Дугіна на пропагандистських токшоу називала українців "нелюдами" та закликала до судилища над нашими воїнами. ВIДЕО
Донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна Дар’я, яка загинула вчора у Підмосков’ї від вибуху автомобіля, під час одного із російських пропагандистських токшоу називала українців "нелюдами".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео.
Зазначимо, що під час токшоу, що транслювалось на російському телебаченні, Дугіна закликала до створення трибуналів над українськими військовими говорила, що "українці не люди", брехала про акуратне ведення війни росіянам. Окрім того, вона заявляла, що Росія нібито вільна країна, а в Україні діють певні обмеження свобод.
Також Дугіна вкрай негативно висловлювалась про захисників "Азовсталі".
Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.
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На самом деле с неподдельным интересом наблюдаю за тем, как разного рода российская либератота, претендующая на звание "хороший руZкий", сейчас пускают слёзы по дочке Дугина, мол "девочку жалко" и даже пытаются приуменьшить значение её отца в контексте влияния на неонацистскую идеологию современной россии.
Александр Дугин, главный идеолог того, что известно как "русский мир", находившийся и находящийся под покровительством ГРУ, позже переименованного в ГУ ГШ ВС РФ, играл важную роль в гибридных операциях российской военной разведки.
Финансирование Марин Ле Пен - а вот и Дугин на горизонте. Причём его дочь играла немаловажную роль во французском направлении. Финансирование «Лиги Севера» Маттео Сальвини на выборах в Италии? И, надо же, Дугин снова в обойме контактных лиц.
Благодаря Александру Дугину ГУ ГШ ВС РФ смогло реализовать десятки гибридных политических и социальных проектов в Европе, запустить сотни ИПСО и создать обширную агентурную сеть. Его идеи стояли в основе кровопролития в Украине 2014 года и, именно ими руководствовался Владислав Сурков, курировавший проект «Новороссия».
И Дарья Дугина везде сопровождала и во всём поддерживала отца, готовясь, стать наследницей его довольно прибыльной для семейства идеологии. Такая же военная преступница, как и её отец, которую учили ходить по стопам отца с малых лет.
Кстати, идея пришла… по теме того как детей агентов советских и российских спецслужб заводят в полезную обойму с малых лет, надо бы материал написать, с примерами. Но это потом, а сейчас…
А сейчас у меня просто возник вопрос. Неужели кураторы российской либератоты настолько потеряли контроль над ситуацией, что заставили своих карманных "хороших руZких" начать лить слёзы и оправдывать агентуру ГРУ, фактически сливаясь
Якщо це правда, то як себе тепер будуть почувати скабєєва, попов, кисилёв та інші очколизи путлера?