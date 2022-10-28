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В Архангельской области РФ контрактник наехал на колонну срочников, погибли двое

камаз

В российской Архангельской области военный контрактник наехал на колонну срочников, погибли два человека. Еще 11 - получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"ДТП произошло на полигоне недалеко от города Мирный. Военный "КАМАЗ", которым руководил 22-летний Исрапил, наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы", - говорится в сообщении.

В результате ДТП один человек погиб сразу, еще один умер позже, в больнице. Также в больницу минобороны доставили еще 11 человек. Все они получили разные травмы.

Причина ДТП неизвестно, делом занялись следователи.

Также читайте: Оккупанты разрабатывают несколько сценариев развития событий на юге, - ОК "Південь"

ДТП (7673) россия (95502) военнослужащие (6133)


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Топ комментарии
+31
22-річний Ісрапіл
Прям библейский персонаж какойта прям: Исрапил
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28.10.2022 12:05
+31
Чмобіки https://t.me/AFUStratCom/8933 https://t.me/AFUStratCom/8933
25-а Січеславська бригада наловила свіженьких ранкових ЧМОбіків
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28.10.2022 12:09
+29
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28.10.2022 12:03
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Правила форума Совет форумчан
треба героя давати )
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28.10.2022 12:03 Ответить
герой расії Ісрапіл (ім'я в нього таке, якщо шо). звучить.
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28.10.2022 13:30 Ответить
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28.10.2022 12:03 Ответить
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28.10.2022 12:46 Ответить
Это нормально для рабсейской армии..
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28.10.2022 12:03 Ответить
Вже давно писали що у кацапiв контрабаси наiджають на молодих...))
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28.10.2022 12:25 Ответить
Точно из Вейшнории диверсант.
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28.10.2022 12:04 Ответить
22-річний Ісрапіл
Прям библейский персонаж какойта прям: Исрапил
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28.10.2022 12:05 Ответить
Боярпил или Спиртпил.
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28.10.2022 12:27 Ответить
То він "срал" чи "піл"? Чи і те і інше одразу
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28.10.2022 12:31 Ответить
нєдапєрєпіл
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28.10.2022 12:53 Ответить
2 убито
11 ранено
1 поедет на зону
Итого : - 14 исрапилов
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28.10.2022 12:44 Ответить
Ісрафі́л - в мусульманській міфології янгол - вісник Судного дня, один з чотирьох головних янголів. Ім'я Ісрафіл походить від біблейських серафимів.

Стоячи на єрусалимській горі, Ісрафіл звуками труби оголосить воскресіння мертвих для Страшного суду. Ісрафіл передає рішення Аллаха іншим янголам.

Символічно вийшло...
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28.10.2022 12:55 Ответить
так той філ, а цей піл.
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28.10.2022 13:31 Ответить
Це одне й те саме. Нижче написано, це дагестанська, чеченська і тюркська варіація арабського імені Ісрафіл.
Приблизно як від Мохаммад є похідні Махмуд, Магомет, Мухаммед... Або Абдулах, Абдулла, Абдул, Ябвдул... але значення одне.
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28.10.2022 13:48 Ответить
"піл" в моєму висловлюванні вище - це дієслово.
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28.10.2022 13:52 Ответить
ДАВІ БЛЄ!!!
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28.10.2022 12:04 Ответить
Ісрапіл - ім'я біблейське, який став зброєю в руках Всевишнего. антихрист отримав втрати.
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28.10.2022 12:04 Ответить
Когда Аллах укажет Исрапилу, он протрубит в Сур обозначив конец света. К этому времени на Земле уже не останется истинно верующих людей, поэтому эту страшную картину не увидят праведные рабы Аллаха.
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28.10.2022 12:13 Ответить
А в хмаринки будки сунути не будуть, щоб хоч одним очком?
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28.10.2022 12:31 Ответить
Точніше, двічі просурмить. "Когда Аллах распорядится уничтожить вселенную, Он два раза прикажет ангелу Исрафилу дунуть в сур (трубу). После первого раза (нафха аль-уля) все, что есть на небесах и земле будет уничтожено, помимо тех, кого Аллах пожелает оставить живыми. Вся земля превратится в плоскую равнину. После этого Аллах прикажет Исрафилу во второй раз дунуть в сур (нафха ас-сания). После этого все люди восстанут из своих могил живыми и предстанут перед Божественным судом".

