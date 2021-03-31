У МВС представили фільм про долю Марківа. ВIДЕО

Міністерство внутрішніх справ опублікувало документальний фільм "Позивний "Італієць", присвячений військовослужбовцю Батальйону імені генерала Кульчицького Віталію Марківу.

Про це повідомив у Facebook начальник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

Він провів паралелі із нинішнім скандалом в Італії, звідки в межах справи про шпигунство висилають двох російських дипломатів.

"Це дуже серйозний епізод, який показує, наскільки наша країна залучена в нову наступальну стратегію Росії. На додаток до засуджених останніми роками дій впливу, таких як кампанії дезінформації, тепер звинувачення у відверто ворожих кроках, таких як шпигунство", - цитує Шевченка видання Repubblica, додаючи, що його фільм "Позивний "Італієць" присвячений тому, "як у попередні роки розперезалися росіяни і їхні агенти впливу в Італії".





"У фільмі використані рідкісні фото і відео з особистого архіву В. Марківа, ексклюзивні фото та відео, зняті самим автором на г. Карачун під час активних бойових дій наприкінці травня 2014 року, унікальні спогади товаришів по службі В. Марківа, інтерв'ю міністра внутрішніх справ А. Авакова, хроніка судових засідань тощо", - сказано в описі стрічки.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілану.

11 грудня суд у Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.

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