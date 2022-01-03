Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по требованию РФ, - соцсети
Украинский театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета Евгений Лавренчук задержан в Италии по запросу России о его экстрадиции в РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в недавно созданной на Фейсбуке группе Free Eugene Lavrenchuk.
"Хочу сообщить всем друзьям и знакомым, что с 17 декабря 2021 года Лавренчук Евгений Викторович содержится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. По их заявлению, Евгений, находясь на территории России 8 лет назад, якобы совершил уголовное нарушение. В настоящее время итальянская сторона изучает запрос, представленный из России", - говорится в сообщении пользовательницы Марианны Гвидичи-Палий.
По ее словам, детали дела пока не разглашаются, но известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ. Почему его задержали именно сейчас и почему до сих пор нет конкретных документов по этому делу, неизвестно.
Корреспондент сообщила также, что режиссер получает поддержку со стороны Консульства Украины в Италии и адвоката, который пытается предотвратить его экстрадицию в Россию.
"Семья и близкое окружение Евгения дали разрешение на публичное разглашение дела, понимая, что уголовное дело против него сфабриковано, похоже на политическое преследование, и надеясь на поддержку СМИ и его коллег, которые смогут повлиять на ситуацию и не допустить экстрадиции Евгения Лавренчука страны-агрессора", - говорится в сообщении.
Последнее сообщение на Фейсбук-странице самого Лавренчука датируется 15 декабря 2021 г. В нем сообщается, что режиссер летит из Израиля в Неаполь (Италия).
Евгений Лавренчук на протяжении трех лет являлся главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. Ему удавалось воплощать новаторские проекты. В разгар пандемии в 2020 году Одесский оперный театр совершил профессиональную телекиноверсию оперы – La Traviatа, за которую Лавренчука перед этим номинировали на Шевченковскую премию.
Также Лавренчук стал ректором Первой украинской школы театра и кино.
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А загалом негарно себе ведуть італійці...
Она всегда цепляется за это.
Украинцы, не нужно ездить в эту страну! Если вы не хотите попасть в московский Гулаг после посещения говноиталии.
Фашистами были, фашистами и остались.
пару раз так сделать,и итальяшки,да и остальные,в следующий раз будут думать...
12:00 | 03.01.2022
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Саркофаг Ярослава Мудрого в Софії Київській. Фото з відкритих джерел
Тіло київського князя Ярослава Мудрого пропали без вісті після того, як його склеп у 1939 році було вивезено до Ленінграду (Санкт-Петербург). Так Україна втратила колосальну історичну цінність - рештки правителя, які могли довести європейський, а не російський, спадок країни і спростувати ******* російську пропаганду.
Про це йдеться у дослідженні авторитетного американського видання https://www.wsj.com/articles/russia-ukraine-conflict-lies-in-the-bones-of-an-11th-century-prince-11641052801 The Wall Street Journal .
******* роспропаганда базується на хибній ідеї "єдиного історичного і духовного простору" України та Росії. Цим Кремль намагається виправдати своє вторгнення на територію сусідньої держави. Поряд з тим, офіційний Київ наполягає на приналежності до європейської культури.
Автори дослідження стверджують, що кінець конфлікту могло б покласти ретельне вивчення рештків тіла Ярослава Мудрого, які таємничим чином зникли трохи менше ста років тому.
У наші дні Москва намагається привласнити ім'я київського князя. Нещодавно його іменем було названо новий фрегат ВМС РФ у Балтійському морі.
Князь пішов з життя у 1054 році, після чого був похований у білому мармуровому саркофазі в київському Софійському соборі. До совєтської окупації території України, тіло перебувало у безпеці.
Однак, напередодні Другої світової війни, у 1939 році більшовики прийняли рішення про перевезення саркофагу до Ленінграду (Санкт-Петербург), нібито, для проведення дослідження.
Пізніше саркофаг було повернуто до Києва, але вже без тіла князя. У 2009 році українські вчені відкрили саркофаг для проведення власного аналізу ДНК кісток Ярослава Мудрого, однак рештків князя там не було. Всередині був лише жіночий скелет, імовірно, дружини князя Інгігерди.
Через деякий було висловлене припущення, що тіло князя може перебувати на території США. Зокрема відомо, що генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська у 2010 році відвідала церкву Святої Трійці Російської православної церкви у Нью Йорку, де розпитувала місцеве духовенство Моспатріархату про місцезнаходження тіла князя Ярослава Мудрого. Там їй не змогли надати достовірну інформацію.
У наші дні українська влада намагається встановити місцезнаходження тіла князя і домогтись його повернення до Києва. У 2016 році Адміністрація президента України звернулась до Міністерства юстиції США з проханням допомогти у розшуках рештків Ярослава Мудрого. Після цього посадовці Міністерства національної безпеки США провели низку обшуків у релігійних спорудах РПЦ в Америці, однак бажаного результату в результаті проведення слідчих дій, досягнуто не було.
или не патриот? или - чем дальше, тем роднее?