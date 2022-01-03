МИД подтвердил задержание в Италии по запросу РФ украинского режиссера Лавренчука

Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь украинскому театральному режиссеру Евгению Лавренчуку, арестованному в Италии по запросу России, и держит дело на особом контроле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь украинскому гражданину Евгению Лавренчуку, который 17 декабря был задержан в Италии по запросу Российской Федерации... Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле", - отметил Николенко .

По его словам, суд г. Неаполь избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства гражданину Украины был предоставлен адвокат.

В настоящее время консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими стражами порядка для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов, добавил Николенко.

Пресс-секретарь МИД также сообщил, что 31 декабря Лавренчука посетил консул. Условия его содержания под стражей приемлемы, состояние здоровья удовлетворительное.

Напомним, ранее появилась информация, что украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета задержали в Италии по запросу России об его экстрадиции в РФ.