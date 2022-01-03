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МИД подтвердил задержание в Италии по запросу РФ украинского режиссера Лавренчука

МИД подтвердил задержание в Италии по запросу РФ украинского режиссера Лавренчука

Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь украинскому театральному режиссеру Евгению Лавренчуку, арестованному в Италии по запросу России, и держит дело на особом контроле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь украинскому гражданину Евгению Лавренчуку, который 17 декабря был задержан в Италии по запросу Российской Федерации... Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле", - отметил Николенко .

По его словам, суд г. Неаполь избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства гражданину Украины был предоставлен адвокат.

В настоящее время консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими стражами порядка для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов, добавил Николенко.

Пресс-секретарь МИД также сообщил, что 31 декабря Лавренчука посетил консул. Условия его содержания под стражей приемлемы, состояние здоровья удовлетворительное.

Напомним, ранее появилась информация, что украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета задержали в Италии по запросу России об его экстрадиции в РФ.

Автор: 

Италия (1642) консульство (469) Лавренчук Евгений (8)


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Топ комментарии
+52
Ті, хто після окупації послав кацапів нахєр, тепер зазнають переслідувань навіть в Європі.
А наркоВіслюк і надалі толерує виступи всіляких московитів і малоросів.
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03.01.2022 18:54
+47
17 ДЕКАБРЯ АРЕСТОВАЛИ. СЕГОДНЯ 3 ЯНВАРЯ. ТАК БЫ ПО ХОДУ И НЕ СКАЗАЛИ,ЕСЛИБЫ НЕ СОЦСЕТИ. КАПЕЦ КАКОЙ ТО.
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03.01.2022 18:51
+44
Раз кремлёвская нечисть требует выдачи украинского гражданина, значит этот гражданин - патриот, враг путенского террористического режима.... Вонючку продажную анюлорак кацапы по тюрьмам не таскают и судами не задалбывают - продажное говно неинтересно даже мокшам болотным....
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03.01.2022 19:04
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справа Марків-2 почалася! welcome to hell...
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03.01.2022 18:51 Ответить
Ті, хто після окупації послав кацапів нахєр, тепер зазнають переслідувань навіть в Європі.
А наркоВіслюк і надалі толерує виступи всіляких московитів і малоросів.
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03.01.2022 18:54 Ответить
17 ДЕКАБРЯ АРЕСТОВАЛИ. СЕГОДНЯ 3 ЯНВАРЯ. ТАК БЫ ПО ХОДУ И НЕ СКАЗАЛИ,ЕСЛИБЫ НЕ СОЦСЕТИ. КАПЕЦ КАКОЙ ТО.
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03.01.2022 18:51 Ответить
В Италии его задержали еще 17 декабря, но только сейчас семья и близкое окружение режиссера дали согласие сообщить об этом общественности.
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03.01.2022 22:14 Ответить
Раз кремлёвская нечисть требует выдачи украинского гражданина, значит этот гражданин - патриот, враг путенского террористического режима.... Вонючку продажную анюлорак кацапы по тюрьмам не таскают и судами не задалбывают - продажное говно неинтересно даже мокшам болотным....
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03.01.2022 19:04 Ответить
За непідтвердженими повідомленнями, кацапська сторона буцімто наполягає, що Лавренчук вісім років тому скоїв на території московії якесь правопорушення
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03.01.2022 19:07 Ответить
Ти диви, як москалі довго терпіли... Справжні терпіли. Як бубосік. Цікаво, скільки місцевому судді вовку (вовколуччі) грошенят москалі закинули?!
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03.01.2022 19:38 Ответить
Таки - да. Надя Савченко не даст соврать.
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04.01.2022 11:57 Ответить
Когда уже наше МЗС будет бить российских сволочей? всяких прилепиных, скабеевых и прочих солвьевых-киселевых? Сколько можно в шоколадный глаз путина смотреть?
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03.01.2022 19:06 Ответить
Вы меня удивляете, право слово.
В Австралии власти штата Виктория до сих пор смотрят в глаза китайских коммунистических товарищей, ожидая из Китая "инвестиций", то бишь займов, ибо никак не могут осознать простую мысль, что экономика Китая фффсё, там денег нет и больше не будет.

Чтобы понять масштабы продажи Австралии Китаю, приведу пример:
порт Дарвин продали (точнее, "отдали в аренду") Китаю на 99 лет.

