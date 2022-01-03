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МЗС підтвердило затримання в Італії на запит РФ українського режисера Лавренчука

МЗС підтвердило затримання в Італії на запит РФ українського режисера Лавренчука

Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському театральному режисеру Євгену Лавренчуку, заарештованому в Італії на запит Росії, і тримає справу на особливому контролі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Читайте також: Українського режисера Лавренчука затримали в Італії на вимогу РФ, - соцмережі

"Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації... Консули підтримують зв‘язок з адміністрацією пенітенціарного закладу та рідними і тримають справу на особливому контролі", - зазначив Ніколенко.

За його словами, суд м. Неаполь обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту. За сприяння генерального консульства громадянину України було надано адвоката.

Нині консули та адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх причин затримання Євгена Лавренчука та захисту його законних інтересів, додав Ніколенко.

Речник МЗС також повідомив, що 31 грудня Лавренчука відвідав консул. Умови його тримання під вартою прийнятні, стан здоров‘я задовільний.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету Євгена Лавренчука затримали в Італії за запитом Росії про його екстрадицію в РФ.

Італія (1567) консульство (308) Лавренчук Євген (9)


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Топ коментарі
+52
Ті, хто після окупації послав кацапів нахєр, тепер зазнають переслідувань навіть в Європі.
А наркоВіслюк і надалі толерує виступи всіляких московитів і малоросів.
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03.01.2022 18:54
+47
17 ДЕКАБРЯ АРЕСТОВАЛИ. СЕГОДНЯ 3 ЯНВАРЯ. ТАК БЫ ПО ХОДУ И НЕ СКАЗАЛИ,ЕСЛИБЫ НЕ СОЦСЕТИ. КАПЕЦ КАКОЙ ТО.
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03.01.2022 18:51
+44
Раз кремлёвская нечисть требует выдачи украинского гражданина, значит этот гражданин - патриот, враг путенского террористического режима.... Вонючку продажную анюлорак кацапы по тюрьмам не таскают и судами не задалбывают - продажное говно неинтересно даже мокшам болотным....
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03.01.2022 19:04
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справа Марків-2 почалася! welcome to hell...
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03.01.2022 18:51 Відповісти
Ті, хто після окупації послав кацапів нахєр, тепер зазнають переслідувань навіть в Європі.
А наркоВіслюк і надалі толерує виступи всіляких московитів і малоросів.
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03.01.2022 18:54 Відповісти
17 ДЕКАБРЯ АРЕСТОВАЛИ. СЕГОДНЯ 3 ЯНВАРЯ. ТАК БЫ ПО ХОДУ И НЕ СКАЗАЛИ,ЕСЛИБЫ НЕ СОЦСЕТИ. КАПЕЦ КАКОЙ ТО.
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03.01.2022 18:51 Відповісти
В Италии его задержали еще 17 декабря, но только сейчас семья и близкое окружение режиссера дали согласие сообщить об этом общественности.
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03.01.2022 22:14 Відповісти
Раз кремлёвская нечисть требует выдачи украинского гражданина, значит этот гражданин - патриот, враг путенского террористического режима.... Вонючку продажную анюлорак кацапы по тюрьмам не таскают и судами не задалбывают - продажное говно неинтересно даже мокшам болотным....
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03.01.2022 19:04 Відповісти
За непідтвердженими повідомленнями, кацапська сторона буцімто наполягає, що Лавренчук вісім років тому скоїв на території московії якесь правопорушення
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03.01.2022 19:07 Відповісти
Ти диви, як москалі довго терпіли... Справжні терпіли. Як бубосік. Цікаво, скільки місцевому судді вовку (вовколуччі) грошенят москалі закинули?!
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03.01.2022 19:38 Відповісти
Таки - да. Надя Савченко не даст соврать.
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04.01.2022 11:57 Відповісти
Когда уже наше МЗС будет бить российских сволочей? всяких прилепиных, скабеевых и прочих солвьевых-киселевых? Сколько можно в шоколадный глаз путина смотреть?
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03.01.2022 19:06 Відповісти
Вы меня удивляете, право слово.
В Австралии власти штата Виктория до сих пор смотрят в глаза китайских коммунистических товарищей, ожидая из Китая "инвестиций", то бишь займов, ибо никак не могут осознать простую мысль, что экономика Китая фффсё, там денег нет и больше не будет.

Чтобы понять масштабы продажи Австралии Китаю, приведу пример:
порт Дарвин продали (точнее, "отдали в аренду") Китаю на 99 лет.

