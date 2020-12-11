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В России суд заочно арестовал украинского нацгвардейца Маркива

В России суд заочно арестовал украинского нацгвардейца Маркива
Фото: mvs.gov.ua

В Российской Федерации суд 11 декабря санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива по делу об убийстве, по которому он был оправдан судом в Италии.

Об этом сообщила российскому "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Маркиву заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды).

Издание пишет, что так называемое "уголовное дело" против Маркива "касается событий 2014 года, когда под минометным обстрелом в районе села Андреевка под Славянском погиб итальянский репортер Андреа Роккелли и его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов".

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Для меня честь служить Украине", - Маркив возобновил службу в Нацгвардии

Автор: 

арест (10455) россия (95454) Национальная гвардия (2112) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+45
Можете его заочно в жопу поцеловать
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11.12.2020 13:59
+30
С кто сомневался,что за итальянским судилищем торчат кацапосвинорылые уши?
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11.12.2020 14:08
+22
ну как же без рыла свинособачьего обойтись?
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11.12.2020 14:01
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Можете его заочно в жопу поцеловать
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11.12.2020 13:59 Ответить
Україна має використати той факт что терористичний суд терористичної росії є фактично зброєю в руках терориста путіна і приймає абсолютно неправові рішення які не відносяться до його юрисдикції. Україна на підставі цього має вимагати від світової спільноти не визнавати рішень російської юстиції та правоохоронних органів правовими і законними і ігнорувати всі російські рішення, вимоги або запити про правову допомогу щодо український громадян, українського бізнесу або українських товарів та послуг.
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11.12.2020 14:05 Ответить
краще очно
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11.12.2020 14:15 Ответить
лучше очно
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11.12.2020 15:03 Ответить
Кацапи -відстій цивілізації. Дикуни.
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11.12.2020 14:00 Ответить
Смешные кокошникоголовые...
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11.12.2020 14:01 Ответить
ну как же без рыла свинособачьего обойтись?
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11.12.2020 14:01 Ответить
С кто сомневался,что за итальянским судилищем торчат кацапосвинорылые уши?
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11.12.2020 14:08 Ответить
и уши и рога и копыта!!!
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11.12.2020 14:13 Ответить
Кацапов надо заочно арестовать за постоянные бомбёжки пуканами.
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11.12.2020 14:05 Ответить
Тем кто так хочет снять блокаду дамбаса и крыма и провести *выборы* на окупированных территориях, сможет Маркив и еще тысячи таких же патриотов поехать в Донецк балотироваться или проголосовать чтобы не оказаться в руках ФСБ?
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11.12.2020 14:06 Ответить
Кого еще не арестовали в РФ...?
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11.12.2020 14:16 Ответить
Свинокаци ніяк не заспокояться: всі, хто насмілився захищати свою батьківщину від ворога, - терористи.
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11.12.2020 14:17 Ответить
предлагаю в ответ заочно снасильничать Захарову.
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11.12.2020 14:24 Ответить
Еще нужно найти у кого на неё встанет🙄
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11.12.2020 14:28 Ответить
да чем там искать, в Слугах таких извращенцев полно. Да и Кива тоже сможет.
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11.12.2020 14:30 Ответить
Кива только дрочить может !
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11.12.2020 18:11 Ответить
ну на нее, с особім цІнізмом та дуже злим умислом!
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11.12.2020 21:48 Ответить
а ты уверен, что она будет против?
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11.12.2020 14:40 Ответить
перевербуєм?
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11.12.2020 21:49 Ответить
"...вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним способом з мотивів політичної, ідеологічної, національної ненависті або ворожнечі..."
================
Мені це нагадало: "...Досудовим розслідуванням встановлено, що Антоненко Андрій Сергійович, 02.10.1971 року народження, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності…".
Чи Аваков уже забув?
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11.12.2020 14:41 Ответить
так надо еще против суда возбудиться: неправомерное решение, фальсификация фактов, ну, што-нибудь такое, вы найдёти, он же решение принимал))
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11.12.2020 15:09 Ответить
Нас рать!
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11.12.2020 15:32 Ответить
ТОГДА ОН ДОЛЖЕН УБИТЬ ПОРЕЧЕНКОВА !)
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11.12.2020 15:33 Ответить
https://twitter.com/fjfghfg
https://twitter.com/fjfghfg

Міхо Саакашвілі наш Президент

@fjfghfg


...а кого Украина арестовала в России из тех кто участвовал в окупации...? может садиста Мильчакова?... или генералов РФ которые командовали наёмникаи в ДЫре в 14-15г ?... или колаборантов кодла пушилина с "министрами" в Дыре?
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11.12.2020 22:55 Ответить
Перепрошую, а є в російських пограничників якісь документи, які свідчать, що оцей "журналіст" перетнув російсько-Український кордон? А є в паспорті цього італійця відмітка про перетин Українського Кордону? Нема? То він в Україні був всупереч закону?
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11.12.2020 23:14 Ответить
Схоже, що у Україні ці персонажі ніколи не були....
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12.12.2020 19:11 Ответить
То що - Марків на території Московії зробив вчинок, який йому інкримінують?
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12.12.2020 22:13 Ответить
Важко сказати, де все відбувалося з точки зору москалів....
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12.12.2020 23:47 Ответить
Ні - там в справі є точні місця - і де той пропагандон був, і де наш боєць... з прив'язкою до місцевості.
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13.12.2020 01:27 Ответить
 
 