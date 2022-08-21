У Росії загинула донька одного із ідеологів "русского мира" Дугіна, - соцмережі. ВIДЕО
У Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють телеграм-канали 112 та Baza.
За даними 112, вибух стався на Можайському шосе в районі селища Великі Вяземи. Дар'я Дугіна їхала у джипі Land Cruiser Prado, машина вибухнула під час руху, повідомляє Baza з посиланням на очевидців.
Дугін приїхав на місце 🔥🔥🔥https://t.co/GLExONwd4u https://t.co/MDViBMWRIl pic.twitter.com/m8QhsPkNhb— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) August 20, 2022
Топ коментарі
+98 Злий Грицько
показати весь коментар21.08.2022 00:32 Відповісти Посилання
+91 vadyan
показати весь коментар21.08.2022 00:56 Відповісти Посилання
+64 Татьяна Москаленко #526378
показати весь коментар21.08.2022 00:32 Відповісти Посилання
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Убрали свои же. Либо внутренние разборки, либо сакральная жертва
Идёт, бредёт сама собой,
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух... там Русью пахнет!..." ну і все решта з тим...
Но абсолютно нету уверенности, что это не инсценировка. Слишком быстро признали гибель, когда скорая даже сгоревший труп будет реанимировать и имеет инструкции молчать при насильственной смерти в таких случаях. И слишком в унисон оркостанские пропагандисты стали об этом говорить.
Вполне могли просто оттянуть повестку после череды поражений, как уже использовали Жириновского (который сдох намного раньше объявленной даты) для отвлечения внимания. А также сделать пластическую операцию итак довольно уродливой женщине и дать дипломатический паспорт в Сербию. Заодно конечно же найдут показательно "террористов", чтобы обучить население оркостана не уничтожать членов вертикали власти, что и является необходимым для государственного переворота.
Пускай плачущие российские либералы займутся делом и будут уничтожать вертикаль путина. Для этого объявив его режим вне закона и о государственном перевороте. Объявят награду за каждого чиновника, силовика, судью и зиганутых учителей. Будут брать на себя ответственность за ликвидацию члена хунты путина, показывая видеозапись с гоупро с установкой или изготовлением взрывчатки или просто запись ликвидации ножом в спину. И выплачивать награду и давая вполне заслуженную визу и вид на жительство в любую европейскую страну до окончательной победы либералов, а затем героическое возвращение в россию после победы и смерти путина. Это единственное, что они могут сделать, если хотят хотя бы выжить, иначе всех до единого выгонят из Европы назад в Россию, раз они за полгода не сделали ничего вообще полезного.
немає сумніву, ми знову будемо мати справу з відділом луб'янки, який буде керувати нібито адекватним/ліберальним/революційним урядом. Декілька місяців, може років, вони, з цілью втримання країни від роспаду, (а там є такі, Чечня знову піде, ледь не першою, взагалі не розумію, як це в них вийде завадити тому, знову війною? чечня да, вміє різати русню і знову згадає як це робиться, ну хіба що рамзан стане царем русіі всієї, із столицею у Грізному, маскве не слід розслабляти булки, зміну влади вони відчують першими....) так ось, з ціллю утримання країни, вони можуть пійти навіть на ядерну демілітарізацію, та видачу війскових злочинців до суду, де там він буде, вони канешна будут требовать басманний суд маскви, але з легкістю погодяться на Гаагу, а в буцегарні взагалі свято буде, коли вини почують слово "Гаага," Як на мене, лук'янівске СІЗО більше б підійшло, а ще краще буцигарня у самій рашці, ви шо ,гадаєте що в якійсь там ФСИН зміняться люди, й вони не будуть бажати засунути комусь швабру до дупи? Ви помиляєтесь..... Вони з великим задоволенням засунуть швабру у дупу вчорашньому "керівництву", тільки віри тим вертухаям нема, всі ці швабро-жопні ігрища переслідують лише одну мету, продажа дупи господарю як можна дорожче.....
Так ось, то відступ, дуже не однозначна чеченська тема не дає можливості прогнозувати, але якщо розпаду не буде, вони віддаватимуть війскових злочинців, це буде умовою розмови з ними, будь якою мовою окрім мови зброї. А нам потрібен саме суд, як би не хотілося розкласти ту гидоту на атоми....
Ви, добродію, перш ніж щось таке писати, прочитайте, що написав розумний чоловік (Володимир Войнович, "Москва 2042"). Там є і про лібералів, і про *****, і навіть про катріарха пєріла (персонаж називався отєц Звєздоній).
Чи вища справедливість.
https://www.currenttime.tv/a/v-podmoskove-vzorvalsya-avtomobil-docheri-filosofa-dugina-ona-pogibla-na-meste/31997735.html
Дарья Дугина была известна и тем, что АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЛА ПРОВЕДЕНИЕ https://www.kp.ru/daily/euromaidan/ РОССИЙСКОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ.
Также она была лично знакома с рядом военных корреспондентов и и ополченцами с Донбасса. В июле 2022 года правительство Великобритании включило Дарью Дугину (Платонову) в санкционный список за "распространение дезинформации" о конфликте на Украине.
Вы, думали другие должны смиренно стоять, ожидая когда вы их убьёте? Вроде этот Дугин - профессор философии, но, не понимал к чему приведут его изуверские призывы "УБИВАТЬ!"
- вот и убивают: всё как вы, фашисты московские , желали...
