного подразделения афганской армии, которые оставили службу после прихода к власти талибов. Некоторые бойцы рассказали, что с ними связывались с предложениями присоединиться к «иностранному легиону» в армии РФ
Вони у слові х...й дев"ять помилок зроблять!
За 5 років може багато змінитися! Наприклад кордони.
Основой "расейской идеолохии" будут "героические ценности" - ну всякие там былинные богатыри и прочие Павлики Морозовы, ну а в конце, естественно, героическая смерть за Родину-Мать.
і російський фашизм
Вот только аромат больно приятный.