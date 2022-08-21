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В России погибла дочь одного из идеологов "русского мира" Дугина, - соцсети. ВИДЕО

В Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают телеграмм-каналы 112 и Baza.

По данным 112, взрыв произошел на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы. Дарья Дугина ехала в джипе Land Cruiser Prado, машина взорвалась во время движения, сообщает Baza со ссылкой на очевидцев.

Смотрите также: "Наше общество становится на путь догматического дебилизма", - идеолог "русского мира" Дугин. ВИДЕО

Дугін приїхав на місце 🔥🔥🔥https://t.co/GLExONwd4u https://t.co/MDViBMWRIl pic.twitter.com/m8QhsPkNhb

— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) August 20, 2022

Автор: 

Дугин Александр (46) смерть (9259) идеология (52)


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Топ комментарии
+98
Мабуть куріла за рульом...
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21.08.2022 00:32 Ответить
+91
Все потому что на бездуховном Ленд Крузере ехала
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21.08.2022 00:56 Ответить
+64
Бумеранг никто не отменял!
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21.08.2022 00:32 Ответить
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Страница 3 из 3
дугін ********. Скоріше за все йому на доньку пох. Та й нашо праведному кацапу донька, як в них є х@йло ? Вони його і *******.
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21.08.2022 09:10 Ответить
а кто же это сделал? плохие "русские"?
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21.08.2022 09:12 Ответить
дети отвечают за грехи родителей
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21.08.2022 09:24 Ответить
Ничего. дугинещёнарожает
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21.08.2022 09:24 Ответить
Так сильно кричав, що треба убивати українців ..... Що посієш ...
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21.08.2022 09:38 Ответить
Парадокс в том, что ни один из путинских прихвостней не может быть спокоен ни за себя, ни за своё окружение. Путин начинал свою карьеру со взрывов жилых многоэтажек. Так что для него фейковые теракты это обычное дело. А кого он вздумает выбрать в качестве жертвы, одному господу известно. Очевидно, что московский бомж для этого не гадится. Нужно как можно больше шума. Украинские власти как раз меньше всего заинтересованы в этом. Хотя среди украинцев вполне могут найтись любители самодеятельности. И ничего тут не поделаешь - сеял ветер, пожинай бурю. Война ведь... А для Дугина вероятность продолжения сюжета выросла раз а 10. Поэтому самое безопасное место для дугиных и иже с ними это украинская тюрьма. Или в крайнем случае за автомат и на передовую. Что может быть краше, чем смерть за идею! Гиркин уже понял это.
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21.08.2022 09:42 Ответить
взрывная дочка у Дугина -была
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21.08.2022 09:49 Ответить
Украинские спецслужбы не стали бы заниматься этой мразью. Там 100 млн таких дугиных, половина из которых такие же, как его жаренная личинка.
Убрали свои же. Либо внутренние разборки, либо сакральная жертва
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21.08.2022 09:50 Ответить
...."Там ступа с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой,
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух... там Русью пахнет!..." ну і все решта з тим...
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21.08.2022 09:59 Ответить
Не рой другому яму.
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21.08.2022 10:00 Ответить
Это не дочь идеолога (подонка больного), а самостоятельный идеолог (подонок больной). От нее достаточно высказываний про Украину, более достаточно.

Но абсолютно нету уверенности, что это не инсценировка. Слишком быстро признали гибель, когда скорая даже сгоревший труп будет реанимировать и имеет инструкции молчать при насильственной смерти в таких случаях. И слишком в унисон оркостанские пропагандисты стали об этом говорить.

Вполне могли просто оттянуть повестку после череды поражений, как уже использовали Жириновского (который сдох намного раньше объявленной даты) для отвлечения внимания. А также сделать пластическую операцию итак довольно уродливой женщине и дать дипломатический паспорт в Сербию. Заодно конечно же найдут показательно "террористов", чтобы обучить население оркостана не уничтожать членов вертикали власти, что и является необходимым для государственного переворота.

