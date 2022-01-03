МИД подтвердил задержание в Италии по запросу РФ украинского режиссера Лавренчука
Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь украинскому театральному режиссеру Евгению Лавренчуку, арестованному в Италии по запросу России, и держит дело на особом контроле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь украинскому гражданину Евгению Лавренчуку, который 17 декабря был задержан в Италии по запросу Российской Федерации... Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле", - отметил Николенко .
По его словам, суд г. Неаполь избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства гражданину Украины был предоставлен адвокат.
В настоящее время консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими стражами порядка для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов, добавил Николенко.
Пресс-секретарь МИД также сообщил, что 31 декабря Лавренчука посетил консул. Условия его содержания под стражей приемлемы, состояние здоровья удовлетворительное.
Напомним, ранее появилась информация, что украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета задержали в Италии по запросу России об его экстрадиции в РФ.
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А наркоВіслюк і надалі толерує виступи всіляких московитів і малоросів.
В Австралии власти штата Виктория до сих пор смотрят в глаза китайских коммунистических товарищей, ожидая из Китая "инвестиций", то бишь займов, ибо никак не могут осознать простую мысль, что экономика Китая фффсё, там денег нет и больше не будет.
Чтобы понять масштабы продажи Австралии Китаю, приведу пример:
порт Дарвин продали (точнее, "отдали в аренду") Китаю на 99 лет.
Это как если бы власти Николаева продали порт Николаева РФ в аренду на 99 лет.
Мордор треба покарати за використання структур Інтерполу для захоплення заручників.
Я розумію що кожен українець для України важлив, але, як то кажуть - відчуйте різницю…
Дали деньги хорошие кремлевские башни - вот и задержали.
Так это называется "прикормленная оппозиция".
Там иной нет, извели.
За ковидные годы в РФ к праотцам отправились аж целых 7 олигархов.
какая потеря, и не передать словами...
Мало было Маркива?
По интернету нельзя приобщится к культуре?
Забыли, что идет война?