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ДТП (4442) росія (63574) військовослужбовці (4591)

В Архангельській області РФ контрактник наїхав на колону строковиків, загинули двоє

камаз

У російській Архангельській області військовий контрактник наїхав на колону строковиків, загинули двоє людей. Ще 11 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"ДТП сталася на полігоні неподалік міста Мирний. Військовий "КАМАЗ", яким керував 22-річний Ісрапіл, наїхав на колону із 20 військовослужбовців термінової служби", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП одна людина загинула відразу, ще одна померла пізніше, в лікарні. Також до лікарні міноборони доправили ще 11 осіб. Усі вони зазнали різних травм. 

Причина ДТП невідома, справою зайнялись військові слідчі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії мобілізований два тижні голодував, щоб не потрапити на війну

Автор: 
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Топ коментарі
+31
22-річний Ісрапіл
Прям библейский персонаж какойта прям: Исрапил
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28.10.2022 12:05
+31
Чмобіки https://t.me/AFUStratCom/8933 https://t.me/AFUStratCom/8933
25-а Січеславська бригада наловила свіженьких ранкових ЧМОбіків
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28.10.2022 12:09
+29
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28.10.2022 12:03
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Правила форума Рада форумчан
треба героя давати )
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28.10.2022 12:03 Відповісти
герой расії Ісрапіл (ім'я в нього таке, якщо шо). звучить.
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28.10.2022 13:30 Відповісти
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28.10.2022 12:03 Відповісти
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28.10.2022 12:46 Відповісти
Это нормально для рабсейской армии..
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28.10.2022 12:03 Відповісти
Вже давно писали що у кацапiв контрабаси наiджають на молодих...))
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28.10.2022 12:25 Відповісти
Точно из Вейшнории диверсант.
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28.10.2022 12:04 Відповісти
22-річний Ісрапіл
Прям библейский персонаж какойта прям: Исрапил
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28.10.2022 12:05 Відповісти
Боярпил или Спиртпил.
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28.10.2022 12:27 Відповісти
То він "срал" чи "піл"? Чи і те і інше одразу
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28.10.2022 12:31 Відповісти
нєдапєрєпіл
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28.10.2022 12:53 Відповісти
2 убито
11 ранено
1 поедет на зону
Итого : - 14 исрапилов
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28.10.2022 12:44 Відповісти
Ісрафі́л - в мусульманській міфології янгол - вісник Судного дня, один з чотирьох головних янголів. Ім'я Ісрафіл походить від біблейських серафимів.

Стоячи на єрусалимській горі, Ісрафіл звуками труби оголосить воскресіння мертвих для Страшного суду. Ісрафіл передає рішення Аллаха іншим янголам.

Символічно вийшло...
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28.10.2022 12:55 Відповісти
так той філ, а цей піл.
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28.10.2022 13:31 Відповісти
Це одне й те саме. Нижче написано, це дагестанська, чеченська і тюркська варіація арабського імені Ісрафіл.
Приблизно як від Мохаммад є похідні Махмуд, Магомет, Мухаммед... Або Абдулах, Абдулла, Абдул, Ябвдул... але значення одне.
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28.10.2022 13:48 Відповісти
"піл" в моєму висловлюванні вище - це дієслово.
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28.10.2022 13:52 Відповісти
ДАВІ БЛЄ!!!
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28.10.2022 12:04 Відповісти
Ісрапіл - ім'я біблейське, який став зброєю в руках Всевишнего. антихрист отримав втрати.
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28.10.2022 12:04 Відповісти
Когда Аллах укажет Исрапилу, он протрубит в Сур обозначив конец света. К этому времени на Земле уже не останется истинно верующих людей, поэтому эту страшную картину не увидят праведные рабы Аллаха.
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28.10.2022 12:13 Відповісти
А в хмаринки будки сунути не будуть, щоб хоч одним очком?
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28.10.2022 12:31 Відповісти
Точніше, двічі просурмить. "Когда Аллах распорядится уничтожить вселенную, Он два раза прикажет ангелу Исрафилу дунуть в сур (трубу). После первого раза (нафха аль-уля) все, что есть на небесах и земле будет уничтожено, помимо тех, кого Аллах пожелает оставить живыми. Вся земля превратится в плоскую равнину. После этого Аллах прикажет Исрафилу во второй раз дунуть в сур (нафха ас-сания). После этого все люди восстанут из своих могил живыми и предстанут перед Божественным судом".