Пускай плачущие российские либералы займутся делом и будут уничтожать вертикаль путина. Для этого объявив его режим вне закона и о государственном перевороте. Объявят награду за каждого чиновника, силовика, судью и зиганутых учителей. Будут брать на себя ответственность за ликвидацию члена хунты путина, показывая видеозапись с гоупро с установкой или изготовлением взрывчатки или просто запись ликвидации ножом в спину. И выплачивать награду и давая вполне заслуженную визу и вид на жительство в любую европейскую страну до окончательной победы либералов, а затем героическое возвращение в россию после победы и смерти путина. Это единственное, что они могут сделать, если хотят хотя бы выжить, иначе всех до единого выгонят из Европы назад в Россию, раз они за полгода не сделали ничего вообще полезного.
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21.08.2022 10:10 Ответить
Та кому вона на@уй була потрібна усторювати такий цирк?
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21.08.2022 10:15 Ответить
Та вона ні. Батько, багато 3,14здить, про увесь мір в труху. Інсульт кажуть, на даний момент не 3,14здить. Але він вже ********** дуже багато років тому, просто жив у такій країні, в котрій заклик до массового вбівства злочином не вважається, до речі він є в законодавстві тієї країни, але к величезній здивованості юристів тієї-ж країни чомусь не працює... Тому й не міг, отримати покарання, на яке давно вже заслуговував, отримав, не від нас, не так як треба було, фсб алені, вони косячать всюди, що у Лондоні що у Празі що у самій маскве. Небіжчик не той, але може так виявитись, що разом з ним образується ішій, на цей раз той, шо буде виконанням руцкай поговорки "не мытьём так катанием", але може ще й бути операцією прикриття, зараз загинуть і батько і донька, щоб потім з'явитись з іншим ****** десь на Балі. Це не ми, нам (поки що) не потрібні гучні чи не дуже гучні вбивства на теріторіі держави агрессора, в ній має прийти до влади адекватна діючий реальності "стая товарищей"
немає сумніву, ми знову будемо мати справу з відділом луб'янки, який буде керувати нібито адекватним/ліберальним/революційним урядом. Декілька місяців, може років, вони, з цілью втримання країни від роспаду, (а там є такі, Чечня знову піде, ледь не першою, взагалі не розумію, як це в них вийде завадити тому, знову війною? чечня да, вміє різати русню і знову згадає як це робиться, ну хіба що рамзан стане царем русіі всієї, із столицею у Грізному, маскве не слід розслабляти булки, зміну влади вони відчують першими....) так ось, з ціллю утримання країни, вони можуть пійти навіть на ядерну демілітарізацію, та видачу війскових злочинців до суду, де там він буде, вони канешна будут требовать басманний суд маскви, але з легкістю погодяться на Гаагу, а в буцегарні взагалі свято буде, коли вини почують слово "Гаага," Як на мене, лук'янівске СІЗО більше б підійшло, а ще краще буцигарня у самій рашці, ви шо ,гадаєте що в якійсь там ФСИН зміняться люди, й вони не будуть бажати засунути комусь швабру до дупи? Ви помиляєтесь..... Вони з великим задоволенням засунуть швабру у дупу вчорашньому "керівництву", тільки віри тим вертухаям нема, всі ці швабро-жопні ігрища переслідують лише одну мету, продажа дупи господарю як можна дорожче.....
Так ось, то відступ, дуже не однозначна чеченська тема не дає можливості прогнозувати, але якщо розпаду не буде, вони віддаватимуть війскових злочинців, це буде умовою розмови з ними, будь якою мовою окрім мови зброї. А нам потрібен саме суд, як би не хотілося розкласти ту гидоту на атоми....
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22.08.2022 02:45 Ответить
Прочитав про плаксивих лібералів, які мають щось там знищити. Іржу немов слін.
Ви, добродію, перш ніж щось таке писати, прочитайте, що написав розумний чоловік (Володимир Войнович, "Москва 2042"). Там є і про лібералів, і про *****, і навіть про катріарха пєріла (персонаж називався отєц Звєздоній).
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21.08.2022 10:24 Ответить
Бог все ж таки є.
Чи вища справедливість.
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21.08.2022 10:13 Ответить
Царство Небесне українським дітям безневинно вбитим кацапами, завдяки такому вурдалаку як дугін...
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21.08.2022 10:22 Ответить
🙏🙏🙏😰
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21.08.2022 21:07 Ответить
Да не страшно: в следующий раз исполнители всё учтут.
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21.08.2022 10:51 Ответить
В Подмосковье взорвался автомобиль дочери идеолога "русского мира" Дугина. Она погибла на месте

