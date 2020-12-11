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У Росії суд заочно заарештував українського нацгвардійця Марківа

У Росії суд заочно заарештував українського нацгвардійця Марківа
Фото: mvs.gov.ua

У Російській Федерації суд 11 грудня санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа у справі про вбивство, за якою він був виправданий судом в Італії.

Про це повідомила російському "Интерфаксу" прессекретарка Басманного суду Москви Ірина Софінська, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Марківу заочно пред'явлено обвинувачення за частиною 2 статті 105 КК РФ (вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним способом з мотивів політичної, ідеологічної, національної ненависті або ворожнечі).

Видання пише, що так зване "кримінальну справу" проти Марківа "стосується подій 2014 року, коли під мінометним обстрілом в районі села Андріївка під Слов'янськом загинув італійський репортер Андреа Роккеллі і його перекладач, російський правозахисник Андрій Миронов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Для мене честь служити Україні", - Марків поновив службу в Нацгвардії

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

Автор: 

арешт (2521) росія (65052) Національна гвардія (1525) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+45
Можете его заочно в жопу поцеловать
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11.12.2020 13:59
+30
С кто сомневался,что за итальянским судилищем торчат кацапосвинорылые уши?
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11.12.2020 14:08
+22
ну как же без рыла свинособачьего обойтись?
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11.12.2020 14:01
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Можете его заочно в жопу поцеловать
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11.12.2020 13:59 Відповісти
Україна має використати той факт что терористичний суд терористичної росії є фактично зброєю в руках терориста путіна і приймає абсолютно неправові рішення які не відносяться до його юрисдикції. Україна на підставі цього має вимагати від світової спільноти не визнавати рішень російської юстиції та правоохоронних органів правовими і законними і ігнорувати всі російські рішення, вимоги або запити про правову допомогу щодо український громадян, українського бізнесу або українських товарів та послуг.
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11.12.2020 14:05 Відповісти
краще очно
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11.12.2020 14:15 Відповісти
лучше очно
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11.12.2020 15:03 Відповісти
Кацапи -відстій цивілізації. Дикуни.
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11.12.2020 14:00 Відповісти
Смешные кокошникоголовые...
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11.12.2020 14:01 Відповісти
ну как же без рыла свинособачьего обойтись?
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11.12.2020 14:01 Відповісти
С кто сомневался,что за итальянским судилищем торчат кацапосвинорылые уши?
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11.12.2020 14:08 Відповісти
и уши и рога и копыта!!!
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11.12.2020 14:13 Відповісти
Кацапов надо заочно арестовать за постоянные бомбёжки пуканами.
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11.12.2020 14:05 Відповісти
Тем кто так хочет снять блокаду дамбаса и крыма и провести *выборы* на окупированных территориях, сможет Маркив и еще тысячи таких же патриотов поехать в Донецк балотироваться или проголосовать чтобы не оказаться в руках ФСБ?
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11.12.2020 14:06 Відповісти
Кого еще не арестовали в РФ...?
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11.12.2020 14:16 Відповісти
Свинокаци ніяк не заспокояться: всі, хто насмілився захищати свою батьківщину від ворога, - терористи.
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11.12.2020 14:17 Відповісти
предлагаю в ответ заочно снасильничать Захарову.
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11.12.2020 14:24 Відповісти
Еще нужно найти у кого на неё встанет🙄
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11.12.2020 14:28 Відповісти
да чем там искать, в Слугах таких извращенцев полно. Да и Кива тоже сможет.
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11.12.2020 14:30 Відповісти
Кива только дрочить может !
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11.12.2020 18:11 Відповісти
ну на нее, с особім цІнізмом та дуже злим умислом!
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11.12.2020 21:48 Відповісти
а ты уверен, что она будет против?
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11.12.2020 14:40 Відповісти
перевербуєм?
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11.12.2020 21:49 Відповісти
"...вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним способом з мотивів політичної, ідеологічної, національної ненависті або ворожнечі..."
================
Мені це нагадало: "...Досудовим розслідуванням встановлено, що Антоненко Андрій Сергійович, 02.10.1971 року народження, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності…".
Чи Аваков уже забув?
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11.12.2020 14:41 Відповісти
так надо еще против суда возбудиться: неправомерное решение, фальсификация фактов, ну, што-нибудь такое, вы найдёти, он же решение принимал))
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11.12.2020 15:09 Відповісти
Нас рать!
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11.12.2020 15:32 Відповісти
ТОГДА ОН ДОЛЖЕН УБИТЬ ПОРЕЧЕНКОВА !)
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11.12.2020 15:33 Відповісти
https://twitter.com/fjfghfg
https://twitter.com/fjfghfg

Міхо Саакашвілі наш Президент

@fjfghfg


...а кого Украина арестовала в России из тех кто участвовал в окупации...? может садиста Мильчакова?... или генералов РФ которые командовали наёмникаи в ДЫре в 14-15г ?... или колаборантов кодла пушилина с "министрами" в Дыре?
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11.12.2020 22:55 Відповісти
Перепрошую, а є в російських пограничників якісь документи, які свідчать, що оцей "журналіст" перетнув російсько-Український кордон? А є в паспорті цього італійця відмітка про перетин Українського Кордону? Нема? То він в Україні був всупереч закону?
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11.12.2020 23:14 Відповісти
Схоже, що у Україні ці персонажі ніколи не були....
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12.12.2020 19:11 Відповісти
То що - Марків на території Московії зробив вчинок, який йому інкримінують?
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12.12.2020 22:13 Відповісти
Важко сказати, де все відбувалося з точки зору москалів....
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12.12.2020 23:47 Відповісти
Ні - там в справі є точні місця - і де той пропагандон був, і де наш боєць... з прив'язкою до місцевості.
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13.12.2020 01:27 Відповісти
 
 