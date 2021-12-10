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Зеленський привітав рішення італійського суду, який остаточно виправдав нацгвардійця Марківа: Справедливість взяла гору!

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський привітав рішення італійського суду, який остаточно виправдав нацгвардійця Марківа: Справедливість взяла гору!

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Касаційного суду Італії, який залишив чинним виправдувальний вирок нацгвардійцю Віталію Марківу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер глави держави. 

"Справедливість взяла гору! Всі брехливі обвинувачення стосовно нашого нацгвардійця Віталія Марківа відхилені Верховним судом Італії. Тепер ні в кого немає жодних підстав сумніватися в честі й доблесті Віталія, який став на захист територіальної цілісності України. Вітаю, Віталію!" - зазначив президент.

Зеленський привітав рішення італійського суду, який остаточно виправдав нацгвардійця Марківа: Справедливість взяла гору! 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марків остаточно виправданий італійським судом

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році на Донбасі. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

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Причем тут зеленский ? адвокатов и помощь оплачивал Аваков, нехорошо
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10.12.2021 09:19 Відповісти
В Італії справедливість зрештою перемогла. А у нас як би було?
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10.12.2021 09:23 Відповісти
а у нас Сабакав звинувачував невинних.
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10.12.2021 09:25 Відповісти
Радіо Свобода:
Зеленський зустрівся з нацгвардійцем Марківим.
Марків ... подякував Президенту за підтримку. За його словами, вона була для нього "головним знаком - не тільки як для громадянина України, але й військовослужбовця, що Головнокомандувач є, він турбується і своїх не залишає".
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10.12.2021 09:25 Відповісти
Між собою ми можемо любити чи не любити якогось чиновника, козлити чи хвалити це, наше внутрішнє питання але перед зовнішнім світом маємо виступати одним фронтом.
Щось подібне до футболу- любиш ти гравця чи ні але вболіваєш за збірну. Іншої у нас не має.
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10.12.2021 09:32 Відповісти
Надо бы этихбрехунов наказать - в суд ЕСПЧ ПОДАТЬ ИСК и содрать с них бабки материального и морального ущерба , ШОБ ДРУГИМ НЕПОВАДНО БЫЛО ПОД ДУДКУ КАЦАПОВ ПЛЯСАТЬ

зло должно быть покарано
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10.12.2021 09:24 Відповісти
на судью, выносившего приговор, нужно подавать в суд.
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10.12.2021 09:42 Відповісти
Я в Чехії. Власницею готельчика виявилася росіянка. Про Росію навіть чути не хоче, махає руками, каже, що доходів в Чехії вистачає на мінімум, але все одно почувається щасливою, бо вдалося продати все і виїхати у вільну Чехію назавжди.
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10.12.2021 09:37 Відповісти
"Зеленский поздравил решение Кассационного суда Италии..."
Редакторы еще спят?
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10.12.2021 09:49 Відповісти
Это автопереводчик рулит, человек написал бы приветствовал.
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10.12.2021 09:55 Відповісти
 
 