Дугіна на пропагандистських токшоу називала українців "нелюдами" та закликала до судилища над нашими воїнами. ВIДЕО

Донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна Дар’я, яка загинула вчора у Підмосков’ї від вибуху автомобіля, під час одного із російських пропагандистських токшоу називала українців "нелюдами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео.

Зазначимо, що під час токшоу, що транслювалось на російському телебаченні, Дугіна закликала до створення трибуналів над українськими військовими говорила, що "українці не люди", брехала про акуратне ведення війни росіянам. Окрім того, вона заявляла, що Росія нібито вільна країна, а в Україні діють певні обмеження свобод.

Також Дугіна вкрай негативно висловлювалась про захисників "Азовсталі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Божевільний Дугін - надто дрібна ціль для України. Вбивство його дочки - справа рук самих росіян, - журналіст Романенко

Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.