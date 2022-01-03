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Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по требованию РФ, - соцсети

Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по требованию РФ, - соцсети

Украинский театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета Евгений Лавренчук задержан в Италии по запросу России о его экстрадиции в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в недавно созданной на Фейсбуке группе Free Eugene Lavrenchuk.

"Хочу сообщить всем друзьям и знакомым, что с 17 декабря 2021 года Лавренчук Евгений Викторович содержится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. По их заявлению, Евгений, находясь на территории России 8 лет назад, якобы совершил уголовное нарушение. В настоящее время итальянская сторона изучает запрос, представленный из России", - говорится в сообщении пользовательницы Марианны Гвидичи-Палий.

По ее словам, детали дела пока не разглашаются, но известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ. Почему его задержали именно сейчас и почему до сих пор нет конкретных документов по этому делу, неизвестно.

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Корреспондент сообщила также, что режиссер получает поддержку со стороны Консульства Украины в Италии и адвоката, который пытается предотвратить его экстрадицию в Россию.

"Семья и близкое окружение Евгения дали разрешение на публичное разглашение дела, понимая, что уголовное дело против него сфабриковано, похоже на политическое преследование, и надеясь на поддержку СМИ и его коллег, которые смогут повлиять на ситуацию и не допустить экстрадиции Евгения Лавренчука страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по требованию РФ, - соцсети 01

Последнее сообщение на Фейсбук-странице самого Лавренчука датируется 15 декабря 2021 г. В нем сообщается, что режиссер летит из Израиля в Неаполь (Италия).

Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по требованию РФ, - соцсети 02

Евгений Лавренчук на протяжении трех лет являлся главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. Ему удавалось воплощать новаторские проекты. В разгар пандемии в 2020 году Одесский оперный театр совершил профессиональную телекиноверсию оперы – La Traviatа, за которую Лавренчука перед этим номинировали на Шевченковскую премию.

Также Лавренчук стал ректором Первой украинской школы театра и кино.

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Автор: 

задержание (6675) Италия (1642) Лавренчук Евгений (8)


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Топ комментарии
+66
В ответ украинские спецслужбы разрешат въезд очередному басте или киркорову.
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03.01.2022 17:30
+48
Италия опять обозначила" свое особое отношение" с Московией.
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03.01.2022 17:33
+32
Где есть говно (преступность, коррупция, авторитаризм, война), там всегда будет паРаша.
Она всегда цепляется за это.
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03.01.2022 17:35
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Правила форума Совет форумчан
В ответ украинские спецслужбы разрешат въезд очередному басте или киркорову.
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03.01.2022 17:30 Ответить
Правильно! Відповідь повинна бути асиметричною.
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03.01.2022 17:38 Ответить
по сути ясно после того как убили многих противников и людей имевших свое мнение о Путине и не восторгались им.... а даже критиковали после того как отправили на зону обывшего срок Навального (при всем к нему фэ и так далее) я о факте-- то не мудрено они бы долг Царьской России повесили на этого человека.... Россия набирает себе пленников и смотрите- кто им в подручных.... ПРАВИЛЬНО ФАШИСТЫ ИТАЛЬЯШКИ МАКАРОННИКИ ГРЕБАННЫЕ.. мрази еще те сталкивался с итальянцами порядочных нет есть просто суки... а есть твари... нет надо не кацапов арестовыватьа братьв плен по надуманным делам у нас можно и 10 лет стружку снимать в СИЗО и судах.. и главное все по Конституици и Законам Европейским.. итальянцев венгров кто там еще в наш адрес гавкает а евреев Израильтян и потом ПРОДАВАТЬ отпускать на волю судебными решениями.... ЗА 400- 500 МИЛЛИОНОВ ЕВРО-ДОЛЛАР ИЛИ ДАЖЕ ЗА 1 МЛРД. вот тогда начнут думать!! не открывать свой рот в наш адрес и комментировать с позицици России и вообще избегать всяких отношений с Парашей ибо надо дать понять на личностном фоне ударит и даже сильно- как отравление газом или ожог серной кислотой...
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03.01.2022 18:15 Ответить
Якщо й були фін порушення в РФ 8 років тому - зарахуйте це превентивні санкції проти агресора, відпустіть та нагородіть

