У Росії загинула донька одного із ідеологів "русского мира" Дугіна, - соцмережі. ВIДЕО

У Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють телеграм-канали 112 та Baza.

За даними 112, вибух стався на Можайському шосе в районі селища Великі Вяземи. Дар'я Дугіна їхала у джипі Land Cruiser Prado, машина вибухнула під час руху, повідомляє Baza з посиланням на очевидців.

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