https://www.currenttime.tv/a/v-podmoskove-vzorvalsya-avtomobil-docheri-filosofa-dugina-ona-pogibla-na-meste/31997735.html
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21.08.2022 10:51 Ответить
Дарья Дугина являлась политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец Александр Дугин.

Дарья Дугина была известна и тем, что АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЛА ПРОВЕДЕНИЕ https://www.kp.ru/daily/euromaidan/ РОССИЙСКОЙ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ.

Также она была лично знакома с рядом военных корреспондентов и и ополченцами с Донбасса. В июле 2022 года правительство Великобритании включило Дарью Дугину (Платонову) в санкционный список за "распространение дезинформации" о конфликте на Украине.
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21.08.2022 10:56 Ответить
Бог всё видит, вот и пришла кара небесная. Ведь бумеранг работает, и это видно.
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21.08.2022 22:50 Ответить
Странные люди. Призывают убивать, а потом поднимают вой скорби.
Вы, думали другие должны смиренно стоять, ожидая когда вы их убьёте? Вроде этот Дугин - профессор философии, но, не понимал к чему приведут его изуверские призывы "УБИВАТЬ!"

- вот и убивают: всё как вы, фашисты московские , желали...
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22.08.2022 00:39 Ответить
На думку багатьох спостерігачів Олександр Дугін сповідує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC праворадикальні , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC екстремістські , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терористичні та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC ультранаціоналістичні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC імперські ідеї.

У 1980 році разом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гейдаром Джемалем вступив у гурток https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%A1&action=edit&redlink=1 «Чорний орден СС»

З листопада 2003 року - лідер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 Міжнародного євразійського руху

З березня 2008 року є неофіційним ідеологом партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F «Єдина Росія» ,

Батько - Гелій Олександрович Дугін (1935-1998) - кандидат юридичних наук, генерал-лейтенант https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%97%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Головного розвідувального управління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1 Генштабу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 Збройних сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР

Занесений до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1,_%D1%8F%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%8E%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України . Фігурант бази центру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%C2%BB «Миротворець» .
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21.08.2022 11:09 Ответить
Там у нього цікавий дружбан-соратнік Корчинський і його заступник такий собі Люся Аристович. Обговорювали ідеї великоїроісі
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22.08.2022 08:01 Ответить
душилін вже провів розслідування: Реакция Пушилина

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что к произошедшему причастна Украина.

Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!
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21.08.2022 11:28 Ответить
Земля рашистке стекловатой
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21.08.2022 17:37 Ответить
Гореть этой мрази в аду, вместе с пушилиным.
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21.08.2022 22:58 Ответить
Эта мразь уже сгорела на земле без всякого ада. Пушилину приготовиться к срочному выезду на концерт Кобзона.
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22.08.2022 00:41 Ответить
Земля рашисткой фашистке стекловатой и гроб з говном!
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21.08.2022 18:42 Ответить
Пеніс Душилін
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21.08.2022 21:04 Ответить
Бог шельму метит,а папа проскочил...надолго ли,не закроет с этого дня еплище,тогда туды ево в качель.
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21.08.2022 11:36 Ответить
смоктати за "рульом" при їзді - шкодить здоровю
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21.08.2022 11:41 Ответить
Посмотрите фотку, на которой в ряд сидят ( не умею вставлять картинки и фотки):

Руководитель пресс службы «Евразийского движения» Валерий Коровин,

заместитель партии «Братство» АЛЕКСЕЙ АРЕСТОВИЧ

лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский»,

лидер «Евразийского движения» АЛЕКСАНДР ДУГИН

https://www.facebook.com/babaandkit/photos/a.700399096671571/3738613772850073/?type=3
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21.08.2022 11:54 Ответить
Визитки Яроша уже нашли?
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21.08.2022 11:56 Ответить
Каким боком тут Ярош?

