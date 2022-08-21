В России погибла дочь одного из идеологов "русского мира" Дугина, - соцсети. ВИДЕО

В Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают телеграмм-каналы 112 и Baza.

По данным 112, взрыв произошел на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы. Дарья Дугина ехала в джипе Land Cruiser Prado, машина взорвалась во время движения, сообщает Baza со ссылкой на очевидцев.

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