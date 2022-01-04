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Новости
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Лавренчука задержали в Италии не по "красной карте" Интерпола, - Денисова

Лавренчука задержали в Италии не по

Задержание украинского режиссера Евгения Лавренчука в Италии свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании как инструменте гибридной войны для преследований украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в своем Телеграмм-канале.

"Обеспокоена безосновательным арестом в итальянском Неаполе по запросу России украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука", - говорится в сообщении.

По ее словам, "Россия обвиняет Евгения в "финансовых нарушениях", которые он якобы совершил восемь лет назад. Российские СМИ со ссылкой на Таганский суд Москвы пишут, что Лавренчука заочно арестовали в июле 2020 по обвинению в мошенничестве в крупном размере. В чем именно – деталей не разглашают".

"В МИД Украины сообщили, что адвокаты и консулы предоставляют режиссеру необходимую юридическую помощь, находятся на связи с администрацией пенитенциарного заведения и взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Евгения Интерполом по запросу России и защиты его законных интересов", - отметила Денисова.

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По ее словам, "задержание украинца произошло не на основании установления красной карточки, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использование как инструмента гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев.

"Львовянин Лавренчук в 16 лет уехал в Россию на учебу, где набирал курс его земляк, режиссер Роман Виктюк. После учебы Евгений создал в Москве Польский театр, где и работал. В 2014 году покинул Россию в знак протеста против военной агрессии. Три года работал главным режиссером Одесского театра оперы и балета, а также имел другие проекты в разных театрах", - отметила омбудсман.

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Денисова обращается к прокурору города Неаполя, омбудсманам региона Кампания и муниципалитета Неаполя с просьбой проверить законность и обоснованность задержания украинского гражданина Лавренчука, принять соответствующие меры по его защите и недопущению экстрадиции в РФ.

Она просит руководителя Национальной полиции Украины Игоря Клименко обратиться в Генеральный Секретариат Международной организации уголовной полиции (Интерпол) для выяснения правомерности использования РФ информационной системы Интерпол в преследовании Лавренчука.

Напомним, информация о задержании в Италии украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета, ректора Первой украинской школы театра и кино Евгения Лавренчука появилась 3 января в соцсетях. В сообщении в группе Free Eugene Lavrenchuk отмечалось, что Лавренчук был задержан 17 декабря 2021 года и что Россия требует экстрадиции украинского гражданина, обвиняя его в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ 8 лет назад. Позже МИД подтвердил эту информацию.

Автор: 

Денисова Людмила (996) Интерпол (538) Италия (1643) Лавренчук Евгений (8)


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Топ комментарии
+16
пора кацапсин турнуть и из Интерпола.
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04.01.2022 20:00
+16
Ето какой то сюрр... Кацапы игнорируют запросы Интерпола и не выдают преступников зато сами охотно пользуются возможностью задерживать чужих граждан которые являются врагами кремля.
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04.01.2022 20:19
+14
Чого ж це макаронники так лижуть зад раші, поки що ні одна країна так не гнобить українців.
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04.01.2022 20:09
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пора кацапсин турнуть и из Интерпола.
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04.01.2022 20:00 Ответить
Чого ж це макаронники так лижуть зад раші, поки що ні одна країна так не гнобить українців.
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04.01.2022 20:09 Ответить
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04.01.2022 20:16 Ответить
та ні, окрім макаронів, таких чотири, з числа ЄС - це ще угорці, само собою німці та жабоїди. Чуть менше їм підгавкують австрійці (до речі: країна резидент Інтерполу та ОБСЄ)
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04.01.2022 20:17 Ответить
але ще там нікого не затримували, крім цих "чего изволите".
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04.01.2022 20:20 Ответить
Австрия это вообще гэбэшное кубло! Вспоминай Фирташа, коррумпированого премьера Курца и ту страшную бабу-министра, на свадьбе которой плясал лично *****
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04.01.2022 21:26 Ответить
Ето какой то сюрр... Кацапы игнорируют запросы Интерпола и не выдают преступников зато сами охотно пользуются возможностью задерживать чужих граждан которые являются врагами кремля.
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04.01.2022 20:19 Ответить
_Ещё больший сюр - и вызывает гнев и ненависть - что эти евробандиты и мерзавцы хватают людей чтобы отдать их каннибалам!
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04.01.2022 20:39 Ответить
це не сюр - це свідома кацапсяча політика.
сюр це отбулавлений клован.
сюр це Денісова - Уповноважена Верховної Ради з прав людини.
сюр це стефанчук Голова Верховної Ради України.
о де всім сюрам сюр!
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04.01.2022 20:41 Ответить
МЗС слід докласти всіх зусиль і визволити українського громадянина!
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04.01.2022 21:09 Ответить
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04.01.2022 21:23 Ответить
та "каКаЯраЗніЦа"(с) по якій причині там його оформили?? Ви що не знаєте, що в москалів була би людина, а стаття завжди знайдеться! А те, що макаронники і москалі - "братьянавєк" вже не раз і два доведено. Фашист фашиста в образу не дасть!
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04.01.2022 21:25 Ответить
Тут ты прав.На учредительном съезде фашистской партии Бенито Мусоллини 9 ноября 1921 года присутствовала моцкальская делегация РСДРП чЛенина во главе с Вороновым...,всего 9 хмырей...
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04.01.2022 21:30 Ответить
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04.01.2022 21:32 Ответить
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04.01.2022 21:35 Ответить
В этом Интерполе полно завербованных агентов раши
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04.01.2022 21:33 Ответить
Спагетти-зло. А итальяшки ещё хуже.)
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04.01.2022 21:56 Ответить
не зв'язувався б з всякими підорами віктюками, і не було б проблем
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05.01.2022 00:39 Ответить
ПОРА МАССОВО ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ОТРЯДЫ МСТИТЕЛЕЙ КОРРУПЦИОНЕРАМ ПО ВСЕМУ МИРУ !!!
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05.01.2022 03:26 Ответить
 
 