Лавренчука задержали в Италии не по "красной карте" Интерпола, - Денисова

Задержание украинского режиссера Евгения Лавренчука в Италии свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании как инструменте гибридной войны для преследований украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в своем Телеграмм-канале.

"Обеспокоена безосновательным арестом в итальянском Неаполе по запросу России украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука", - говорится в сообщении.

По ее словам, "Россия обвиняет Евгения в "финансовых нарушениях", которые он якобы совершил восемь лет назад. Российские СМИ со ссылкой на Таганский суд Москвы пишут, что Лавренчука заочно арестовали в июле 2020 по обвинению в мошенничестве в крупном размере. В чем именно – деталей не разглашают".

"В МИД Украины сообщили, что адвокаты и консулы предоставляют режиссеру необходимую юридическую помощь, находятся на связи с администрацией пенитенциарного заведения и взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Евгения Интерполом по запросу России и защиты его законных интересов", - отметила Денисова.

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По ее словам, "задержание украинца произошло не на основании установления красной карточки, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использование как инструмента гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев.

"Львовянин Лавренчук в 16 лет уехал в Россию на учебу, где набирал курс его земляк, режиссер Роман Виктюк. После учебы Евгений создал в Москве Польский театр, где и работал. В 2014 году покинул Россию в знак протеста против военной агрессии. Три года работал главным режиссером Одесского театра оперы и балета, а также имел другие проекты в разных театрах", - отметила омбудсман.

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Денисова обращается к прокурору города Неаполя, омбудсманам региона Кампания и муниципалитета Неаполя с просьбой проверить законность и обоснованность задержания украинского гражданина Лавренчука, принять соответствующие меры по его защите и недопущению экстрадиции в РФ.

Она просит руководителя Национальной полиции Украины Игоря Клименко обратиться в Генеральный Секретариат Международной организации уголовной полиции (Интерпол) для выяснения правомерности использования РФ информационной системы Интерпол в преследовании Лавренчука.

Напомним, информация о задержании в Италии украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета, ректора Первой украинской школы театра и кино Евгения Лавренчука появилась 3 января в соцсетях. В сообщении в группе Free Eugene Lavrenchuk отмечалось, что Лавренчук был задержан 17 декабря 2021 года и что Россия требует экстрадиции украинского гражданина, обвиняя его в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ 8 лет назад. Позже МИД подтвердил эту информацию.