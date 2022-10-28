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росія (63574) ідеологія (32) вища освіта (204)

В російських ВНЗ збираються запровадити вивчення "російської ідеології"

мду

Суть нового предмету в Кремлі описали так: "Захід загниває, а ми маємо велике майбутнє".

Про це з посиланням на близькі до Кремля та вищих навчальих закладів джерела повідомляє опозиційне російське видання "Медуза", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, нова навчальна дисципліна стане аналогом "наукового комунізму", який вивчали в університетах в радянський час. В школах подібні заняття вже є. Вони мають назву "Розмови про важливе", і вчителі розповідають на них дітям про вимушений характер вторгнення в Україну та лякають українськими "націоналістами".

"Молоді люди мають розуміти ідеологію: куди йде Росія і навіщо", - пояснив зміст нового курсу один із близьких до Кремля співрозмовників.

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Новий предмет може з’явитися в університетах та інститутах вже наступного року. Згідно з планами Кремля, студенти негуманітарних спеціальностей вивчатимуть його один рік, гуманітарії - кілька років, а історики та політологи - весь час навчання.

Новий курс планують розбити на чотири блоки: історичний, "Культурний код", "Росія у світі" та "Образ майбутнього".

Один з близьких до Кремля джерел так описало зміст нового "ідеологічного предмета": "Захід загниває, він постійно шкодив Росії, але його час минув, у нас велике майбутнє, багата історія та культура, треба користуватися кризовим моментом і отримувати від нього все".

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Автор: 
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Топ коментарі
+18
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28.10.2022 13:29
+15
А какая может быть "росейская идеология"? "Убивай, ври, насилуй,мародёрствуй". Всё.
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28.10.2022 13:23
+14
Оруэлл с романом "1984" нервно переворачивается в гробу.
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28.10.2022 13:30
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А какая может быть "росейская идеология"? "Убивай, ври, насилуй,мародёрствуй". Всё.
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28.10.2022 13:23 Відповісти
В цьому і є сутність рашизму і "русскага міра"
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28.10.2022 15:45 Відповісти
А кацапський нацизм яким просякнута їхня ідеологія буде викладатися у ВНЗ?
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28.10.2022 13:24 Відповісти
Це неодмінно і невід'ємно..Глянувши на вислови та промови ,тих званих "лібералів" /не хочу їх прізвища писати,та ви самі знаєте/та інших "рускіх" які повтікали за кордон..
Бачу тільке одне --вони жалкують про корупцію,яка не дала змогу озброїтись ,як слід, проти України.Ця нечисть не жалкує що вбивають українців,вони жалкують про те що погано підготовлені для війни.
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28.10.2022 13:43 Відповісти
А ***** з кодлом реб*ята то шо нада, так, пдрс*е личаковий? Ліберали бач йому заважають!
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28.10.2022 14:47 Відповісти
Ну пусть хоть в розетку пальцы засовывают... абы доказать, что дебил -он и в Рашке дебил...какое нах наследие культура код будущее ??? Это они про кого и чего и что??? Страна фантазеров проанализируйте их типа русские народные сказки одна фантастика и Лень ..на халяву за счёт не себя и иных....сапоги скороходы, щука,златая рыбка ,лягушка принцесса,скатерть самобранка
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28.10.2022 15:13 Відповісти
Наливать будут? А то б я записался
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28.10.2022 13:24 Відповісти
Куди йде рашка? Нехай запишуть у своїй методичці - До повного розпаду. P.S. Не дякуйте.
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28.10.2022 13:29 Відповісти
***
виступає представник України в ООН:
- коли князь Київської Русі Олег пішов викупатися в річці, підступні москалі вкрали його бойовий меч, який він залишив на березі...
представник кацапії :
- я извиняюсь! а при чём тут маскали? каки е маскали??? маскалей тагда ваабще ещё не было!
- от... от саме про це я й хотів сказати.
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28.10.2022 13:29 Відповісти
"Плагіатор"! Ти євреїв спитався, коли цей анекдот писав? (Бо це анекдот 70-х років про представників Ізраїлю та арабів Палестини) Крім того - Олег НІКОЛИ не був "київським князем" Він був воєначальником при князю Ігорі і регентом (поки той не став повнолітнім)
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28.10.2022 18:52 Відповісти
вау!
от шо нельзя просто посмеяться... надо научную подоплеку подводить и исторические параллели????? (анекдот из "Новин Н" (все предьявы им))))))
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28.10.2022 18:57 Відповісти
Ну - я ж тебе "плагіатором" теж назвав жартома!
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28.10.2022 19:15 Відповісти
а по большому счету...так оно и есть))) шо тут обижаться? )))
список литературы ж не указал? не указал)))))
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28.10.2022 19:18 Відповісти
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28.10.2022 13:29 Відповісти
Оруэлл с романом "1984" нервно переворачивается в гробу.
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28.10.2022 13:30 Відповісти
та той клятий захід загниває ще з радянського концтабору... такий довгий процес, що мешканці залишків табору, мабуть, не доживуть, аби на власні очі побачити... це, до речі, одна з важливих специфік "ідеологій" - аби адепти не дочекались результату...
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28.10.2022 13:30 Відповісти
Це ж чудова демотивація.
Нащо щось робити, кудись рухатись самому, якщо все вже є добре і буде тільки краще?
Можна собі дозволити випити і вкрасти.
Вєрной дорогой ідьотє, таваріщі.
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28.10.2022 13:30 Відповісти
Пам'ятаю колись вже вивчали таку ху@ню: марксистско-ленинская философия, политическая экономия, научный коммунизм.
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28.10.2022 13:32 Відповісти
От від політекономії всевишній зберіг - совок розвалився.
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28.10.2022 13:45 Відповісти
І деологія? З бєсамі боротся
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28.10.2022 13:33 Відповісти
Саме так! Там михалков і передачку відповідну започаткував, так і називається "БЕСОГОН ТВ"
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28.10.2022 13:43 Відповісти
в москалів вже сто років все буде.... колись.... в далекому майбутньому!

