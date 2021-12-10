РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3144 посетителя онлайн
Новости Общество
1 139 10
Зеленский (16483) Италия (1509) приговор (1092) суд (24691) Маркив (188)

Зеленский поздравил решение итальянского суда, окончательно оправдавшего нацгвардейца Маркива: Справедливость победила!

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский поздравил решение итальянского суда, окончательно оправдавшего нацгвардейца Маркива: Справедливость победила!

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил решение Кассационного суда Италии, оставившего в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.

"Справедливость победила! Все лживые обвинения в отношении нашего нацгвардейца Виталия Маркива отклонены Верховным судом Италии. Теперь ни у кого нет никаких оснований сомневаться в чести и доблести Виталия, который стал в защиту территориальной целостности Украины. Приветствую, Виталий!", - отметил.

Также читайте: Маркив окончательно оправдан итальянским судом

Зеленский поздравил решение итальянского суда, окончательно оправдавшего нацгвардейца Маркива: Справедливость победила! 01

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Причем тут зеленский ? адвокатов и помощь оплачивал Аваков, нехорошо
показать весь комментарий
10.12.2021 09:19 Ответить
В Італії справедливість зрештою перемогла. А у нас як би було?
показать весь комментарий
10.12.2021 09:23 Ответить
а у нас Сабакав звинувачував невинних.
показать весь комментарий
10.12.2021 09:25 Ответить
Радіо Свобода:
Зеленський зустрівся з нацгвардійцем Марківим.
Марків ... подякував Президенту за підтримку. За його словами, вона була для нього "головним знаком - не тільки як для громадянина України, але й військовослужбовця, що Головнокомандувач є, він турбується і своїх не залишає".
показать весь комментарий
10.12.2021 09:25 Ответить
Між собою ми можемо любити чи не любити якогось чиновника, козлити чи хвалити це, наше внутрішнє питання але перед зовнішнім світом маємо виступати одним фронтом.
Щось подібне до футболу- любиш ти гравця чи ні але вболіваєш за збірну. Іншої у нас не має.
показать весь комментарий
10.12.2021 09:32 Ответить
Надо бы этихбрехунов наказать - в суд ЕСПЧ ПОДАТЬ ИСК и содрать с них бабки материального и морального ущерба , ШОБ ДРУГИМ НЕПОВАДНО БЫЛО ПОД ДУДКУ КАЦАПОВ ПЛЯСАТЬ

зло должно быть покарано
показать весь комментарий
10.12.2021 09:24 Ответить
на судью, выносившего приговор, нужно подавать в суд.
показать весь комментарий
10.12.2021 09:42 Ответить
Я в Чехії. Власницею готельчика виявилася росіянка. Про Росію навіть чути не хоче, махає руками, каже, що доходів в Чехії вистачає на мінімум, але все одно почувається щасливою, бо вдалося продати все і виїхати у вільну Чехію назавжди.
показать весь комментарий
10.12.2021 09:37 Ответить
"Зеленский поздравил решение Кассационного суда Италии..."
Редакторы еще спят?
показать весь комментарий
10.12.2021 09:49 Ответить
Это автопереводчик рулит, человек написал бы приветствовал.
показать весь комментарий
10.12.2021 09:55 Ответить
 
 