Є одне стареньке (2012 року), але атмосферне хоррор-оповідання, написане у форматі чат-лога. Наскільки можна зрозуміти, йдеться саме про це - є пару прихованих моментів, зокрема дати/час відправлення... якщо згадати, що перед Кіяматом (судним днем) має прискоритись час...
Отже, сидять у чаті студенти-одногрупники, обговорюють сесію і просто спілкуються... і раптом ..
https://mrakopedia.net/wiki/R.I.P._BY_4026_%D0%93%D0%A0. R.I.P. BY 4026 ГР.
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28.10.2022 16:49 Ответить
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28.10.2022 12:38 Ответить
Щось слабенько. Треба щоб ще трохи потренувався.
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28.10.2022 12:05 Ответить
Те, слабенько шось...от у белгороді таджики
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28.10.2022 12:05 Ответить
Це у них звичайна справа.
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28.10.2022 12:06 Ответить
Зато затормозив .
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28.10.2022 12:06 Ответить
Просто кишки на ось намотало
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28.10.2022 12:10 Ответить
Так в руцком эпосе уже было: Ехал срочник на машине, весь размазанный по шине.
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28.10.2022 13:11 Ответить
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28.10.2022 12:07 Ответить
Дави ванек Исрапил,дави.))
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28.10.2022 12:09 Ответить
Чмобіки https://t.me/AFUStratCom/8933 https://t.me/AFUStratCom/8933
25-а Січеславська бригада наловила свіженьких ранкових ЧМОбіків
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28.10.2022 12:09 Ответить
***** -- копать .
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28.10.2022 12:11 Ответить
Перше навряд чи комусь закортить... А от копать на всіх братську могилу - це довго, так.
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28.10.2022 13:00 Ответить
трактором розмажте по канаві
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28.10.2022 14:26 Ответить
В сети показали убогую экипировку российских оккупантов «аналогов нет» https://news.obozrevatel.com/tv/armia-rf-mp4.htm
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28.10.2022 12:13 Ответить
А этих куда? В плен или на растопку.
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28.10.2022 12:29 Ответить
Дюжина
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28.10.2022 13:01 Ответить
*****, ******
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28.10.2022 12:09 Ответить
Всмысле? это же прекрасно, жаль видео с регистратора нету, как Исраэль давит овЭц
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28.10.2022 12:12 Ответить
Исрапил..прости Господи!))
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28.10.2022 12:10 Ответить
"Дагестанская, тюркская и чеченская производная форма арабского имени Исрафил перевод - "начальник трубы" - аналог архангела Гавриила, который будет трубить, возвещая о конце света.

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28.10.2022 12:19 Ответить
Исрафи́л (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA араб. إسرافيل - исра́фи́ль) - вестник страшного суда в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F исламской эсхатологии . Один из четырёх (наряду с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB Джабраилом , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BB Микаилом и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB Азраилом ) ангелов-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD мукаррабун . Стоя на иерусалимской горе, Исрафил звуками трубы возвестит о воскрешении мёртвых для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 страшного суда . Из-за его связи с трубой, Исрафила иногда называют «ангелом музыки»
Гавриїл - інший архангел Його мусульманський аналог - "Джабраїл"
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28.10.2022 12:33 Ответить
Цікаво хто у кого накрав... (якщо враховувати, що іслам є наймолодшою релігією Землі - то питання насправді немає). Ото й правовірні.
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28.10.2022 14:08 Ответить
Усе з юдаїзму та християнства.
А юдаїзм відповідно багато чого "запозичив" з ґеґипетських і месопотамських культів.

"На челноке царевича зазвучала арфа, и Сарра дрожащим голосом запела:

- "Как велик твой господь! Как велик твой господь бог, Израиль!"

- Чудесный голос! - прошептала царица.

Верховный жрец внимательно слушал.

- "Дни его не имеют начала, - пела Сарра, - а дом его не имеет границ.

Вечное небо меняется пред оком его, подобно одеждам, которые человек

надевает на себя и снимает. Звезды загораются и гаснут, как искры от

твердого дерева, земля же - словно камешек, которого путник коснулся ногой и пошел дальше.