Тут конкретное подтверждение, что Арестович участвовал в дугинских конференциях
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21.08.2022 12:01 Ответить
Про Яроша это были ирония, сарказм, стёб, нужное подчеркнуть.
Юмор, короче
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22.08.2022 05:37 Ответить
она просто спешила на фінальний концерт кобздона...
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21.08.2022 16:38 Ответить
Зачем спешила, теперь папке прийдется билет втридорога покупать.
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21.08.2022 17:30 Ответить
АРЕСТОВИЧ

У 2005 році вступив до партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Братство» , був заступником голови партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Корчинського

Неодноразово брав участь у конференціях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 «Міжнародного євразійського руху» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Дугіна ,

де активно виступав проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F Помаранчевої революції



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_ https://uk.wikipedia.org/wiki/Арестович _ Олексій_ Миколайович

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21.08.2022 11:58 Ответить
Яку прошивку заклало таке життя (перед носом фсб) в нього? Яке моральне право перед Українським народом має Зеленський тримати і бандюка-єрмака і розведуна-арестовича в центрі прийняття рішень???

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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21.08.2022 13:29 Ответить
перед українським народом Гундосік не має ніяких зобов'язань! він же казав неодноразово "я вам нічєго нє должен"
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21.08.2022 14:17 Ответить
У 2016 році АРЕСТОВИЧ дав інтерв'ю виданню «Апостроф», у якому сказав:

«АТО - це великий курорт такий для хлопчиків, великий піонертабір. Там свято непослуху: вони вириваються від дружин, дітей і тещ туди, смажать м'ясо і живуть, як годиться нормальному українському козаку, в степу...я не бачив там жодної людини, яка страждає»

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_ https://uk.wikipedia.org/wiki/Арестович _ Олексій_ Миколайович
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21.08.2022 12:04 Ответить
Скотина.
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21.08.2022 13:59 Ответить
партизанская война порабощенных народов России
на России десяткам этносов грозит исчезновение
закрываются школы с родным языком, русифицируется их национальная история
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21.08.2022 12:08 Ответить
посрати, раз замість того щоб мочить русню у себе, їдуть здихати в Україну.
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21.08.2022 13:19 Ответить
Арестович також вважає, що Україна має стати центром прихистку для «хороших росіян»: «Нам що, тямущі люди завадять тут? Максимально близькі за менталітетом, духом, мові тощо, які нам точно ближче, ніж люди будь-якої іншої національності?».

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_ https://uk.wikipedia.org/wiki/Арестович _ Олексій_ Миколайович
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21.08.2022 12:11 Ответить
Треба було їхати на уазі
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21.08.2022 12:21 Ответить
Евразийские неправительственные организации - как симметричный ответ "оранжевой чуме"Итоги пресс-конференции лидера украинской партии "Братство" Дмитро Корчинского и лидера Международного "Евразийского движения" Александра Дугина в РИА "Новости"

Так же присутствовавший на пресс-конференции заместитель председателя партии "Братство" АЛЕКСЕЙ АРИСТОВИЧ сообщил собравшимся журналистам некоторые подробности происходившего в Киеве во время оранжевых событий. Но для начала он отметил, что первое, с чем они столкнулись по приезду в Москву, "это полная НЕДООЦЕНКА СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ УГРОЗЫ "ОРАНЖЕВОЙ ЧУМЫ".