Это как если бы власти Николаева продали порт Николаева РФ в аренду на 99 лет.
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04.01.2022 13:20 Відповісти
******* мрази!
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03.01.2022 19:06 Відповісти
Та нет.просто Итальянцы за россию.и немцы и французы и....
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03.01.2022 19:25 Відповісти
а еще безвиз ....
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04.01.2022 14:26 Відповісти
Якщо Лавренчук кинув країну агресора на гроші, то він молодець. Терміново звільнити та надати премію.
Мордор треба покарати за використання структур Інтерполу для захоплення заручників.
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03.01.2022 19:11 Відповісти
есть список стран, куда нормальный человек не ездит - РФ, Белоруссия, Италия, Северная Корея, и так далее.
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03.01.2022 19:11 Відповісти
А чому б Україні не оголосити Путлєра у міжнародний розшук? Його сам Байден визнав вбивцею
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03.01.2022 19:20 Відповісти
а кулитолк? Его найдут, а потом наградят газогоном.
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03.01.2022 19:34 Відповісти
так воно з бункеру не вилазить
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03.01.2022 19:39 Відповісти
У порношута только при одном упоминании ***** коленки трясутся
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03.01.2022 19:45 Відповісти
Вот именно,зассыт он путина в розыск подать,а потому что боиться сильно,панически до измены полной,а на выходах так вообще параноит крепко,да,?шмаркля?
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03.01.2022 20:44 Відповісти
Надо спасать! Иначе запихнут швабру. Мид ещё пару дней раскачиваться будет.
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03.01.2022 19:21 Відповісти
Он шо, антимокшанский спектакль поставил??
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03.01.2022 19:27 Відповісти
Да он сам мокшанин, живёт и работает в Москве.
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03.01.2022 19:33 Відповісти
МІД УКРАЇНИ ДОВЕДИ ЩО ТИ ЩЕ НЕ ЗДОХ під кротами ОПУ
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03.01.2022 19:27 Відповісти
Все кто работал и жил в Италии знают что наши консульства никогда своим не помогают,а в консульстве в Милане сидят одни мажоры и раклы.
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03.01.2022 19:37 Відповісти
мафия бессмертна
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03.01.2022 19:38 Відповісти
По данным Единого государственного реестра Украины (ЕГР), в июне 2020 года в Украине работало 12 970 компаний, которые имели российских учредителей или бенефициаров.
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03.01.2022 19:48 Відповісти
сколько итальянцев сейчас в Украине???
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03.01.2022 19:51 Відповісти
Работая в Одесском театре чувак бывал на Мацковии и похитил 100 миллиардов долларов прямо и из Кремля...
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03.01.2022 19:56 Відповісти
ще й родинний титул графа має. для орди це подвійний ворог.
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03.01.2022 20:05 Відповісти
Любят же итальяшки на грабли наступать. Забыли наверное чем обернулась поддержка подобной страны в прошлый раз...
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03.01.2022 20:07 Відповісти
А можна видати ордер на арешт Путіна? За всі ті свавілля яких він дозволяє собі з Україною. (путін написав з великої літери не завдяки його величності, а так як потребує правопис. Я його не поважаю - це так щоб не лаятись неценурною лайкою.) І яке діло цей рЕефіі до громодянина України?
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03.01.2022 20:14 Відповісти
А шо ти робив у мацкві пацан у 14-15 р., коли ініші хлопці в АТО з кацапами воювали? Шо там тобі інкримінують? На бабло когось розводив у рашкостані? Кокс нюхав чи до мужиків чіплявся? В «Сватах» часом участь не брав? Ти ба!!! а я спочатку думав, шо тебе за участь у війні з кацапами заарештували, ну як нашого нацгвардійця Марківа.
Я розумію що кожен українець для України важлив, але, як то кажуть - відчуйте різницю…
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03.01.2022 20:27 Відповісти
Да всё просто надо Баскова или Киркорова задержать и обменять! Но прав Зеленский он отличается от Порошенко физилогически у Порошенко есть яйца а у Зеленского их НЕТ!
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03.01.2022 20:38 Відповісти
Баскова низя. За него чечены могут обидеться. Кому они в рожу тортом будут кидать? Зеле?
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04.01.2022 12:00 Відповісти
а шо ш"ють?
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03.01.2022 20:58 Відповісти
как говорил преподователь в мультфильме про тринадцатого чертёнка - Дома должен сидеть, старый чёрт!!! А не шляться, чёрт знает где!!!
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03.01.2022 21:59 Відповісти
За запросом Бубочки,його відпустять, це ж почав вибори бубосік,рейтинг понад усе.
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03.01.2022 22:22 Відповісти
Так и не понял, что "политического", анти*уйловского он натворил. Ничего, кроме скандала в одесском театре оперы и балета не нашел. Так был ли мальчик? ©
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04.01.2022 10:58 Відповісти
Какая разница?
Дали деньги хорошие кремлевские башни - вот и задержали.
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04.01.2022 13:15 Відповісти
"Дали деньги хорошие". Да, вполне реально, только за что? У них в рашке достаточно медийных, известных людей которые х*есосят пуйло и его режим и ничего. А этого за что, на таком уровне? Ну если допустить, что это по "политическим мотивам"?
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04.01.2022 14:38 Відповісти
"У них в рашке достаточно медийных, известных людей которые х*есосят пуйло и его режим и ничего"

Так это называется "прикормленная оппозиция".
Там иной нет, извели.
За ковидные годы в РФ к праотцам отправились аж целых 7 олигархов.
какая потеря, и не передать словами...
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04.01.2022 15:17 Відповісти
Стесняюсь спросить, зачем шляться в эту Европу, когда она вся, на корню, куплена кремлевскими башнями (а остальных перекупили китайские коммунистические товарищи)?
Мало было Маркива?
По интернету нельзя приобщится к культуре?
Забыли, что идет война?
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04.01.2022 13:14 Відповісти
 
 