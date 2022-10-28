В Архангельской области РФ контрактник наехал на колонну срочников, погибли двое
В российской Архангельской области военный контрактник наехал на колонну срочников, погибли два человека. Еще 11 - получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"ДТП произошло на полигоне недалеко от города Мирный. Военный "КАМАЗ", которым руководил 22-летний Исрапил, наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы", - говорится в сообщении.
В результате ДТП один человек погиб сразу, еще один умер позже, в больнице. Также в больницу минобороны доставили еще 11 человек. Все они получили разные травмы.
Причина ДТП неизвестно, делом занялись следователи.
Топ комментарии
+31 Підлога Маккартні
показать весь комментарий28.10.2022 12:05
+31 Bob Fayn
показать весь комментарий28.10.2022 12:09
+29 Підлога Маккартні
показать весь комментарий28.10.2022 12:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прям библейский персонаж какойта прям: Исрапил
11 ранено
1 поедет на зону
Итого : - 14 исрапилов
Стоячи на єрусалимській горі, Ісрафіл звуками труби оголосить воскресіння мертвих для Страшного суду. Ісрафіл передає рішення Аллаха іншим янголам.
Символічно вийшло...
Приблизно як від Мохаммад є похідні Махмуд, Магомет, Мухаммед... Або Абдулах, Абдулла, Абдул,
Ябвдул... але значення одне.
Є одне стареньке (2012 року), але атмосферне хоррор-оповідання, написане у форматі чат-лога. Наскільки можна зрозуміти, йдеться саме про це - є пару прихованих моментів, зокрема дати/час відправлення... якщо згадати, що перед Кіяматом (судним днем) має прискоритись час...
Отже, сидять у чаті студенти-одногрупники, обговорюють сесію і просто спілкуються... і раптом ..
https://mrakopedia.net/wiki/R.I.P._BY_4026_%D0%93%D0%A0. R.I.P. BY 4026 ГР.
25-а Січеславська бригада наловила свіженьких ранкових ЧМОбіків
Гавриїл - інший архангел Його мусульманський аналог - "Джабраїл"
А юдаїзм відповідно багато чого "запозичив" з ґеґипетських і месопотамських культів.
"На челноке царевича зазвучала арфа, и Сарра дрожащим голосом запела:
- "Как велик твой господь! Как велик твой господь бог, Израиль!"
- Чудесный голос! - прошептала царица.
Верховный жрец внимательно слушал.
- "Дни его не имеют начала, - пела Сарра, - а дом его не имеет границ.
Вечное небо меняется пред оком его, подобно одеждам, которые человек
надевает на себя и снимает. Звезды загораются и гаснут, как искры от
твердого дерева, земля же - словно камешек, которого путник коснулся ногой и пошел дальше.
О, как велик господь твой, Израиль! Нет никого, кто посмел бы сказать
ему: "Сделай так!" Нет лона, которое бы его породило. Он сотворил
безбрежные бездны и носится над ними по своей воле. Тьму он превращает в свет, из праха земного создает живых тварей и наделяет их голосом.
Страшные львы для него - что мелкая саранча; огромный слон для него
ничто, а кит при нем - что младенец.
Его трехцветная радуга делит небеса на две части, упираясь в края земли. Где врата, что сравнились бы с ней величиной своею? Грохот его
колесницы повергает в трепет народы, и нет ничего под солнцем, что укрылось бы от его искрометных стрел.
Его дыхание - северный ветер, оживляющий истомленные деревья; его дуновение - хамсин, сжигающий землю.
Когда он протянет руку свою над водами, - воды превращаются в камень.
Он переливает моря с места на место, как женщина брагу из кадки в кадку.
Он раздирает землю, как истлевший холст, и покрывает серебряным снегом
нагие вершины гор.
Он скрывает в пшеничном зерне сотню новых зерен, и он же учит птицу
высиживать птенцов. Он пробуждает в спящей куколке золотистую бабочку и
велит человеческому телу в могиле ожидать воскресения..."