Это раньше сатана был князь мира сего, а сейчас это менеждер мира сего, который всё растворяет в пепсиколе" - подытожил Аристович.

Фото молодого Арестовича

https://web.archive.org/web/20140130125239/http://evrazia.info/article/2231
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21.08.2022 12:26 Ответить
Так, є таке - молодий п**араст Дристович у москві готується разом з Корчинським в обєданні з Януковочем воювати проти Оранжевої революції Ющенко.
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21.08.2022 16:08 Ответить
Бомба и дочка! Полізла поперед батька в пекло)
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21.08.2022 12:42 Ответить
"Едет, а вокруг плазма! Температура как на Солнце. Едет и плавится по бокам, как "Эскимо"! Представляете?" (Цитаты великих карликов)
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21.08.2022 12:59 Ответить
Катюзі по заслузі)
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21.08.2022 13:23 Ответить
"...Как и отец, она занималась публицистикой: https://t.me/dplatonova вела телеграм-канал, посвященный европейской политике и поддержке «специальной военной операции»..."
Тот, от кого к другим исходит зло,
Увидит: всё назад к нему пришло.
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21.08.2022 13:37 Ответить
имеющий ухи да услышит...
Дугин - идеолог "русской весны" и евроазиатского вектора развития "россии"
его верными последователями являются Арестович, Корчинский. путин и Стрелков-Гиркин
недавно Гиркин решил втихаря сбежать на южноукраинский фронт, чтобы попытаться стать новым Буонапарте и бросить вызов дебилам, засевшим в кремле
как вы помните, Гиркина осадили
теперь пришёл час Дугина
вывод: налицо развёртывание ОТКРЫТОГО столкновения между кремлёвской мафией и т.н. "русскими патриотами"
борьба ЗА ВЛАСТЬ началась
спроецируем её на будущий развал "россии"
"патриоты" против "путиноидов" и кавказцы, дышащие им в затылок в центре Маасквы
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21.08.2022 13:58 Ответить
колобок ты такую ***** написал . что в фсб мозги поплавились . а в сбу рыдают от смеха
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21.08.2022 18:37 Ответить
Про гиркина писали на цензор. И про дристовича правда, всем давно известная.
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21.08.2022 22:53 Ответить
Кацапи шукають "сакральну жертву". Трошки промазали, але це навіть краще, ніж знищити самого Дугіна. Хай перед смертю поховає своїх рідних, побуває в шкурі українців, які хоронять своїх рідних... А дочурка, судячи з усього, була тою ще *****, земля їй бетоном.
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21.08.2022 14:05 Ответить
Суто московська новина для москалів. Який ше, в дідька, "український слід"? Машу з Мухосранська підірвали в машині. Кого? Чого? Навіщо? Якого папи дочка? Шо за папа? Ну то й що? Хто про них чув? На москві й без них дурних покотом.
Скабєйку, для прикладу на порівняння, рвонути ще був би якийсь міні-мікро-сенс. А це-от? Гівно розмова.
Суто для москалів. Їхня справа. Для них і дон кадиркін новина, а не дебіл.
Вони ще свої будинки підривати почнуть, як у 2000-х.
Нам своє робить, як писав Тичина.
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21.08.2022 14:31 Ответить
Когда в стране, где ФСБ взрывала целые дома жилые (Каширское шоссе, Гурьяново и пр "сахар на учениях" от Патрушева) взрывается лишь одна машина - это баловство/шалости на уровне капитана ФСБ.
Бандиты играются между собой в РФ. Как щенки в шутку борятся меж собой, так и они.
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21.08.2022 14:54 Ответить
Владi Антоневич ⚿
Самое трагическое в этой () ситуации что Дугин, в глубине души, догадывается (и не без оснований), что его дочь стала сакральной жертвой тех кого он же и вдохновил.
הגולם קם על יוצרו
говорят на иврите.
"Голем восстал против своего создателя".

И этот червь сомнения что именно он, и никто другой, напрямую виновен в смерти своей любимой дочери будет преследовать его до его скорой кончины.

