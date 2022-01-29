Интерпол отказал России в розыске украинского режиссера Лавренчука

Международная организация криминальной полиции (Интерпол) отказала России в розыске украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука, задержанного в Неаполе в декабре 2021 года по запросу российской стороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

По ее информации, Национальная полиция обратилась в Интерпол, чтобы выяснить правомерность использования Россией информационной системы организации, в результате чего был задержан Лавренчук. Как отмечается в ответе Нацполиции, данные Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу российского бюро, удалили по несоответствию положениям ст.3 Устава. Этот документ запрещает осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

Денисова сообщила, что 27 января адвокаты Лавренчука во время судебного заседания в Неаполе ходатайствовали об отмене домашнего ареста и предоставлении украинцу разрешения уехать на родину.

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"Ведь из-за удаления Интерполом сведений с собственных реестров оснований для дальнейшего задержания гражданина Украины нет", - отметила омбудсмен.

Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, поскольку процесс проверки доводов РФ по экстрадиции уже начался. На этой стадии невозможно прекратить рассмотрение, поскольку должно быть принято решение суда.

По словам Денисовой, суд дал 30 дней, в течение которых прокуратура Неаполя должна изучить материалы России и обнародовать свою позицию относительно существования оснований для выдачи Лавренчука российской стороне. После этого суд примет решение. Она также обратилась к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с просьбой принять меры по пресечению грубых нарушений прав Лавренчука и обеспечить его немедленное возвращение в Украину.

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Лавренчук родился 24 июня 1982 во Львове. В 2003 году окончил Российский университет театрального искусства (мастерская Романа Виктюка) по специальности "оперный режиссер". В 2004 году зарегистрировал "Польский театр в Москве". Первым представлением театра стала дипломная работа Лавренчука "Снег". В 2014 году Лавренчук покинул Россию в знак несогласия с политикой государства, которую назвал преступной.

С 2018 по 2021 год Лавренчук был главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета и главой фонда Одесской национальной оперы. За это время в театре был поставлен "Последний романтик" по оперным произведениям Рихарда Штрауса (2018) и "La Traviata" Джузеппе Верди (2019).

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Как известно, Лавренчука задержали в середине декабря 2021 года по запросу России в Неаполе (Италия). В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что консулы выясняют причины задержания украинца итальянскими правоохранителями. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Лавренчука обвинили в "финансовых нарушениях", которые он якобы совершил восемь лет назад.

21 января итальянский суд отпустил украинского режиссера Евгения Лавренчука под домашний арест.