А загалом негарно себе ведуть італійці...
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03.01.2022 18:11 Ответить
Служба баканова України не на що інше не здатна
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03.01.2022 18:22 Ответить
Бо басту з кєркоровим любить лєнка-скумбрія, она же ополченка, та жінка-расєянка ванькі бакланова. Хто ж їм заборонить?!

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03.01.2022 19:09 Ответить
Италия опять обозначила" свое особое отношение" с Московией.
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03.01.2022 17:33 Ответить
Где есть говно (преступность, коррупция, авторитаризм, война), там всегда будет паРаша.
Она всегда цепляется за это.
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03.01.2022 17:35 Ответить
20 баксів ...= 30 срібників .
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03.01.2022 17:37 Ответить
так деды ж вместе воевали!
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03.01.2022 18:47 Ответить
Агась, дєди воювали. Берлусконі з пуйлом на проститутьських фронтах з малолєтками.
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03.01.2022 19:15 Ответить
Країна - Чєго ізволітє? ))) Їх ще не заставили пармезан переіменувати в сирок Дружба?
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03.01.2022 17:35 Ответить
Натомість французьке шампанське стало французьким ігристим.
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03.01.2022 17:40 Ответить
ху.сє італ'яшки ох.їли сукі
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03.01.2022 17:37 Ответить
Знову італьяшки під кацапів прогнулись...
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03.01.2022 17:38 Ответить
- нове "кыно" знімають на рублі РВії в Італії ...
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03.01.2022 17:41 Ответить
нє,той чувак працював всю дорогу у московітів і потім класика жанру-вкрав бабки і в Ізраїль від інтерполу тіпа політічєскій,один плюс-украв у кацапів
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03.01.2022 19:00 Ответить
ну не задаром же, ***** и предложил итальяшек, как место "переговоров". дорого, но он не жалеет.
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03.01.2022 17:45 Ответить
Мабуть у них ще багато при владі друзів берлусконі, вялікого друга куйла
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03.01.2022 17:49 Ответить
ах вы ж макарошки фашисты проклятые! то Маркива нашего вымучили, а теперь взяли нового заложника??!
Украинцы, не нужно ездить в эту страну! Если вы не хотите попасть в московский Гулаг после посещения говноиталии.
Фашистами были, фашистами и остались.
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03.01.2022 17:50 Ответить
Chi semina vento raccoglie tempesta.
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03.01.2022 17:51 Ответить
Чем быстрее Пидоросию закрою железным занавесом тем лучше. Ниокаком мире и переговорах не может быть и речи. ********* пока существует не даст жить никому
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03.01.2022 18:07 Ответить
Краще закрити її кришкою труни. Так найдійніше.
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03.01.2022 23:00 Ответить
Мокшане знову італ'яшками підтерлись, а ті й раді, хай ще "ітально веро" їм заспівають та пармезана пришлють
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03.01.2022 18:24 Ответить
Наше посольство в Италии обязано ознакомиться с обвинениями и опубликовать их.... И ,вообще, надо поднимать большой шум в западной прессе. Надо вдолбить в головы европейцев, что, если они хоть раз побывали на паРаше, то даже через 10 лет их смогут вытащить в маскальскую тюрьму по абсолютно любому липовому обвинению.... Добро пожаловать в расею - тюрьма обеспечена...
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03.01.2022 18:44 Ответить
это прежде всего надо вдолбить в головы украинцам!
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03.01.2022 19:21 Ответить
Збирав гроші для підготовку замаху на Х**ла.
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03.01.2022 18:52 Ответить
Резал москалей с Яценюком.
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03.01.2022 19:01 Ответить
Віталія Марківа московії було замало, знайшли іншого українця, кого італія почала мучити
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03.01.2022 18:58 Ответить
Кстати,а как там история с петухом кацапским,которого задержали в Чехии?
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03.01.2022 19:00 Ответить
в ответ надо сразу же задерживать в Украине любую итальянскую морду и предъявлять пособничество сепаратистам.