Є одне стареньке (2012 року), але атмосферне хоррор-оповідання, написане у форматі чат-лога. Наскільки можна зрозуміти, йдеться саме про це - є пару прихованих моментів, зокрема дати/час відправлення... якщо згадати, що перед Кіяматом (судним днем) має прискоритись час...
Отже, сидять у чаті студенти-одногрупники, обговорюють сесію і просто спілкуються... і раптом ..
https://mrakopedia.net/wiki/R.I.P._BY_4026_%D0%93%D0%A0. R.I.P. BY 4026 ГР.
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28.10.2022 16:49 Відповісти
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28.10.2022 12:38 Відповісти
Щось слабенько. Треба щоб ще трохи потренувався.
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28.10.2022 12:05 Відповісти
Те, слабенько шось...от у белгороді таджики
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28.10.2022 12:05 Відповісти
Це у них звичайна справа.
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28.10.2022 12:06 Відповісти
Зато затормозив .
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28.10.2022 12:06 Відповісти
Просто кишки на ось намотало
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28.10.2022 12:10 Відповісти
Так в руцком эпосе уже было: Ехал срочник на машине, весь размазанный по шине.
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28.10.2022 13:11 Відповісти
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28.10.2022 12:07 Відповісти
Дави ванек Исрапил,дави.))
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28.10.2022 12:09 Відповісти
Чмобіки https://t.me/AFUStratCom/8933 https://t.me/AFUStratCom/8933
25-а Січеславська бригада наловила свіженьких ранкових ЧМОбіків
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28.10.2022 12:09 Відповісти
***** -- копать .
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28.10.2022 12:11 Відповісти
Перше навряд чи комусь закортить... А от копать на всіх братську могилу - це довго, так.
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28.10.2022 13:00 Відповісти
трактором розмажте по канаві
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28.10.2022 14:26 Відповісти
В сети показали убогую экипировку российских оккупантов «аналогов нет» https://news.obozrevatel.com/tv/armia-rf-mp4.htm
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28.10.2022 12:13 Відповісти
А этих куда? В плен или на растопку.
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28.10.2022 12:29 Відповісти
Дюжина
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28.10.2022 13:01 Відповісти
*****, ******
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28.10.2022 12:09 Відповісти
Всмысле? это же прекрасно, жаль видео с регистратора нету, как Исраэль давит овЭц
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28.10.2022 12:12 Відповісти
Исрапил..прости Господи!))
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28.10.2022 12:10 Відповісти
"Дагестанская, тюркская и чеченская производная форма арабского имени Исрафил перевод - "начальник трубы" - аналог архангела Гавриила, который будет трубить, возвещая о конце света.

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28.10.2022 12:19 Відповісти
Исрафи́л (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA араб. إسرافيل - исра́фи́ль) - вестник страшного суда в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F исламской эсхатологии . Один из четырёх (наряду с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB Джабраилом , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BB Микаилом и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB Азраилом ) ангелов-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD мукаррабун . Стоя на иерусалимской горе, Исрафил звуками трубы возвестит о воскрешении мёртвых для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 страшного суда . Из-за его связи с трубой, Исрафила иногда называют «ангелом музыки»
Гавриїл - інший архангел Його мусульманський аналог - "Джабраїл"
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28.10.2022 12:33 Відповісти
Цікаво хто у кого накрав... (якщо враховувати, що іслам є наймолодшою релігією Землі - то питання насправді немає). Ото й правовірні.
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28.10.2022 14:08 Відповісти
Усе з юдаїзму та християнства.
А юдаїзм відповідно багато чого "запозичив" з ґеґипетських і месопотамських культів.

"На челноке царевича зазвучала арфа, и Сарра дрожащим голосом запела:

- "Как велик твой господь! Как велик твой господь бог, Израиль!"

- Чудесный голос! - прошептала царица.

Верховный жрец внимательно слушал.

- "Дни его не имеют начала, - пела Сарра, - а дом его не имеет границ.

Вечное небо меняется пред оком его, подобно одеждам, которые человек

надевает на себя и снимает. Звезды загораются и гаснут, как искры от

твердого дерева, земля же - словно камешек, которого путник коснулся ногой и пошел дальше.

