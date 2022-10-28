В Архангельській області РФ контрактник наїхав на колону строковиків, загинули двоє

У російській Архангельській області військовий контрактник наїхав на колону строковиків, загинули двоє людей. Ще 11 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"ДТП сталася на полігоні неподалік міста Мирний. Військовий "КАМАЗ", яким керував 22-річний Ісрапіл, наїхав на колону із 20 військовослужбовців термінової служби", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП одна людина загинула відразу, ще одна померла пізніше, в лікарні. Також до лікарні міноборони доправили ще 11 осіб. Усі вони зазнали різних травм.

Причина ДТП невідома, справою зайнялись військові слідчі.

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