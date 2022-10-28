В Архангельській області РФ контрактник наїхав на колону строковиків, загинули двоє
У російській Архангельській області військовий контрактник наїхав на колону строковиків, загинули двоє людей. Ще 11 зазнали поранень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"ДТП сталася на полігоні неподалік міста Мирний. Військовий "КАМАЗ", яким керував 22-річний Ісрапіл, наїхав на колону із 20 військовослужбовців термінової служби", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП одна людина загинула відразу, ще одна померла пізніше, в лікарні. Також до лікарні міноборони доправили ще 11 осіб. Усі вони зазнали різних травм.
Причина ДТП невідома, справою зайнялись військові слідчі.
Топ коментарі
+31 Підлога Маккартні
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+31 Bob Fayn
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Будь ласка, зачекайте...
Прям библейский персонаж какойта прям: Исрапил
11 ранено
1 поедет на зону
Итого : - 14 исрапилов
Стоячи на єрусалимській горі, Ісрафіл звуками труби оголосить воскресіння мертвих для Страшного суду. Ісрафіл передає рішення Аллаха іншим янголам.
Символічно вийшло...
Приблизно як від Мохаммад є похідні Махмуд, Магомет, Мухаммед... Або Абдулах, Абдулла, Абдул,
Ябвдул... але значення одне.
Є одне стареньке (2012 року), але атмосферне хоррор-оповідання, написане у форматі чат-лога. Наскільки можна зрозуміти, йдеться саме про це - є пару прихованих моментів, зокрема дати/час відправлення... якщо згадати, що перед Кіяматом (судним днем) має прискоритись час...
Отже, сидять у чаті студенти-одногрупники, обговорюють сесію і просто спілкуються... і раптом ..
https://mrakopedia.net/wiki/R.I.P._BY_4026_%D0%93%D0%A0. R.I.P. BY 4026 ГР.
25-а Січеславська бригада наловила свіженьких ранкових ЧМОбіків
Гавриїл - інший архангел Його мусульманський аналог - "Джабраїл"
А юдаїзм відповідно багато чого "запозичив" з ґеґипетських і месопотамських культів.
"На челноке царевича зазвучала арфа, и Сарра дрожащим голосом запела:
- "Как велик твой господь! Как велик твой господь бог, Израиль!"
- Чудесный голос! - прошептала царица.
Верховный жрец внимательно слушал.
- "Дни его не имеют начала, - пела Сарра, - а дом его не имеет границ.
Вечное небо меняется пред оком его, подобно одеждам, которые человек
надевает на себя и снимает. Звезды загораются и гаснут, как искры от
твердого дерева, земля же - словно камешек, которого путник коснулся ногой и пошел дальше.
О, как велик господь твой, Израиль! Нет никого, кто посмел бы сказать
ему: "Сделай так!" Нет лона, которое бы его породило. Он сотворил
безбрежные бездны и носится над ними по своей воле. Тьму он превращает в свет, из праха земного создает живых тварей и наделяет их голосом.
Страшные львы для него - что мелкая саранча; огромный слон для него
ничто, а кит при нем - что младенец.
Его трехцветная радуга делит небеса на две части, упираясь в края земли. Где врата, что сравнились бы с ней величиной своею? Грохот его
колесницы повергает в трепет народы, и нет ничего под солнцем, что укрылось бы от его искрометных стрел.
Его дыхание - северный ветер, оживляющий истомленные деревья; его дуновение - хамсин, сжигающий землю.
Когда он протянет руку свою над водами, - воды превращаются в камень.
Он переливает моря с места на место, как женщина брагу из кадки в кадку.
Он раздирает землю, как истлевший холст, и покрывает серебряным снегом
нагие вершины гор.
Он скрывает в пшеничном зерне сотню новых зерен, и он же учит птицу
высиживать птенцов. Он пробуждает в спящей куколке золотистую бабочку и
велит человеческому телу в могиле ожидать воскресения..."
Заслушавшись песней, гребцы подняли весла, и пурпурная царская ладья
медленно поплыла по течению реки. Вдруг Херихор поднялся и скомандовал:
- Правьте обратно к Мемфису!