О, как велик господь твой, Израиль! Нет никого, кто посмел бы сказать

ему: "Сделай так!" Нет лона, которое бы его породило. Он сотворил

безбрежные бездны и носится над ними по своей воле. Тьму он превращает в свет, из праха земного создает живых тварей и наделяет их голосом.

Страшные львы для него - что мелкая саранча; огромный слон для него

ничто, а кит при нем - что младенец.

Его трехцветная радуга делит небеса на две части, упираясь в края земли. Где врата, что сравнились бы с ней величиной своею? Грохот его

колесницы повергает в трепет народы, и нет ничего под солнцем, что укрылось бы от его искрометных стрел.

Его дыхание - северный ветер, оживляющий истомленные деревья; его дуновение - хамсин, сжигающий землю.

Когда он протянет руку свою над водами, - воды превращаются в камень.

Он переливает моря с места на место, как женщина брагу из кадки в кадку.

Он раздирает землю, как истлевший холст, и покрывает серебряным снегом

нагие вершины гор.

Он скрывает в пшеничном зерне сотню новых зерен, и он же учит птицу

высиживать птенцов. Он пробуждает в спящей куколке золотистую бабочку и

велит человеческому телу в могиле ожидать воскресения..."

Заслушавшись песней, гребцы подняли весла, и пурпурная царская ладья

медленно поплыла по течению реки. Вдруг Херихор поднялся и скомандовал:

- Правьте обратно к Мемфису!

Весла ударили по воде, ладья круто повернула и с шумом стала

пробиваться вверх по течению. Ей вслед неслась постепенно стихавшая песнь Сарры:

- "Он видит биение сердца травяной тли и таинственные тропы, по которым

бродит одинокая мысль человека. Но нет человека, который бы заглянул в его сердце и отгадал его намерения.

Перед лучезарностью его одежд сильнейшие духом заслоняют свое лицо.

Перед его взглядом боги могучих народов и городов чахнут и засыхают, как увядший лист.

Он - сила. Он - жизнь. Он - мудрость. Он - твой господь, твой бог, Израиль!.."

- Почему ты приказал гребцам плыть обратно? - спросила царица Никотриса Херихора.

- Ты знаешь, государыня, какая это песнь?.. - ответил Херихор на языке,

понятном только жрецам. - Эта глупая девчонка поет среди Нила молитву,

которую разрешается произносить только в святая святых наших храмов.

- Значит, это кощунство?

- К счастью, в нашей лодке находится только один жрец, - ответил

министр. - Я этого не слышал, а если бы даже и слышал, то забуду. Боюсь,

однако, чтобы боги не наложили руку на эту девушку.

- Но откуда она знает эту страшную молитву?.. Ведь не мог же Рамсес ее

научить?..

- Царевич тут ни при чем. Не забывай, государыня, что евреи не одно

такое сокровище унесли из Египта. Потому-то мы и считаем их святотатцами"

