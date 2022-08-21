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Дугіна на пропагандистських токшоу називала українців "нелюдами" та закликала до судилища над нашими воїнами. ВIДЕО

Донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна Дар’я, яка загинула вчора у Підмосков’ї від вибуху автомобіля, під час одного із російських пропагандистських токшоу називала українців "нелюдами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео.

Зазначимо, що під час токшоу, що транслювалось на російському телебаченні, Дугіна закликала до створення трибуналів над українськими військовими говорила, що "українці не люди", брехала про акуратне ведення війни росіянам. Окрім того, вона заявляла, що Росія нібито вільна країна, а в Україні діють певні обмеження свобод.

Також Дугіна вкрай негативно висловлювалась про захисників "Азовсталі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Божевільний Дугін - надто дрібна ціль для України. Вбивство його дочки - справа рук самих росіян, - журналіст Романенко

Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.

Автор: 

Дугін Олександр (32) пропаганда (2830) росія (66431) смерть (6787) ідеологія (32)


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Топ коментарі
+95
Тепер нехай Кобзону шось там на вухо пи*дить )))
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21.08.2022 15:53 Відповісти
+59
Так і запишемо.... Втратила соборність внаслідок бавовни....
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21.08.2022 15:54 Відповісти
+46
Мразина получила свой ☠️☠️☠️☠️🪃🪃🪃🪃скоро и папаша догонит
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21.08.2022 16:18 Відповісти
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ейному папашке, рассеянскому шизо-фашисту дугину, а также пропагандонам соловьеву, сливному бачку **********, ейному муженьку и прочей рашистской фашистской сволочи приготовиться !
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21.08.2022 23:53 Відповісти
по делам судимы будете.Легче простить врага,чем конкурента
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21.08.2022 23:57 Відповісти
/
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22.08.2022 00:34 Відповісти
Симпатична дівчина. Ну ок, папа дурник. Ну бери його гроші та їдь в Європу, заміж за європейця, як нормальна людина. Он Ліза Піськова. Та їй ця вся ваша вата до одного місця, поки гроші на Париж дають-вона щаслива.
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22.08.2022 00:52 Відповісти
Симпотная? У нее рожа как орка
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22.08.2022 11:59 Відповісти
https://t.me/zloyodessit/16584 Злой одессит

На самом деле с неподдельным интересом наблюдаю за тем, как разного рода российская либератота, претендующая на звание "хороший руZкий", сейчас пускают слёзы по дочке Дугина, мол "девочку жалко" и даже пытаются приуменьшить значение её отца в контексте влияния на неонацистскую идеологию современной россии.

Александр Дугин, главный идеолог того, что известно как "русский мир", находившийся и находящийся под покровительством ГРУ, позже переименованного в ГУ ГШ ВС РФ, играл важную роль в гибридных операциях российской военной разведки.

Финансирование Марин Ле Пен - а вот и Дугин на горизонте. Причём его дочь играла немаловажную роль во французском направлении. Финансирование «Лиги Севера» Маттео Сальвини на выборах в Италии? И, надо же, Дугин снова в обойме контактных лиц.

Благодаря Александру Дугину ГУ ГШ ВС РФ смогло реализовать десятки гибридных политических и социальных проектов в Европе, запустить сотни ИПСО и создать обширную агентурную сеть. Его идеи стояли в основе кровопролития в Украине 2014 года и, именно ими руководствовался Владислав Сурков, курировавший проект «Новороссия».

И Дарья Дугина везде сопровождала и во всём поддерживала отца, готовясь, стать наследницей его довольно прибыльной для семейства идеологии. Такая же военная преступница, как и её отец, которую учили ходить по стопам отца с малых лет.

Кстати, идея пришла… по теме того как детей агентов советских и российских спецслужб заводят в полезную обойму с малых лет, надо бы материал написать, с примерами. Но это потом, а сейчас…

А сейчас у меня просто возник вопрос. Неужели кураторы российской либератоты настолько потеряли контроль над ситуацией, что заставили своих карманных "хороших руZких" начать лить слёзы и оправдывать агентуру ГРУ, фактически сливаясь
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22.08.2022 00:59 Відповісти
Дугіна отримала те , чого хотіла - смерть‼️
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22.08.2022 01:18 Відповісти
Эдак и я стану суверным. Догнало сучку именно то, что другим желала. Бог не Тимошка, видит немножко - так кажется алени любят говорить.
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22.08.2022 02:32 Відповісти
В Украине принято говорить про рашизм, но очень мало говорят о том, из чего он вырос. А вырос он из того, чем русские больны практически поголовно - из имперского шовинизма. Имперцы до мозга костей, они готовы положить на алтарь своей империи любую жизнь - свою ли, чужую - не имеет значения. И Дугин, Затулин, Зарифуллин - эти идеологи русского империализма безусловно повлияли на мировоззрение путина и во многом эта война - результат их многолетней работы. Здесь нужно еще учесть, что нацистские идеи внутри империи работают как центробежная сила, разрывающая ее на части. Обратите внимание, что русские жестко пресекают проявления нацизма внутри империи, одновременно разогревая его в отношении не захваченных соседних народов, назначая на роль дежурного врага придуманных ими супостатов: то басмачей, то "белофиннов, то чеченских "террористов", то грузинских "угнетателей осетин", то украинских "бандеровских нацистов". Эта старая как мир тактика - назначить врагом империи соседний народ, натравить на него уже порабощенные народы и всей огромной имперскоей тушей сожрать соседей, переварив и превратив в очередных послушных империи манкуртов. Здесь может показаться, что у русских имперцев нацизм избирательный, но на самом деле русский нацизм внутри империи существует и в отношении порабощенных народов, но проявляется в другой форме - высокомерного, барского отношения "титульной нации", патрициев русского мира к покоренным плебеям. Русский империализм, использующий нацизм как инструмент для своего расширения - это давняя и запущенная болезнь русского общества и, к сожалению единственный способ вылечить ее - это провести русских через миллионы смертей и национальное унижение, похожее на то, которое дважды испытали немцы.
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22.08.2022 03:53 Відповісти
Бог не фраєр, воздає по заслугах
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22.08.2022 04:48 Відповісти
Финоугрота болотная
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22.08.2022 04:50 Відповісти
Курва, земля бетоном
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22.08.2022 05:58 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/21/7364237/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/21/7364237/

Якщо це правда, то як себе тепер будуть почувати скабєєва, попов, кисилёв та інші очколизи путлера?
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22.08.2022 09:43 Відповісти
врезала "подмосковного трибунала" раньше сроку 🤔
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22.08.2022 10:56 Відповісти
Поперед батька в пекло
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22.08.2022 12:12 Відповісти
Гори в аду мразина ) еще и больная на голову- посмотрите на ее выраж лица, психика
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22.08.2022 17:35 Відповісти
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