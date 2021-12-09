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Новини
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Марків остаточно виправданий італійським судом

Верховний касаційний суд Рима остаточно підтвердив перемогу України у справі гвардійця Віталія Марківа.

Про це повідомив його адвокат Олесь Городецький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

"Верховний касаційний суд Рима, третя і найвища інстанція, відхилив усі клопотання сторони обвинувачення і залишив у силі виправдальний вирок апеляційного суду для українського гвардійця Віталія Марківа".

"У справі Марківа поставлена крапка. Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі", - пояснив адвокат.

Також знято всі претензії до держави Україна.

Дивіться: У МВС представили фільм про долю Марківа. ВIДЕО

"Сьогодні поставлена крапка! Ми виграли в Касаційному рішенні!!!! Всі позови були відкинуті. Щиро дякую усім причетним!!!! Це наша спільна перемога. Правда завжди перемагає", - написав у своїй соціальній мережі Віталій Марків.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році на Донбасі. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

Автор: 

Італія (1564) МВС (3500) суд (11657) Національна гвардія (1519) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+32
Вітаємо Героя України!!!!
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09.12.2021 18:36
+32
А тепер поверніть хлопцю 7 змарнованих років
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09.12.2021 18:37
+26
Теж непогано! Позов - до правоохоронних органів Італії А там хай відповідачі подають позов у регресному порядку до ініціаторів заяви!
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09.12.2021 18:43
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Добре що все скінчилося добре, але нервові клітини не поновлюються.
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09.12.2021 18:35 Відповісти
в отличие от 4 лет которые он провел в тюрьме?
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09.12.2021 19:09 Відповісти
Свнпси знову відсмоктали!
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09.12.2021 19:36 Відповісти
Добре що не 24. А тепер - позови про компенсацію.
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10.12.2021 06:40 Відповісти
Вітаємо Героя України!!!!
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09.12.2021 18:36 Відповісти
Герой України, громадянин Італії.
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09.12.2021 20:24 Відповісти
А тепер поверніть хлопцю 7 змарнованих років
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09.12.2021 18:37 Відповісти
Теж непогано! Позов - до правоохоронних органів Італії А там хай відповідачі подають позов у регресному порядку до ініціаторів заяви!
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09.12.2021 18:43 Відповісти
Я думаю, что он так и сделает. И никто не пикнет что работали по заказу тупина, проще будет откупиться.
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09.12.2021 19:15 Відповісти
Ну он все таки не 7 лет сидел
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09.12.2021 19:30 Відповісти
четыре..тож не мало
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09.12.2021 21:23 Відповісти
Це перемога ! Вітаю !
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09.12.2021 18:38 Відповісти
наконец то... задолбали проросийские макаронники со своим убитым там журналистом...нефиг шастать где идёт война и стреляют....рашки уши там торчат 100% все это знают кто проплатил и натравил на него...
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09.12.2021 18:41 Відповісти
Да какой нахрен журналист? Куча видео есть с тех времён, когда чуваки с надписью "пресса" руководили отрядами обдроченцев.
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09.12.2021 18:46 Відповісти
та просто парашка узялa європeйськi норми i пiдiгнала пiд них ситуацiю. тобто описала такими словами щоб пiдпадало пiд усi законнi пункти. вони так скрiзь роблять
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09.12.2021 19:31 Відповісти
Очень важная для имиджа Украины победа
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09.12.2021 18:42 Відповісти
👍👍👍
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09.12.2021 18:43 Відповісти
Отличная новость.
З.Ы. Зеля ещё не выступил с видосиком, как тяжело он ковал эту победу в спортзале и в шаурмячной?
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09.12.2021 18:45 Відповісти
ватные макаронники умылись....
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09.12.2021 18:46 Відповісти
Лучше бы итальянцы своих сепаров из провинции Больцано арестовали что против ВСУ воевали.
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09.12.2021 18:47 Відповісти
радісно
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09.12.2021 18:54 Відповісти
Вітаю! "За одного битого двох небитих дають". Якщо на фронт повернеться,я к він "віддячить" сепарам за втрачені роки! Чи буде "давити" їх в тилу?
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09.12.2021 19:02 Відповісти
Отлично!!!
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09.12.2021 19:15 Відповісти
Вітаю Віталія Марківа і всіх нас з перемогою! Треба б з боку України запитати, що оті клієнти робили на нашій території. А щодо свідка, французького журналіста Вільяма Рогелона відкрити справу про незаконне перебування на українській землі.
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09.12.2021 19:16 Відповісти
а теперь позов против судебной системы макаронников..и епать их вместе с рашой
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09.12.2021 19:28 Відповісти
може назад в Італію повертатись. До мами.
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09.12.2021 19:37 Відповісти
Тепер драти путінських фальсифікаторів в ЄСПЛ
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09.12.2021 19:52 Відповісти
Людина Європу від російських фашистів захищала , знищував рашистську наволоч . Його нагороджувати треба, а не судити.
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09.12.2021 20:07 Відповісти
Таки Італія не цілком кончєна. Суди працюють.
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09.12.2021 20:31 Відповісти
Чудова новина !

Віталію, вдихніть повітря на повні груди і живіть щасливо !
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09.12.2021 20:58 Відповісти
Ну хоть что-то: слава богу
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09.12.2021 23:24 Відповісти
 
 