О, как велик господь твой, Израиль! Нет никого, кто посмел бы сказать

ему: "Сделай так!" Нет лона, которое бы его породило. Он сотворил

безбрежные бездны и носится над ними по своей воле. Тьму он превращает в свет, из праха земного создает живых тварей и наделяет их голосом.

Страшные львы для него - что мелкая саранча; огромный слон для него

ничто, а кит при нем - что младенец.

Его трехцветная радуга делит небеса на две части, упираясь в края земли. Где врата, что сравнились бы с ней величиной своею? Грохот его

колесницы повергает в трепет народы, и нет ничего под солнцем, что укрылось бы от его искрометных стрел.

Его дыхание - северный ветер, оживляющий истомленные деревья; его дуновение - хамсин, сжигающий землю.

Когда он протянет руку свою над водами, - воды превращаются в камень.

Он переливает моря с места на место, как женщина брагу из кадки в кадку.

Он раздирает землю, как истлевший холст, и покрывает серебряным снегом

нагие вершины гор.

Он скрывает в пшеничном зерне сотню новых зерен, и он же учит птицу

высиживать птенцов. Он пробуждает в спящей куколке золотистую бабочку и

велит человеческому телу в могиле ожидать воскресения..."

Заслушавшись песней, гребцы подняли весла, и пурпурная царская ладья

медленно поплыла по течению реки. Вдруг Херихор поднялся и скомандовал:

- Правьте обратно к Мемфису!

Весла ударили по воде, ладья круто повернула и с шумом стала

пробиваться вверх по течению. Ей вслед неслась постепенно стихавшая песнь Сарры:

- "Он видит биение сердца травяной тли и таинственные тропы, по которым

бродит одинокая мысль человека. Но нет человека, который бы заглянул в его сердце и отгадал его намерения.

Перед лучезарностью его одежд сильнейшие духом заслоняют свое лицо.

Перед его взглядом боги могучих народов и городов чахнут и засыхают, как увядший лист.

Он - сила. Он - жизнь. Он - мудрость. Он - твой господь, твой бог, Израиль!.."

- Почему ты приказал гребцам плыть обратно? - спросила царица Никотриса Херихора.

- Ты знаешь, государыня, какая это песнь?.. - ответил Херихор на языке,

понятном только жрецам. - Эта глупая девчонка поет среди Нила молитву,

которую разрешается произносить только в святая святых наших храмов.

- Значит, это кощунство?

- К счастью, в нашей лодке находится только один жрец, - ответил

министр. - Я этого не слышал, а если бы даже и слышал, то забуду. Боюсь,

однако, чтобы боги не наложили руку на эту девушку.

- Но откуда она знает эту страшную молитву?.. Ведь не мог же Рамсес ее

научить?..

- Царевич тут ни при чем. Не забывай, государыня, что евреи не одно

такое сокровище унесли из Египта. Потому-то мы и считаем их святотатцами"