© Болеслав Прус "Фараон "
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28.10.2022 15:37 Відповісти
(пардон, зі смартфона під час копіпастингу текст якось по-дебільному додається, з недоречними відступами)
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28.10.2022 15:45 Відповісти
Як не дивно, але саме юдаїзм першим визнав "Єдиного Бога" Якщо глянуть на християнство в його зародку, з точки зору наукового релігієзнавства, то це не більше ніж єретична течія юдаїзму, в якій обожествили її проповідника (Ісуса Христа) А іслам - компіляція цих двох релігій! Як християни визнають "священною книгою" Біблію та єврейських пророків та святих, то іслам пішов ще далі - він "обожествив" (визнавши пророками) не тільки святих юдаїзму але й Ісуса Христа (Ісу) та Марію (Марьям) Мусульмани взагалі відкрито називають християнство "єрессю" (правда замовчують про те що такою ж "єрессю" є й іслам!
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28.10.2022 18:39 Відповісти
Хоча концепція єдиного бога незалежно від юдаїзму цілком собі існує і в індуїзмі (Тримурті у трьох іпостасях - Брахма, Вішну, Шива), і ґеґипетські жерці теж мали поняття про Абсолют, тільки це належало до таємних герметичних знань. І тюркське тенгріанство, в принципі, теж монотеїзм...
Тим часом у германо-скандинавській традиції взагалі обійшлося без бога-творцухи - і при цьому найближче до ******** наукової моделі Всесвіту: усе народилося з Сингулярності Ginnungagap, коли перевищення критичної маси (джерело Хвергельмір) призвело до Великого Вибуху і народження багатовимірного Всесвіту.
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28.10.2022 20:44 Відповісти
Ну - сперечаться можна "до усрачки", відшукуючи "першоджерела монотеїзму" Так можна договориться, що будь-який "племінний" бог - це теж "монотеїстичне творення розуму Однак ******* релігієзнавство вважає за доцільне опираться на юдаїзм, як загальновизнане зародження монотеїзму
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28.10.2022 20:53 Відповісти
У релігієзнавстві - так, бо провідну роль тут відіграють науковці західної (християнської) цивілізації ))
Хоча як на мене, то в індуїзмі концепція більш ґрунтовна (чисто особиста думка)...
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29.10.2022 10:17 Відповісти
Але ж все одно - "Тримурті" в різних іпостасях!!! Це тобі навіть не "Свята Трійця" - в "Тримурті" реальне "розподілення "сфер діяльності" Але я ж сказав - "сперечаться тут можна "до усрачки"!
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29.10.2022 10:59 Відповісти
Безумный Макс
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28.10.2022 12:14 Відповісти
А шо же так мало всего то двое? Кацапы, вы и в этом рукожопые.
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28.10.2022 12:15 Відповісти
Також до лікарні міноборони доправили ще 11 осіб. Усі вони отримали різні травми. а я прочитав шо 11 додавили
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28.10.2022 12:15 Відповісти
Исрапил тоже хотел нам славянский мир принести, чорножопая макака с ***********
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28.10.2022 12:16 Відповісти
нет, как раз он за мир во всем мире и по этому сделал, то что сделал!!!
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28.10.2022 12:18 Відповісти
Короче, 70 тысяч двухсотых - досрочно
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28.10.2022 12:16 Відповісти
Я думаю это все не спроста. Город Архангельск. За рулем Исраэль!!! Он возомнил себя архангелом смерти и забрал эти грешные души к покровителю всех убитых кацапов к Иосифу Люциферовичу Кабзону
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28.10.2022 12:17 Відповісти
Свой парень. Ни в жисть такого не найти.
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28.10.2022 12:18 Відповісти
в этой новости все прекрасно...
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28.10.2022 12:18 Відповісти
отлично... кацапы свинорылые, давите, убивайте, режьте друг друга... такого грязного скота как вы на Земле быть не должно...
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28.10.2022 12:19 Відповісти
Термінової служби? Є прийнятий термін - строкової служби. Це як вежа у танка. Гугл перекладач? Написали би, що дуже молодих орків подавив молодий гоблін...
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28.10.2022 12:20 Відповісти
Або стовбур автомата (і крамниця на 30 набоїв). Так, це лінгвістичні борошна машинного переказу з кацапомовного витоку
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28.10.2022 13:12 Відповісти
Жидобандеровец Исрапил?
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28.10.2022 12:26 Відповісти
Кавказобандеровец
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28.10.2022 12:28 Відповісти
Мисливець за зорями

Кадирівці розмародерили будинок прихильниці "руськаго міра" у якої батько за нього задвухсотився Яка несподіванка

https://twitter.com/i/status/1585898843090165760
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28.10.2022 12:28 Відповісти
Грабь награбленное (мова оригіналу)
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28.10.2022 12:34 Відповісти
5 разів передивлявся цей твіт ...