У Рамзана Кадырова кстати схожая ситуация. Но Рамзану повезло что он не философ.
От ума только горе.
https://t.me/antonevicz/663
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21.08.2022 15:05 Ответить
Відправилась до озера сірки та вогню. Гори вічно потворо. Папаша та мокшанські андрофаги - товсь.
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21.08.2022 15:18 Ответить
Здохла чергова куцапська курва. Та і чорт з нею. Теж мені новина...
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21.08.2022 15:27 Ответить
А їхала б додому на автобусі, усе б було добре.
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21.08.2022 15:41 Ответить
😂Автобус бы взорвался!
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21.08.2022 22:55 Ответить
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21.08.2022 15:58 Ответить
жаль что папы там не было . но и эту тварь отправить до кобздона большая удача
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21.08.2022 18:33 Ответить
Яка сумна новина
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21.08.2022 19:41 Ответить
Во первых жаль, что Дугин не сел в это авто. Во вторых Дугин сейчас попал в больничку, говорят инфаркт. Если дед крякнет будет отлично.
Кто забыл - Алесандр Дугин это духовный отец-наставник карлика шизоида путина и других росиянских фашистов, главный идеолог концепции "русского мира", автор "четвертой политической теории" и т.д.
Короче это болезненный удар для нашего врага)
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21.08.2022 20:59 Ответить
Прочитав про дугіна, це щє та мерзота. Не хочу гнівити Бога, але щіро бажаю цій тварі здохнути.
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21.08.2022 21:19 Ответить
Очень симпатичная девушка была. МОЗ предупреждает - увлечение крайне правыми идеями крайне опасно для вашего здоровья!
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21.08.2022 21:23 Ответить
Ось уявний дослід.
"Дві дочки Путіна, екс-дружину та коханку Кабаєву підірвали в машинах в один день у той самий час".
1. На відміну від (як її там, ч'кай, подивлюся знову нагору - ага, "Дар'я Дугина") це було би зрозуміло, з ким пов"язано, та відоме ім"я, тощо. Не треба годинами дурно та марно досліджувати, вивчати та з"ясовувати зв"язки та "значення".
2. Це не удар. Так ніхто не б"є. Ми про неї й не чули досі. Її нема. Бальшоє дєло.
3. Подібний приклад. Індус-канадець комік Рассел Пітерс образився був, що його сприйняли за араба-самогубцю на літаку мізерної місцевої авіалінії Jet Blue. "Що ж це я тоді - шахід із найнижчою самооцінкою? Сьогодні Jet Blue, а завтра - весь світ?"
4. Не кажучи вже: яка з того хоч яка би користь Україні? Навіть дочки путіна ніц би не значили, тим більше - як її знову там було...
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21.08.2022 21:40 Ответить
https://istories.media/investigations/2022/08/01/propagandist-ot-boga/

Це ще про одну путлеровську мерзоту
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21.08.2022 21:44 Ответить
судим был каждый по делам своим. Легче простить врага,чем конкурента
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21.08.2022 23:46 Ответить
по делам судимы будете.Легче простить врага,чем конкурента
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21.08.2022 23:56 Ответить
- Поперед батька в пекло...
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21.08.2022 23:58 Ответить
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22.08.2022 01:43 Ответить
Дочь Дугина заказал сам Дугин.
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22.08.2022 08:05 Ответить
Интересны дальнейшия действия Дугина, если он выйдет из больницы. Тяжело дальше поддерживать режим, который забрал у тебя дочь. Надеюсь, эта трагедия его отрезвит. И остальных «патриотов» тоже.
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22.08.2022 06:36 Ответить
Земля цьої мерзоті залізобетоном та найгарячіший казан у пеклі. Нехай забронює місце поруч свому папашці.
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22.08.2022 06:43 Ответить
Стоянка была очень охраняемой...где произошел взрыв...доступ имеют в таких случаях только спецслужбы путлера...
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22.08.2022 08:22 Ответить
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