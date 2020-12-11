У Росії суд заочно заарештував українського нацгвардійця Марківа

У Російській Федерації суд 11 грудня санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа у справі про вбивство, за якою він був виправданий судом в Італії.

Про це повідомила російському "Интерфаксу" прессекретарка Басманного суду Москви Ірина Софінська, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Марківу заочно пред'явлено обвинувачення за частиною 2 статті 105 КК РФ (вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним способом з мотивів політичної, ідеологічної, національної ненависті або ворожнечі).

Видання пише, що так зване "кримінальну справу" проти Марківа "стосується подій 2014 року, коли під мінометним обстрілом в районі села Андріївка під Слов'янськом загинув італійський репортер Андреа Роккеллі і його перекладач, російський правозахисник Андрій Миронов".

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.