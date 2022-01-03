МЗС підтвердило затримання в Італії на запит РФ українського режисера Лавренчука
Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському театральному режисеру Євгену Лавренчуку, заарештованому в Італії на запит Росії, і тримає справу на особливому контролі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації... Консули підтримують зв‘язок з адміністрацією пенітенціарного закладу та рідними і тримають справу на особливому контролі", - зазначив Ніколенко.
За його словами, суд м. Неаполь обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту. За сприяння генерального консульства громадянину України було надано адвоката.
Нині консули та адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх причин затримання Євгена Лавренчука та захисту його законних інтересів, додав Ніколенко.
Речник МЗС також повідомив, що 31 грудня Лавренчука відвідав консул. Умови його тримання під вартою прийнятні, стан здоров‘я задовільний.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету Євгена Лавренчука затримали в Італії за запитом Росії про його екстрадицію в РФ.
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А наркоВіслюк і надалі толерує виступи всіляких московитів і малоросів.
В Австралии власти штата Виктория до сих пор смотрят в глаза китайских коммунистических товарищей, ожидая из Китая "инвестиций", то бишь займов, ибо никак не могут осознать простую мысль, что экономика Китая фффсё, там денег нет и больше не будет.
Чтобы понять масштабы продажи Австралии Китаю, приведу пример:
порт Дарвин продали (точнее, "отдали в аренду") Китаю на 99 лет.
Это как если бы власти Николаева продали порт Николаева РФ в аренду на 99 лет.
Мордор треба покарати за використання структур Інтерполу для захоплення заручників.
Я розумію що кожен українець для України важлив, але, як то кажуть - відчуйте різницю…
Дали деньги хорошие кремлевские башни - вот и задержали.
Так это называется "прикормленная оппозиция".
Там иной нет, извели.
За ковидные годы в РФ к праотцам отправились аж целых 7 олигархов.
какая потеря, и не передать словами...
Мало было Маркива?
По интернету нельзя приобщится к культуре?
Забыли, что идет война?