і так само захід "загниває" вже добру сотню років...

коротше, нічого нового.
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28.10.2022 13:33 Відповісти
шляк би його трафив... жодної пристойної картинки на запит у гуглі "образ великого майбутнього росії"... все якісь мегажопи показує...
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28.10.2022 13:36 Відповісти
Голос Америки

@GolosAmeriki

·

https://twitter.com/GolosAmeriki/status/1585755720087212033 12h

Foreign Policy сообщает о вербовке «ЧВК Вагнера» бывших членов элитного подразделения афганской армии, которые оставили службу после прихода к власти талибов. Некоторые бойцы рассказали, что с ними связывались с предложениями присоединиться к «иностранному легиону» в армии РФ
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28.10.2022 13:38 Відповісти
Ви ******* свою мову не знаєте, яка там ідеологія....
Вони у слові х...й дев"ять помилок зроблять!
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28.10.2022 13:38 Відповісти
Православне чучхе...
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28.10.2022 13:42 Відповісти
Про загниваючий Захід казав ще Хрущов. Кацапія відстала від життя на десятки років.
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28.10.2022 13:42 Відповісти
И чего это дипломы кацапских ВУЗов перестали признавать за рубежом?Это просто русофобия какая то.
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28.10.2022 13:54 Відповісти
Це вже ж було! Історія кпрс, науковий комунізм, політекономіка і науковий атеїзм. А тепер шо: історія едрос, дикий рашизм, клептономіка і наукова теософія?
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28.10.2022 14:02 Відповісти
скрєпознавство
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28.10.2022 14:13 Відповісти
Этих русских дегенератов там в их скотопомойке запереть и нужно, пусть строят свой "научный комунизм"
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28.10.2022 14:10 Відповісти
А чи є сенс от це вчити?
За 5 років може багато змінитися! Наприклад кордони.
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28.10.2022 14:21 Відповісти
ид
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28.10.2022 14:29 Відповісти
Ага, удачи. Они похоже не знают что нельзя научить студента тому на что им *****. Особенно сейчас, когда есть смартфон и интернет. Зато преподы озолотяться на зачетах. А на идеологию будет не *****, 1-2 человекам.
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28.10.2022 14:40 Відповісти
Земля православного Чухче. Будет опять лекции диалектического материализма.
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28.10.2022 15:14 Відповісти
опять вся хорошая жизнь в будущем...
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28.10.2022 16:13 Відповісти
Читал я где-то...
Основой "расейской идеолохии" будут "героические ценности" - ну всякие там былинные богатыри и прочие Павлики Морозовы, ну а в конце, естественно, героическая смерть за Родину-Мать.
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28.10.2022 17:02 Відповісти
вчити на память завєти фюрера путлера)
і російський фашизм
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28.10.2022 18:54 Відповісти
Вас послушать, так Запад гнил всегда.
Вот только аромат больно приятный.
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28.10.2022 18:58 Відповісти
 
 