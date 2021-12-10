Зеленский поздравил решение итальянского суда, окончательно оправдавшего нацгвардейца Маркива: Справедливость победила!
Новости Цензор.НЕТ Общество
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил решение Кассационного суда Италии, оставившего в силе оправдательный приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер главы государства.
"Справедливость победила! Все лживые обвинения в отношении нашего нацгвардейца Виталия Маркива отклонены Верховным судом Италии. Теперь ни у кого нет никаких оснований сомневаться в чести и доблести Виталия, который стал в защиту территориальной целостности Украины. Приветствую, Виталий!", - отметил.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Зеленський зустрівся з нацгвардійцем Марківим.
Марків ... подякував Президенту за підтримку. За його словами, вона була для нього "головним знаком - не тільки як для громадянина України, але й військовослужбовця, що Головнокомандувач є, він турбується і своїх не залишає".
Щось подібне до футболу- любиш ти гравця чи ні але вболіваєш за збірну. Іншої у нас не має.
зло должно быть покарано
Редакторы еще спят?