Зеленский поздравил решение итальянского суда, окончательно оправдавшего нацгвардейца Маркива: Справедливость победила!

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил решение Кассационного суда Италии, оставившего в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Справедливость победила! Все лживые обвинения в отношении нашего нацгвардейца Виталия Маркива отклонены Верховным судом Италии. Теперь ни у кого нет никаких оснований сомневаться в чести и доблести Виталия, который стал в защиту территориальной целостности Украины. Приветствую, Виталий!", - отметил.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.