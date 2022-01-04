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Лавренчука затримали в Італії не за "червоною картою" Інтерполу, - Денісова

Лавренчука затримали в Італії не за

Затримання українського режисера Євгена Лавренчука в Італії свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне його використання як інструменту гібридної війни для переслідувань українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала у своєму Телеграм-каналі

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"Занепокоєна безпідставним арештом в італійському Неаполі за запитом Росії українського театрального режисера Євгена Лавренчука", - йдеться у дописі.

За її словами, "Росія звинувачує Євгена у "фінансових порушеннях", які він нібито скоїв вісім років тому. Російські ЗМІ із посиланням на Таганський суд Москви пишуть, що Лавренчука заочно заарештували в липні 2020 року за звинуваченням у шахрайстві у великому розмірі. У чому саме – деталей не розголошують".

"У МЗС України повідомили, що адвокати та консули надають режисеру необхідну юридичну допомогу, перебувають на зв’язку із адміністрацією пенітенціарного закладу і взаємодіють з італійськими правоохоронцями задля з'ясування всіх причин затримання Євгена Інтерполом на запит Росії та захисту його законних інтересів", - зазначила Денісова.

За її словами, "затримання українця відбулося не на підставі встановлення червоної картки, як це робиться зазвичай у практиці співпраці з Інтерполом, а шляхом пред'явлення циркулярного повідомлення, поширення якого було обмежене певними країнами, що свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне його використання як інструменту гібридної війни для політично мотивованих переслідувань українців".

"Львів’янин Лавренчук у 16 років поїхав у Росію на навчання, де набирав курс його земляк, режисер Роман Віктюк. Після навчання Євген створив у Москві Польський театр, де і працював. У 2014 році залишив Росію на знак протесту проти військової агресії. Три роки працював головним режисером Одеського театру опери та балету, а також мав інші проєкти у різних театрах", - зауважила омбудсман.

Денісова звертається до прокурора міста Неаполя, омбудсманів регіону Кампанія та муніципалітету Неаполя з проханням перевірити законність та обґрунтованість затримання українського громадянина Лавренчука, вжити відповідних заходів для його захисту та недопущення екстрадиції до РФ.

Вона просить керівника Національної поліції України Ігоря Клименка звернутися до Генерального Секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) задля з’ясування правомірності використання РФ інформаційної системи Інтерпол у переслідуванні Лавренчука.

Читайте також: МЗС підтвердило затримання в Італії на запит РФ українського режисера Лавренчука

Нагадаємо, інформація про затримання в Італії українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету, ректора "Першої української школи театру і кіно" Євгена Лавренчука з'явилася 3 січня у соцмережах. У дописі в групі Free Eugene Lavrenchuk зазначалося, що Лавренчука затримали 17 грудня 2021 року і що Росія вимагає екстрадиції українського громадянина, звинувачуючи його у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ 8 років тому. Пізніше МЗС підтвердило цю іноформацію.

Денісова Людмила (883) Інтерпол (376) Італія (1570) Лавренчук Євген (9)


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Топ коментарі
+16
пора кацапсин турнуть и из Интерпола.
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04.01.2022 20:00
+16
Ето какой то сюрр... Кацапы игнорируют запросы Интерпола и не выдают преступников зато сами охотно пользуются возможностью задерживать чужих граждан которые являются врагами кремля.
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04.01.2022 20:19
+14
Чого ж це макаронники так лижуть зад раші, поки що ні одна країна так не гнобить українців.
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04.01.2022 20:09
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пора кацапсин турнуть и из Интерпола.
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04.01.2022 20:00 Відповісти
Чого ж це макаронники так лижуть зад раші, поки що ні одна країна так не гнобить українців.
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04.01.2022 20:09 Відповісти
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04.01.2022 20:16 Відповісти
та ні, окрім макаронів, таких чотири, з числа ЄС - це ще угорці, само собою німці та жабоїди. Чуть менше їм підгавкують австрійці (до речі: країна резидент Інтерполу та ОБСЄ)
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04.01.2022 20:17 Відповісти
але ще там нікого не затримували, крім цих "чего изволите".
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04.01.2022 20:20 Відповісти
Австрия это вообще гэбэшное кубло! Вспоминай Фирташа, коррумпированого премьера Курца и ту страшную бабу-министра, на свадьбе которой плясал лично *****
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04.01.2022 21:26 Відповісти
Ето какой то сюрр... Кацапы игнорируют запросы Интерпола и не выдают преступников зато сами охотно пользуются возможностью задерживать чужих граждан которые являются врагами кремля.
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04.01.2022 20:19 Відповісти
_Ещё больший сюр - и вызывает гнев и ненависть - что эти евробандиты и мерзавцы хватают людей чтобы отдать их каннибалам!
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04.01.2022 20:39 Відповісти
це не сюр - це свідома кацапсяча політика.
сюр це отбулавлений клован.
сюр це Денісова - Уповноважена Верховної Ради з прав людини.
сюр це стефанчук Голова Верховної Ради України.
о де всім сюрам сюр!
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04.01.2022 20:41 Відповісти
МЗС слід докласти всіх зусиль і визволити українського громадянина!
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04.01.2022 21:09 Відповісти
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04.01.2022 21:23 Відповісти
та "каКаЯраЗніЦа"(с) по якій причині там його оформили?? Ви що не знаєте, що в москалів була би людина, а стаття завжди знайдеться! А те, що макаронники і москалі - "братьянавєк" вже не раз і два доведено. Фашист фашиста в образу не дасть!
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04.01.2022 21:25 Відповісти
Тут ты прав.На учредительном съезде фашистской партии Бенито Мусоллини 9 ноября 1921 года присутствовала моцкальская делегация РСДРП чЛенина во главе с Вороновым...,всего 9 хмырей...
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04.01.2022 21:30 Відповісти
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04.01.2022 21:32 Відповісти
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04.01.2022 21:35 Відповісти
В этом Интерполе полно завербованных агентов раши
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04.01.2022 21:33 Відповісти
Спагетти-зло. А итальяшки ещё хуже.)
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04.01.2022 21:56 Відповісти
не зв'язувався б з всякими підорами віктюками, і не було б проблем
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05.01.2022 00:39 Відповісти
ПОРА МАССОВО ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ОТРЯДЫ МСТИТЕЛЕЙ КОРРУПЦИОНЕРАМ ПО ВСЕМУ МИРУ !!!
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05.01.2022 03:26 Відповісти
 
 