Марків остаточно виправданий італійським судом

Верховний касаційний суд Рима остаточно підтвердив перемогу України у справі гвардійця Віталія Марківа.

Про це повідомив його адвокат Олесь Городецький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

"Верховний касаційний суд Рима, третя і найвища інстанція, відхилив усі клопотання сторони обвинувачення і залишив у силі виправдальний вирок апеляційного суду для українського гвардійця Віталія Марківа".

"У справі Марківа поставлена крапка. Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі", - пояснив адвокат.

Також знято всі претензії до держави Україна.

Дивіться: У МВС представили фільм про долю Марківа. ВIДЕО

"Сьогодні поставлена крапка! Ми виграли в Касаційному рішенні!!!! Всі позови були відкинуті. Щиро дякую усім причетним!!!! Це наша спільна перемога. Правда завжди перемагає", - написав у своїй соціальній мережі Віталій Марків.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році на Донбасі. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.