© Болеслав Прус "Фараон "
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28.10.2022 15:37 Ответить
(пардон, зі смартфона під час копіпастингу текст якось по-дебільному додається, з недоречними відступами)
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28.10.2022 15:45 Ответить
Як не дивно, але саме юдаїзм першим визнав "Єдиного Бога" Якщо глянуть на християнство в його зародку, з точки зору наукового релігієзнавства, то це не більше ніж єретична течія юдаїзму, в якій обожествили її проповідника (Ісуса Христа) А іслам - компіляція цих двох релігій! Як християни визнають "священною книгою" Біблію та єврейських пророків та святих, то іслам пішов ще далі - він "обожествив" (визнавши пророками) не тільки святих юдаїзму але й Ісуса Христа (Ісу) та Марію (Марьям) Мусульмани взагалі відкрито називають християнство "єрессю" (правда замовчують про те що такою ж "єрессю" є й іслам!
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28.10.2022 18:39 Ответить
Хоча концепція єдиного бога незалежно від юдаїзму цілком собі існує і в індуїзмі (Тримурті у трьох іпостасях - Брахма, Вішну, Шива), і ґеґипетські жерці теж мали поняття про Абсолют, тільки це належало до таємних герметичних знань. І тюркське тенгріанство, в принципі, теж монотеїзм...
Тим часом у германо-скандинавській традиції взагалі обійшлося без бога-творцухи - і при цьому найближче до ******** наукової моделі Всесвіту: усе народилося з Сингулярності Ginnungagap, коли перевищення критичної маси (джерело Хвергельмір) призвело до Великого Вибуху і народження багатовимірного Всесвіту.
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28.10.2022 20:44 Ответить
Ну - сперечаться можна "до усрачки", відшукуючи "першоджерела монотеїзму" Так можна договориться, що будь-який "племінний" бог - це теж "монотеїстичне творення розуму Однак ******* релігієзнавство вважає за доцільне опираться на юдаїзм, як загальновизнане зародження монотеїзму
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28.10.2022 20:53 Ответить
У релігієзнавстві - так, бо провідну роль тут відіграють науковці західної (християнської) цивілізації ))
Хоча як на мене, то в індуїзмі концепція більш ґрунтовна (чисто особиста думка)...
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29.10.2022 10:17 Ответить
Але ж все одно - "Тримурті" в різних іпостасях!!! Це тобі навіть не "Свята Трійця" - в "Тримурті" реальне "розподілення "сфер діяльності" Але я ж сказав - "сперечаться тут можна "до усрачки"!
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29.10.2022 10:59 Ответить
Безумный Макс
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28.10.2022 12:14 Ответить
А шо же так мало всего то двое? Кацапы, вы и в этом рукожопые.
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28.10.2022 12:15 Ответить
Також до лікарні міноборони доправили ще 11 осіб. Усі вони отримали різні травми. а я прочитав шо 11 додавили
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28.10.2022 12:15 Ответить
Исрапил тоже хотел нам славянский мир принести, чорножопая макака с ***********
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28.10.2022 12:16 Ответить
нет, как раз он за мир во всем мире и по этому сделал, то что сделал!!!
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28.10.2022 12:18 Ответить
Короче, 70 тысяч двухсотых - досрочно
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28.10.2022 12:16 Ответить
Я думаю это все не спроста. Город Архангельск. За рулем Исраэль!!! Он возомнил себя архангелом смерти и забрал эти грешные души к покровителю всех убитых кацапов к Иосифу Люциферовичу Кабзону
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28.10.2022 12:17 Ответить
Свой парень. Ни в жисть такого не найти.
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28.10.2022 12:18 Ответить
в этой новости все прекрасно...
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28.10.2022 12:18 Ответить
отлично... кацапы свинорылые, давите, убивайте, режьте друг друга... такого грязного скота как вы на Земле быть не должно...
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28.10.2022 12:19 Ответить
Термінової служби? Є прийнятий термін - строкової служби. Це як вежа у танка. Гугл перекладач? Написали би, що дуже молодих орків подавив молодий гоблін...
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28.10.2022 12:20 Ответить
Або стовбур автомата (і крамниця на 30 набоїв). Так, це лінгвістичні борошна машинного переказу з кацапомовного витоку
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28.10.2022 13:12 Ответить
Жидобандеровец Исрапил?
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28.10.2022 12:26 Ответить
Кавказобандеровец
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28.10.2022 12:28 Ответить
Мисливець за зорями

Кадирівці розмародерили будинок прихильниці "руськаго міра" у якої батько за нього задвухсотився Яка несподіванка

https://twitter.com/i/status/1585898843090165760
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28.10.2022 12:28 Ответить
Грабь награбленное (мова оригіналу)
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28.10.2022 12:34 Ответить
5 разів передивлявся цей твіт ...