Весла ударили по воде, ладья круто повернула и с шумом стала
пробиваться вверх по течению. Ей вслед неслась постепенно стихавшая песнь Сарры:
- "Он видит биение сердца травяной тли и таинственные тропы, по которым
бродит одинокая мысль человека. Но нет человека, который бы заглянул в его сердце и отгадал его намерения.
Перед лучезарностью его одежд сильнейшие духом заслоняют свое лицо.
Перед его взглядом боги могучих народов и городов чахнут и засыхают, как увядший лист.
Он - сила. Он - жизнь. Он - мудрость. Он - твой господь, твой бог, Израиль!.."
- Почему ты приказал гребцам плыть обратно? - спросила царица Никотриса Херихора.
- Ты знаешь, государыня, какая это песнь?.. - ответил Херихор на языке,
понятном только жрецам. - Эта глупая девчонка поет среди Нила молитву,
которую разрешается произносить только в святая святых наших храмов.
- Значит, это кощунство?
- К счастью, в нашей лодке находится только один жрец, - ответил
министр. - Я этого не слышал, а если бы даже и слышал, то забуду. Боюсь,
однако, чтобы боги не наложили руку на эту девушку.
- Но откуда она знает эту страшную молитву?.. Ведь не мог же Рамсес ее
научить?..
- Царевич тут ни при чем. Не забывай, государыня, что евреи не одно
такое сокровище унесли из Египта. Потому-то мы и считаем их святотатцами"
© Болеслав Прус "Фараон "
Тим часом у германо-скандинавській традиції взагалі обійшлося без бога-творцухи - і при цьому найближче до ******** наукової моделі Всесвіту: усе народилося з Сингулярності Ginnungagap, коли перевищення критичної маси (джерело Хвергельмір) призвело до Великого Вибуху і народження багатовимірного Всесвіту.
Хоча як на мене, то в індуїзмі концепція більш ґрунтовна (чисто особиста думка)...
Кадирівці розмародерили будинок прихильниці "руськаго міра" у якої батько за нього задвухсотився Яка несподіванка
https://twitter.com/i/status/1585898843090165760
Бо це кайф бачити як окупованих любителів "рюзькага міра" приходит той самий "рюзькі міра" , а воно й досі не бачить , що іншого "рюзькага міра" не існує . Він такий й є , а для заяв й скарг в того "рюзькага міра" є урюзгвардєйцЫ з кийками ... й це йще добре , що вони кійками тільки по дупі пройдуться , бо частіше по голові ... хоча , ну яка там голова тупа там більш важливійший орган !
-Эта праникнавение са взломам.Мой атец не для дого пагибал.Давайте писать заявление.(Это особенно эпично-половина этих ******** негамотные.Какое заявление?)
Умиляет аргументация тиктокеров-"Э,слюшяй,ну скажи-это не мы жэ.Это до нас было."
Очень бы хотелесь увидеть вторую серию,где эту борзую ватницу овцеёбы пускают "на колхоз",а затем убивают.Вот за это отец этой ***** задвухсотился.
"єта , слюшяй , да нас білА" -- я не можу зупинитися переглядаючу й переслухаючи цю "пісню-пісень" ...
Якщо є Божа кара за колоборацію з ворогом, то вона еталоно виглядає саме так !
людинаскотина загинула відразу, ще одна померла пізніше, в лікарні.
*****,я уж думал это какое то ругательство,ан нет.
https://imya.com/name/1101 Даге https://imya.com/name/32739 станская , тюркская и чеченская производная форма https://imya.com/name/19411 арабского имени https://imya.com/name/26652 Исрафил перевод - "начальник трубы (один из высших ангелов в https://imya.com/name/letter/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC исламе )".
Когда https://imya.com/name/41321 Аллах укажет Исрапилу, он протрубит в https://imya.com/name/32875 Сур обозначив конец света. К этому времени на Земле уже не останется истинно верующих людей, поэтому эту страшную картину не увидят праведные рабы Аллаха.