пару раз так сделать,и итальяшки,да и остальные,в следующий раз будут думать...
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03.01.2022 19:00 Ответить
Идет набор обменного фонда на случай срочной эвакуации дерьмака.
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03.01.2022 19:01 Ответить
Італія,як і кацапія по факту вже є ворожою до України.Марків - початок, Лавренчук- продовження, і це не кінець.
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03.01.2022 19:04 Ответить
Там ще Шевченко Дженоа тренує. Не здивує,коли на нари загремить.
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03.01.2022 19:13 Ответить
А они случайно не эти €.
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03.01.2022 19:14 Ответить
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03.01.2022 19:16 Ответить
Сенцов №2...РАБссия собирает украинцев в заложники по всему Миру...Метод Феликса Дзержинского брать в заложники работает с декабря 1917 года и по сей день...
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03.01.2022 19:18 Ответить
наши и тут отстают - за 8 лет войны с росией интерпол должен быть завален заявками прокуратуры Украины на экстрадицию сотен росиянских политиков, бизнесменов, певцов и артистов, принимавших участие, высказывавших поддержку, агрессивным действиям фашистского режима росии на территории Украины!
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03.01.2022 19:22 Ответить
Щось не так про ***** сказав? за що ?
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03.01.2022 19:24 Ответить
думаю нет. судя по тексту мордва выставила ему предъяву в потужном реформизме ( воровстве и финансовом шахер - махере).
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03.01.2022 19:29 Ответить
Мордва стурбована крадіжками в стінах одеського театру? Ти не іпанувся часом?
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03.01.2022 20:21 Ответить
Что холеные итальяшки, что немецкие швайне, что жабоеды, все до последнего лицемеры. Слишком привыкли кушать вкусно и досыта, а тут все валится. Вот в условиях далеко не мира, все и окажут кто они на самом деле. Один хер, у нас земля плодородная, пусть свой поток нюхают и грызут песчаники.
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03.01.2022 19:24 Ответить
штото тут не чисто. взяли в оборот по приезду из земли обетованной в Италию. Какое отношение он имеет к Украине?
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03.01.2022 19:25 Ответить
РАБссия ждет долгосрочных контрактов для ГрязьПрома...а их никто не предлагает...Потому быдло Мавзолейное злое на весь Мир.... придумало Ультиматумы для НАТО и США...,покатаем вдоль Украины военную технику,вдруг Байден и Столтенберг сделают Обсерон...
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03.01.2022 19:28 Ответить
Вроде бы это не военный и не политик. Или в статье не все рассказано?
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03.01.2022 19:29 Ответить
Понятно зато на чьей стороне Италия(
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03.01.2022 19:32 Ответить
Серый Кардинал Италии Сильвио Берлускони...давний братан Путлера
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03.01.2022 19:35 Ответить
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03.01.2022 19:37 Ответить
а денісова зайнята тим, що нянчить саакашвілі
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03.01.2022 19:36 Ответить
maiali sporchi leccano il culo di *****.
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03.01.2022 20:40 Ответить
А, что если бы случилось, если бы какой то кацап в Киеве проворовался и втик в Италию?
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03.01.2022 20:43 Ответить
Росія викрала з Києва тіло князя Ярослава Мудрого, щоб приховати таємницю європейського спадку України, - дослідження WSJ



12:00 | 03.01.2022



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https://df.news/category/top/ Toп



https://i1.wp.com/df.news/wp-content/uploads/2022/01/e898a699b1337d01a03edf2cee13285f.jpeg?fit=740%2C375&ssl=1
Саркофаг Ярослава Мудрого в Софії Київській. Фото з відкритих джерел

Тіло київського князя Ярослава Мудрого пропали без вісті після того, як його склеп у 1939 році було вивезено до Ленінграду (Санкт-Петербург). Так Україна втратила колосальну історичну цінність - рештки правителя, які могли довести європейський, а не російський, спадок країни і спростувати ******* російську пропаганду.

