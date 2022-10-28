В Архангельской области РФ контрактник наехал на колонну срочников, погибли двое

В российской Архангельской области военный контрактник наехал на колонну срочников, погибли два человека. Еще 11 - получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"ДТП произошло на полигоне недалеко от города Мирный. Военный "КАМАЗ", которым руководил 22-летний Исрапил, наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы", - говорится в сообщении.

В результате ДТП один человек погиб сразу, еще один умер позже, в больнице. Также в больницу минобороны доставили еще 11 человек. Все они получили разные травмы.

Причина ДТП неизвестно, делом занялись следователи.

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