Заслушавшись песней, гребцы подняли весла, и пурпурная царская ладья
медленно поплыла по течению реки. Вдруг Херихор поднялся и скомандовал:
- Правьте обратно к Мемфису!
Весла ударили по воде, ладья круто повернула и с шумом стала
пробиваться вверх по течению. Ей вслед неслась постепенно стихавшая песнь Сарры:
- "Он видит биение сердца травяной тли и таинственные тропы, по которым
бродит одинокая мысль человека. Но нет человека, который бы заглянул в его сердце и отгадал его намерения.
Перед лучезарностью его одежд сильнейшие духом заслоняют свое лицо.
Перед его взглядом боги могучих народов и городов чахнут и засыхают, как увядший лист.
Он - сила. Он - жизнь. Он - мудрость. Он - твой господь, твой бог, Израиль!.."
- Почему ты приказал гребцам плыть обратно? - спросила царица Никотриса Херихора.
- Ты знаешь, государыня, какая это песнь?.. - ответил Херихор на языке,
понятном только жрецам. - Эта глупая девчонка поет среди Нила молитву,
которую разрешается произносить только в святая святых наших храмов.
- Значит, это кощунство?
- К счастью, в нашей лодке находится только один жрец, - ответил
министр. - Я этого не слышал, а если бы даже и слышал, то забуду. Боюсь,
однако, чтобы боги не наложили руку на эту девушку.
- Но откуда она знает эту страшную молитву?.. Ведь не мог же Рамсес ее
научить?..
- Царевич тут ни при чем. Не забывай, государыня, что евреи не одно
такое сокровище унесли из Египта. Потому-то мы и считаем их святотатцами"
© Болеслав Прус "Фараон "
Тим часом у германо-скандинавській традиції взагалі обійшлося без бога-творцухи - і при цьому найближче до ******** наукової моделі Всесвіту: усе народилося з Сингулярності Ginnungagap, коли перевищення критичної маси (джерело Хвергельмір) призвело до Великого Вибуху і народження багатовимірного Всесвіту.
Хоча як на мене, то в індуїзмі концепція більш ґрунтовна (чисто особиста думка)...
Кадирівці розмародерили будинок прихильниці "руськаго міра" у якої батько за нього задвухсотився Яка несподіванка
https://twitter.com/i/status/1585898843090165760
Бо це кайф бачити як окупованих любителів "рюзькага міра" приходит той самий "рюзькі міра" , а воно й досі не бачить , що іншого "рюзькага міра" не існує . Він такий й є , а для заяв й скарг в того "рюзькага міра" є урюзгвардєйцЫ з кийками ... й це йще добре , що вони кійками тільки по дупі пройдуться , бо частіше по голові ... хоча , ну яка там голова тупа там більш важливійший орган !
-Эта праникнавение са взломам.Мой атец не для дого пагибал.Давайте писать заявление.(Это особенно эпично-половина этих ******** негамотные.Какое заявление?)
Умиляет аргументация тиктокеров-"Э,слюшяй,ну скажи-это не мы жэ.Это до нас было."
Очень бы хотелесь увидеть вторую серию,где эту борзую ватницу овцеёбы пускают "на колхоз",а затем убивают.Вот за это отец этой ***** задвухсотился.
"єта , слюшяй , да нас білА" -- я не можу зупинитися переглядаючу й переслухаючи цю "пісню-пісень" ...
Якщо є Божа кара за колоборацію з ворогом, то вона еталоно виглядає саме так !
людинаскотина загинула відразу, ще одна померла пізніше, в лікарні.
*****,я уж думал это какое то ругательство,ан нет.
https://imya.com/name/1101 Даге https://imya.com/name/32739 станская , тюркская и чеченская производная форма https://imya.com/name/19411 арабского имени https://imya.com/name/26652 Исрафил перевод - "начальник трубы (один из высших ангелов в https://imya.com/name/letter/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC исламе )".
Когда https://imya.com/name/41321 Аллах укажет Исрапилу, он протрубит в https://imya.com/name/32875 Сур обозначив конец света. К этому времени на Земле уже не останется истинно верующих людей, поэтому эту страшную картину не увидят праведные рабы Аллаха.