Зеленський привітав рішення італійського суду, який остаточно виправдав нацгвардійця Марківа: Справедливість взяла гору!

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Касаційного суду Італії, який залишив чинним виправдувальний вирок нацгвардійцю Віталію Марківу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер глави держави.

"Справедливість взяла гору! Всі брехливі обвинувачення стосовно нашого нацгвардійця Віталія Марківа відхилені Верховним судом Італії. Тепер ні в кого немає жодних підстав сумніватися в честі й доблесті Віталія, який став на захист територіальної цілісності України. Вітаю, Віталію!" - зазначив президент.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році на Донбасі. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.