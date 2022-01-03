Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по требованию РФ, - соцсети

Украинский театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета Евгений Лавренчук задержан в Италии по запросу России о его экстрадиции в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в недавно созданной на Фейсбуке группе Free Eugene Lavrenchuk.

"Хочу сообщить всем друзьям и знакомым, что с 17 декабря 2021 года Лавренчук Евгений Викторович содержится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. По их заявлению, Евгений, находясь на территории России 8 лет назад, якобы совершил уголовное нарушение. В настоящее время итальянская сторона изучает запрос, представленный из России", - говорится в сообщении пользовательницы Марианны Гвидичи-Палий.

По ее словам, детали дела пока не разглашаются, но известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ. Почему его задержали именно сейчас и почему до сих пор нет конкретных документов по этому делу, неизвестно.

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Корреспондент сообщила также, что режиссер получает поддержку со стороны Консульства Украины в Италии и адвоката, который пытается предотвратить его экстрадицию в Россию.

"Семья и близкое окружение Евгения дали разрешение на публичное разглашение дела, понимая, что уголовное дело против него сфабриковано, похоже на политическое преследование, и надеясь на поддержку СМИ и его коллег, которые смогут повлиять на ситуацию и не допустить экстрадиции Евгения Лавренчука страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Последнее сообщение на Фейсбук-странице самого Лавренчука датируется 15 декабря 2021 г. В нем сообщается, что режиссер летит из Израиля в Неаполь (Италия).

Евгений Лавренчук на протяжении трех лет являлся главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. Ему удавалось воплощать новаторские проекты. В разгар пандемии в 2020 году Одесский оперный театр совершил профессиональную телекиноверсию оперы – La Traviatа, за которую Лавренчука перед этим номинировали на Шевченковскую премию.

Также Лавренчук стал ректором Первой украинской школы театра и кино.

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