Это как если бы власти Николаева продали порт Николаева РФ в аренду на 99 лет.
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04.01.2022 13:20 Ответить
******* мрази!
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03.01.2022 19:06 Ответить
Та нет.просто Итальянцы за россию.и немцы и французы и....
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03.01.2022 19:25 Ответить
а еще безвиз ....
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04.01.2022 14:26 Ответить
Якщо Лавренчук кинув країну агресора на гроші, то він молодець. Терміново звільнити та надати премію.
Мордор треба покарати за використання структур Інтерполу для захоплення заручників.
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03.01.2022 19:11 Ответить
есть список стран, куда нормальный человек не ездит - РФ, Белоруссия, Италия, Северная Корея, и так далее.
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03.01.2022 19:11 Ответить
А чому б Україні не оголосити Путлєра у міжнародний розшук? Його сам Байден визнав вбивцею
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03.01.2022 19:20 Ответить
а кулитолк? Его найдут, а потом наградят газогоном.
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03.01.2022 19:34 Ответить
так воно з бункеру не вилазить
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03.01.2022 19:39 Ответить
У порношута только при одном упоминании ***** коленки трясутся
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03.01.2022 19:45 Ответить
Вот именно,зассыт он путина в розыск подать,а потому что боиться сильно,панически до измены полной,а на выходах так вообще параноит крепко,да,?шмаркля?
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03.01.2022 20:44 Ответить
Надо спасать! Иначе запихнут швабру. Мид ещё пару дней раскачиваться будет.
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03.01.2022 19:21 Ответить
Он шо, антимокшанский спектакль поставил??
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03.01.2022 19:27 Ответить
Да он сам мокшанин, живёт и работает в Москве.
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03.01.2022 19:33 Ответить
МІД УКРАЇНИ ДОВЕДИ ЩО ТИ ЩЕ НЕ ЗДОХ під кротами ОПУ
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03.01.2022 19:27 Ответить
Все кто работал и жил в Италии знают что наши консульства никогда своим не помогают,а в консульстве в Милане сидят одни мажоры и раклы.
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03.01.2022 19:37 Ответить
мафия бессмертна
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03.01.2022 19:38 Ответить
По данным Единого государственного реестра Украины (ЕГР), в июне 2020 года в Украине работало 12 970 компаний, которые имели российских учредителей или бенефициаров.
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03.01.2022 19:48 Ответить
сколько итальянцев сейчас в Украине???
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03.01.2022 19:51 Ответить
Работая в Одесском театре чувак бывал на Мацковии и похитил 100 миллиардов долларов прямо и из Кремля...
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03.01.2022 19:56 Ответить
ще й родинний титул графа має. для орди це подвійний ворог.
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03.01.2022 20:05 Ответить
Любят же итальяшки на грабли наступать. Забыли наверное чем обернулась поддержка подобной страны в прошлый раз...
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03.01.2022 20:07 Ответить
А можна видати ордер на арешт Путіна? За всі ті свавілля яких він дозволяє собі з Україною. (путін написав з великої літери не завдяки його величності, а так як потребує правопис. Я його не поважаю - це так щоб не лаятись неценурною лайкою.) І яке діло цей рЕефіі до громодянина України?
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03.01.2022 20:14 Ответить
А шо ти робив у мацкві пацан у 14-15 р., коли ініші хлопці в АТО з кацапами воювали? Шо там тобі інкримінують? На бабло когось розводив у рашкостані? Кокс нюхав чи до мужиків чіплявся? В «Сватах» часом участь не брав? Ти ба!!! а я спочатку думав, шо тебе за участь у війні з кацапами заарештували, ну як нашого нацгвардійця Марківа.
Я розумію що кожен українець для України важлив, але, як то кажуть - відчуйте різницю…
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03.01.2022 20:27 Ответить
Да всё просто надо Баскова или Киркорова задержать и обменять! Но прав Зеленский он отличается от Порошенко физилогически у Порошенко есть яйца а у Зеленского их НЕТ!
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03.01.2022 20:38 Ответить
Баскова низя. За него чечены могут обидеться. Кому они в рожу тортом будут кидать? Зеле?
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04.01.2022 12:00 Ответить
а шо ш"ють?
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03.01.2022 20:58 Ответить
как говорил преподователь в мультфильме про тринадцатого чертёнка - Дома должен сидеть, старый чёрт!!! А не шляться, чёрт знает где!!!
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03.01.2022 21:59 Ответить
За запросом Бубочки,його відпустять, це ж почав вибори бубосік,рейтинг понад усе.
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03.01.2022 22:22 Ответить
Так и не понял, что "политического", анти*уйловского он натворил. Ничего, кроме скандала в одесском театре оперы и балета не нашел. Так был ли мальчик? ©
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04.01.2022 10:58 Ответить
Какая разница?
Дали деньги хорошие кремлевские башни - вот и задержали.
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04.01.2022 13:15 Ответить
"Дали деньги хорошие". Да, вполне реально, только за что? У них в рашке достаточно медийных, известных людей которые х*есосят пуйло и его режим и ничего. А этого за что, на таком уровне? Ну если допустить, что это по "политическим мотивам"?
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04.01.2022 14:38 Ответить
"У них в рашке достаточно медийных, известных людей которые х*есосят пуйло и его режим и ничего"

Так это называется "прикормленная оппозиция".
Там иной нет, извели.
За ковидные годы в РФ к праотцам отправились аж целых 7 олигархов.
какая потеря, и не передать словами...
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04.01.2022 15:17 Ответить
Стесняюсь спросить, зачем шляться в эту Европу, когда она вся, на корню, куплена кремлевскими башнями (а остальных перекупили китайские коммунистические товарищи)?
Мало было Маркива?
По интернету нельзя приобщится к культуре?
Забыли, что идет война?
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04.01.2022 13:14 Ответить
 
 