Бо це кайф бачити як окупованих любителів "рюзькага міра" приходит той самий "рюзькі міра" , а воно й досі не бачить , що іншого "рюзькага міра" не існує . Він такий й є , а для заяв й скарг в того "рюзькага міра" є урюзгвардєйцЫ з кийками ... й це йще добре , що вони кійками тільки по дупі пройдуться , бо частіше по голові ... хоча , ну яка там голова тупа там більш важливійший орган !
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28.10.2022 12:47 Ответить
Тупая ватная ****.Ржу вголос.
-Эта праникнавение са взломам.Мой атец не для дого пагибал.Давайте писать заявление.(Это особенно эпично-половина этих ******** негамотные.Какое заявление?)
Умиляет аргументация тиктокеров-"Э,слюшяй,ну скажи-это не мы жэ.Это до нас было."
Очень бы хотелесь увидеть вторую серию,где эту борзую ватницу овцеёбы пускают "на колхоз",а затем убивают.Вот за это отец этой ***** задвухсотился.
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28.10.2022 13:47 Ответить
Теж лілював вголос. І аналогічно хотілося б побачити такий фінал - із коментарями вівцейобів "ти на кого рот аткрыла, авца животная? (і прикладом по черепу) - женщина нэ чилавэк, ти урус пилять! Аслан, Мухид, ану держите эту дочь свиньи, щас ми тибе пакажим заивлэние написать!"
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28.10.2022 14:03 Ответить
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28.10.2022 14:08 Ответить
Варто діячам українського гумору взяти на олівець цей вираз ...

"єта , слюшяй , да нас білА" -- я не можу зупинитися переглядаючу й переслухаючи цю "пісню-пісень" ...

Якщо є Божа кара за колоборацію з ворогом, то вона еталоно виглядає саме так !
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28.10.2022 14:51 Ответить
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28.10.2022 15:52 Ответить
"Контракт з дияволом" 🎃. Дайте йому локомотивом покерувати і інших навчить як треба.😎
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28.10.2022 12:29 Ответить
Загинуло не "ДВОЄ" , а загинуло замало !
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28.10.2022 12:30 Ответить
Орден цьому хлопцю
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28.10.2022 12:31 Ответить
Не, ну а шо они?...
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28.10.2022 12:32 Ответить
Знову, (товарищь) джибраілов , а деж рускі
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28.10.2022 12:38 Ответить
Даешь исрапилам по-больше камазов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.10.2022 12:40 Ответить
Обидно. До straik не дотянул
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28.10.2022 12:49 Ответить
Исрапилищщщщще!!!!
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28.10.2022 12:53 Ответить
Внаслідок ДТП одна людина скотина загинула відразу, ще одна померла пізніше, в лікарні.
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28.10.2022 12:59 Ответить
Его делали из стропил.
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28.10.2022 13:06 Ответить
Здається в кацапів вже почався Апокаліпсис районного масштабу...
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28.10.2022 13:08 Ответить
У новині помилка, люди не постраждали🤗
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28.10.2022 13:09 Ответить
Исрапила поймали,а его брат Сутрапил скрылся с места проишествия.
*****,я уж думал это какое то ругательство,ан нет.

https://imya.com/name/1101 Даге https://imya.com/name/32739 станская , тюркская и чеченская производная форма https://imya.com/name/19411 арабского имени https://imya.com/name/26652 Исрафил перевод - "начальник трубы (один из высших ангелов в https://imya.com/name/letter/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC исламе )".

Когда https://imya.com/name/41321 Аллах укажет Исрапилу, он протрубит в https://imya.com/name/32875 Сур обозначив конец света. К этому времени на Земле уже не останется истинно верующих людей, поэтому эту страшную картину не увидят праведные рабы Аллаха.
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28.10.2022 13:32 Ответить
всьо понятно - давно спустился, а овец нет и нет...
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28.10.2022 14:34 Ответить
Яка сумна новина, аж хочеться "плясать"!!! А ще разок на біс слабо?
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28.10.2022 13:36 Ответить
- мєлькают квартали і пригать нєльзя...раздавім калонну! - рєшилі друзья...
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28.10.2022 13:58 Ответить
Расеяне - славяне? Гы!
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28.10.2022 14:16 Ответить
Місто Мирний, Архангельської області, Ісрапіл з колони 20 зробив харошими 2 і трохи поліпшив 11. Стіки символізму, а результативність - ну таке
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28.10.2022 14:23 Ответить
маловато будет!!!!!
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28.10.2022 14:57 Ответить
Оно то нам на пользу! Но как можно чурок сажать на такое авто? Полный привод, высокая посадка водилы, только боковые зеркала, тентованая! Мало задавил. Видать задом сдавал, и в стену упёрся, а так бы продолжал.
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28.10.2022 15:35 Ответить
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28.10.2022 15:44 Ответить
Не надо было смеяться с его имени.
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28.10.2022 19:57 Ответить
 
 