Про це йдеться у дослідженні авторитетного американського видання https://www.wsj.com/articles/russia-ukraine-conflict-lies-in-the-bones-of-an-11th-century-prince-11641052801 The Wall Street Journal .

******* роспропаганда базується на хибній ідеї "єдиного історичного і духовного простору" України та Росії. Цим Кремль намагається виправдати своє вторгнення на територію сусідньої держави. Поряд з тим, офіційний Київ наполягає на приналежності до європейської культури.

Автори дослідження стверджують, що кінець конфлікту могло б покласти ретельне вивчення рештків тіла Ярослава Мудрого, які таємничим чином зникли трохи менше ста років тому.

У наші дні Москва намагається привласнити ім'я київського князя. Нещодавно його іменем було названо новий фрегат ВМС РФ у Балтійському морі.

Князь пішов з життя у 1054 році, після чого був похований у білому мармуровому саркофазі в київському Софійському соборі. До совєтської окупації території України, тіло перебувало у безпеці.

Однак, напередодні Другої світової війни, у 1939 році більшовики прийняли рішення про перевезення саркофагу до Ленінграду (Санкт-Петербург), нібито, для проведення дослідження.

Пізніше саркофаг було повернуто до Києва, але вже без тіла князя. У 2009 році українські вчені відкрили саркофаг для проведення власного аналізу ДНК кісток Ярослава Мудрого, однак рештків князя там не було. Всередині був лише жіночий скелет, імовірно, дружини князя Інгігерди.

Через деякий було висловлене припущення, що тіло князя може перебувати на території США. Зокрема відомо, що генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська у 2010 році відвідала церкву Святої Трійці Російської православної церкви у Нью Йорку, де розпитувала місцеве духовенство Моспатріархату про місцезнаходження тіла князя Ярослава Мудрого. Там їй не змогли надати достовірну інформацію.

У наші дні українська влада намагається встановити місцезнаходження тіла князя і домогтись його повернення до Києва. У 2016 році Адміністрація президента України звернулась до Міністерства юстиції США з проханням допомогти у розшуках рештків Ярослава Мудрого. Після цього посадовці Міністерства національної безпеки США провели низку обшуків у релігійних спорудах РПЦ в Америці, однак бажаного результату в результаті проведення слідчих дій, досягнуто не було.
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03.01.2022 21:09 Ответить
Украинский режиссер Евгений Лавренчук до 2014 года в течение ряда лет работал в России и возглавлял «Польский театр в Москве», который после того, как Евгений выехал из РФ в Украину, был признан банкротом, а его учредителей привлекали к уголовной и гражданской ответственности за долги и финансовые махинации. Заключив контракт с Одесским театром оперы и балета, Лавренчук до марта 2021 года работал его главным режиссером, однако из-за конфликта с администрацией театра, стороны решили не продолжать контракт и Лавренчук, заявив, что имеет предложения от зарубежных театров, выехал из Украины.
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03.01.2022 21:29 Ответить
Правильний висновок з цієї історії - нєхєр їздити на росію, бо потім невідомо шо вони з тобою утнуть.
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03.01.2022 21:41 Ответить
А что он в италии делает? если украинский - так в украину ехать надо....

или не патриот? или - чем дальше, тем роднее?
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03.01.2022 21:56 Ответить
ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО МУТИРОВАННОЕ ШТАЙЗЕ ДО СИХ ПОР РАБОТАЕТ В ИТАЛИИ !!!
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04.01.2022 08:14 Ответить
как может террористы требовать...макаронники вообще башкой тронулись переели спагетти
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04.01.2022 11:13 Ответить
 
 