Бо це кайф бачити як окупованих любителів "рюзькага міра" приходит той самий "рюзькі міра" , а воно й досі не бачить , що іншого "рюзькага міра" не існує . Він такий й є , а для заяв й скарг в того "рюзькага міра" є урюзгвардєйцЫ з кийками ... й це йще добре , що вони кійками тільки по дупі пройдуться , бо частіше по голові ... хоча , ну яка там голова тупа там більш важливійший орган !
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28.10.2022 12:47 Відповісти
Тупая ватная ****.Ржу вголос.
-Эта праникнавение са взломам.Мой атец не для дого пагибал.Давайте писать заявление.(Это особенно эпично-половина этих ******** негамотные.Какое заявление?)
Умиляет аргументация тиктокеров-"Э,слюшяй,ну скажи-это не мы жэ.Это до нас было."
Очень бы хотелесь увидеть вторую серию,где эту борзую ватницу овцеёбы пускают "на колхоз",а затем убивают.Вот за это отец этой ***** задвухсотился.
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28.10.2022 13:47 Відповісти
Теж лілював вголос. І аналогічно хотілося б побачити такий фінал - із коментарями вівцейобів "ти на кого рот аткрыла, авца животная? (і прикладом по черепу) - женщина нэ чилавэк, ти урус пилять! Аслан, Мухид, ану держите эту дочь свиньи, щас ми тибе пакажим заивлэние написать!"
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28.10.2022 14:03 Відповісти
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28.10.2022 14:08 Відповісти
Варто діячам українського гумору взяти на олівець цей вираз ...

"єта , слюшяй , да нас білА" -- я не можу зупинитися переглядаючу й переслухаючи цю "пісню-пісень" ...

Якщо є Божа кара за колоборацію з ворогом, то вона еталоно виглядає саме так !
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28.10.2022 14:51 Відповісти
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28.10.2022 15:52 Відповісти
"Контракт з дияволом" 🎃. Дайте йому локомотивом покерувати і інших навчить як треба.😎
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28.10.2022 12:29 Відповісти
Загинуло не "ДВОЄ" , а загинуло замало !
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28.10.2022 12:30 Відповісти
Орден цьому хлопцю
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28.10.2022 12:31 Відповісти
Не, ну а шо они?...
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28.10.2022 12:32 Відповісти
Знову, (товарищь) джибраілов , а деж рускі
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28.10.2022 12:38 Відповісти
Даешь исрапилам по-больше камазов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.10.2022 12:40 Відповісти
Обидно. До straik не дотянул
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28.10.2022 12:49 Відповісти
Исрапилищщщщще!!!!
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28.10.2022 12:53 Відповісти
Внаслідок ДТП одна людина скотина загинула відразу, ще одна померла пізніше, в лікарні.
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28.10.2022 12:59 Відповісти
Его делали из стропил.
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28.10.2022 13:06 Відповісти
Здається в кацапів вже почався Апокаліпсис районного масштабу...
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28.10.2022 13:08 Відповісти
У новині помилка, люди не постраждали🤗
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28.10.2022 13:09 Відповісти
Исрапила поймали,а его брат Сутрапил скрылся с места проишествия.
*****,я уж думал это какое то ругательство,ан нет.

https://imya.com/name/1101 Даге https://imya.com/name/32739 станская , тюркская и чеченская производная форма https://imya.com/name/19411 арабского имени https://imya.com/name/26652 Исрафил перевод - "начальник трубы (один из высших ангелов в https://imya.com/name/letter/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC исламе )".

Когда https://imya.com/name/41321 Аллах укажет Исрапилу, он протрубит в https://imya.com/name/32875 Сур обозначив конец света. К этому времени на Земле уже не останется истинно верующих людей, поэтому эту страшную картину не увидят праведные рабы Аллаха.
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28.10.2022 13:32 Відповісти
всьо понятно - давно спустился, а овец нет и нет...
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28.10.2022 14:34 Відповісти
Яка сумна новина, аж хочеться "плясать"!!! А ще разок на біс слабо?
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28.10.2022 13:36 Відповісти
- мєлькают квартали і пригать нєльзя...раздавім калонну! - рєшилі друзья...
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28.10.2022 13:58 Відповісти
Расеяне - славяне? Гы!
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28.10.2022 14:16 Відповісти
Місто Мирний, Архангельської області, Ісрапіл з колони 20 зробив харошими 2 і трохи поліпшив 11. Стіки символізму, а результативність - ну таке
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28.10.2022 14:23 Відповісти
маловато будет!!!!!
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28.10.2022 14:57 Відповісти
Оно то нам на пользу! Но как можно чурок сажать на такое авто? Полный привод, высокая посадка водилы, только боковые зеркала, тентованая! Мало задавил. Видать задом сдавал, и в стену упёрся, а так бы продолжал.
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28.10.2022 15:35 Відповісти
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28.10.2022 15:44 Відповісти
Не надо было смеяться с его имени.
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28.10.2022 19:57 Відповісти
 
 