У 1980 році разом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гейдаром Джемалем вступив у гурток https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%A1&action=edit&redlink=1 «Чорний орден СС»
З листопада 2003 року - лідер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 Міжнародного євразійського руху
З березня 2008 року є неофіційним ідеологом партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F «Єдина Росія» ,
Батько - Гелій Олександрович Дугін (1935-1998) - кандидат юридичних наук, генерал-лейтенант https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%97%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Головного розвідувального управління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1 Генштабу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 Збройних сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР
Занесений до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1,_%D1%8F%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%8E%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України . Фігурант бази центру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%C2%BB «Миротворець» .
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что к произошедшему причастна Украина.
Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!
Руководитель пресс службы «Евразийского движения» Валерий Коровин,
заместитель партии «Братство» АЛЕКСЕЙ АРЕСТОВИЧ
лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский»,
лидер «Евразийского движения» АЛЕКСАНДР ДУГИН
https://www.facebook.com/babaandkit/photos/a.700399096671571/3738613772850073/?type=3
Тут конкретное подтверждение, что Арестович участвовал в дугинских конференциях
Юмор, короче
У 2005 році вступив до партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Братство» , був заступником голови партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Корчинського
Неодноразово брав участь у конференціях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 «Міжнародного євразійського руху» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Дугіна ,
де активно виступав проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F Помаранчевої революції
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_ https://uk.wikipedia.org/wiki/Арестович _ Олексій_ Миколайович
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
«АТО - це великий курорт такий для хлопчиків, великий піонертабір. Там свято непослуху: вони вириваються від дружин, дітей і тещ туди, смажать м'ясо і живуть, як годиться нормальному українському козаку, в степу...я не бачив там жодної людини, яка страждає»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_ https://uk.wikipedia.org/wiki/Арестович _ Олексій_ Миколайович
на России десяткам этносов грозит исчезновение
закрываются школы с родным языком, русифицируется их национальная история
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_ https://uk.wikipedia.org/wiki/Арестович _ Олексій_ Миколайович
Так же присутствовавший на пресс-конференции заместитель председателя партии "Братство" АЛЕКСЕЙ АРИСТОВИЧ сообщил собравшимся журналистам некоторые подробности происходившего в Киеве во время оранжевых событий. Но для начала он отметил, что первое, с чем они столкнулись по приезду в Москву, "это полная НЕДООЦЕНКА СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ УГРОЗЫ "ОРАНЖЕВОЙ ЧУМЫ".
Это раньше сатана был князь мира сего, а сейчас это менеждер мира сего, который всё растворяет в пепсиколе" - подытожил Аристович.
Фото молодого Арестовича
https://web.archive.org/web/20140130125239/http://evrazia.info/article/2231
Тот, от кого к другим исходит зло,
Увидит: всё назад к нему пришло.
Дугин - идеолог "русской весны" и евроазиатского вектора развития "россии"
его верными последователями являются Арестович, Корчинский. путин и Стрелков-Гиркин
недавно Гиркин решил втихаря сбежать на южноукраинский фронт, чтобы попытаться стать новым Буонапарте и бросить вызов дебилам, засевшим в кремле
как вы помните, Гиркина осадили
теперь пришёл час Дугина
вывод: налицо развёртывание ОТКРЫТОГО столкновения между кремлёвской мафией и т.н. "русскими патриотами"
борьба ЗА ВЛАСТЬ началась
спроецируем её на будущий развал "россии"
"патриоты" против "путиноидов" и кавказцы, дышащие им в затылок в центре Маасквы
Скабєйку, для прикладу на порівняння, рвонути ще був би якийсь міні-мікро-сенс. А це-от? Гівно розмова.
Суто для москалів. Їхня справа. Для них і дон кадиркін новина, а не дебіл.
Вони ще свої будинки підривати почнуть, як у 2000-х.
Нам своє робить, як писав Тичина.
Бандиты играются между собой в РФ. Как щенки в шутку борятся меж собой, так и они.
Самое трагическое в этой () ситуации что Дугин, в глубине души, догадывается (и не без оснований), что его дочь стала сакральной жертвой тех кого он же и вдохновил.
הגולם קם על יוצרו
говорят на иврите.
"Голем восстал против своего создателя".
И этот червь сомнения что именно он, и никто другой, напрямую виновен в смерти своей любимой дочери будет преследовать его до его скорой кончины.
У Рамзана Кадырова кстати схожая ситуация. Но Рамзану повезло что он не философ.
От ума только горе.
https://t.me/antonevicz/663
Кто забыл - Алесандр Дугин это духовный отец-наставник карлика шизоида путина и других росиянских фашистов, главный идеолог концепции "русского мира", автор "четвертой политической теории" и т.д.
Короче это болезненный удар для нашего врага)
"Дві дочки Путіна, екс-дружину та коханку Кабаєву підірвали в машинах в один день у той самий час".
1. На відміну від (як її там, ч'кай, подивлюся знову нагору - ага, "Дар'я Дугина") це було би зрозуміло, з ким пов"язано, та відоме ім"я, тощо. Не треба годинами дурно та марно досліджувати, вивчати та з"ясовувати зв"язки та "значення".
2. Це не удар. Так ніхто не б"є. Ми про неї й не чули досі. Її нема. Бальшоє дєло.
3. Подібний приклад. Індус-канадець комік Рассел Пітерс образився був, що його сприйняли за араба-самогубцю на літаку мізерної місцевої авіалінії Jet Blue. "Що ж це я тоді - шахід із найнижчою самооцінкою? Сьогодні Jet Blue, а завтра - весь світ?"
4. Не кажучи вже: яка з того хоч яка би користь Україні? Навіть дочки путіна ніц би не значили, тим більше - як її знову там було...
Це ще про одну путлеровську мерзоту