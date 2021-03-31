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Новини Відео Агресія Росії проти України Свободу Марківу
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У МВС представили фільм про долю Марківа. ВIДЕО

Міністерство внутрішніх справ опублікувало документальний фільм "Позивний "Італієць", присвячений військовослужбовцю Батальйону імені генерала Кульчицького Віталію Марківу.

Про це повідомив у Facebook начальник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

Він провів паралелі із нинішнім скандалом в Італії, звідки в межах справи про шпигунство висилають двох російських дипломатів.

"Це дуже серйозний епізод, який показує, наскільки наша країна залучена в нову наступальну стратегію Росії. На додаток до засуджених останніми роками дій впливу, таких як кампанії дезінформації, тепер звинувачення у відверто ворожих кроках, таких як шпигунство", - цитує Шевченка видання Repubblica, додаючи, що його фільм "Позивний "Італієць" присвячений тому, "як у попередні роки розперезалися росіяни і їхні агенти впливу в Італії".


"У фільмі використані рідкісні фото і відео з особистого архіву В. Марківа, ексклюзивні фото та відео, зняті самим автором на г. Карачун під час активних бойових дій наприкінці травня 2014 року, унікальні спогади товаришів по службі В. Марківа, інтерв'ю міністра внутрішніх справ А. Авакова, хроніка судових засідань тощо", - сказано в описі стрічки.

Читайте також: Справа Марківа: В Італії оскаржують виправдання нацгвардійця

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілану.

11 грудня суд у Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Це спільна перемога": презентували фільм "Позивний Італієць" про справу Віталія Марківа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

фільми (280) Національна гвардія (1541) Шевченко Артем (222) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+2
А про долю Ріфа там фільм ще не зняли? Чи хриплосики-відосики не відповідають формату?
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31.03.2021 21:03
+1
Надіюсь,там згадали рятівника ,скромного,неперевершеного міністра ?
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31.03.2021 21:10
+1
Такое ощущение что кандидатом к выборам готовят.
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31.03.2021 21:21
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А про долю Ріфа там фільм ще не зняли? Чи хриплосики-відосики не відповідають формату?
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31.03.2021 21:03 Відповісти
Надіюсь,там згадали рятівника ,скромного,неперевершеного міністра ?
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31.03.2021 21:10 Відповісти
Такое ощущение что кандидатом к выборам готовят.
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31.03.2021 21:21 Відповісти
А про Антоненко Рифмастера будет кино?
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31.03.2021 21:25 Відповісти
На дотичну тему:... хоча, це мало би бути в цьому фільмі...

Я тільки нещодавно зрозумів, чому Марківа терміново евакуювали з Мілану одразу після рішення суду апеляційної інстанції про те, що він невинуватий в загибелі італійського журика (а він дійсно невинуватий: військові журики належать до комбантантів, але особливого гатунку: вони добровольці-комбантанти).
Мафія... якщо би він там затримався зайвий день - могли би і пристрелити...
Але в такому випадку Марків мусить здати в посольство макароників свій італійський паспорт.
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31.03.2021 21:27 Відповісти
Тошнит от отдельных выродков из МВД, вы слили страну и это ваша ответственность - суки
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31.03.2021 21:28 Відповісти
Я- Никто, в этом плане. Некомпетентен я. Просто пытаюсь себя поставить, на место этого пацана... У меня- не получается. Наверное, сильный пацан, этот Маркив. Я бы, наверное, этот звиздец не выдержал... Но, с собой бы- кого-нибудь утянул. Или-попробовал бы утянуть. Иначе- как??? Какое-то издевательство. Сраные макаронники...
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31.03.2021 21:28 Відповісти
наверняка маркив хотел там остаться, основать украинскую мафию. а теперь что с ним будет, то же что и с савченко?
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31.03.2021 21:29 Відповісти
 
 