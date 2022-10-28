В російських ВНЗ збираються запровадити вивчення "російської ідеології"

Суть нового предмету в Кремлі описали так: "Захід загниває, а ми маємо велике майбутнє".

Про це з посиланням на близькі до Кремля та вищих навчальих закладів джерела повідомляє опозиційне російське видання "Медуза", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, нова навчальна дисципліна стане аналогом "наукового комунізму", який вивчали в університетах в радянський час. В школах подібні заняття вже є. Вони мають назву "Розмови про важливе", і вчителі розповідають на них дітям про вимушений характер вторгнення в Україну та лякають українськими "націоналістами".

"Молоді люди мають розуміти ідеологію: куди йде Росія і навіщо", - пояснив зміст нового курсу один із близьких до Кремля співрозмовників.

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Новий предмет може з’явитися в університетах та інститутах вже наступного року. Згідно з планами Кремля, студенти негуманітарних спеціальностей вивчатимуть його один рік, гуманітарії - кілька років, а історики та політологи - весь час навчання.

Новий курс планують розбити на чотири блоки: історичний, "Культурний код", "Росія у світі" та "Образ майбутнього".

Один з близьких до Кремля джерел так описало зміст нового "ідеологічного предмета": "Захід загниває, він постійно шкодив Росії, але його час минув, у нас велике майбутнє, багата історія та культура, треба користуватися кризовим моментом і отримувати від нього все".

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