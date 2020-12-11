В России суд заочно арестовал украинского нацгвардейца Маркива

В Российской Федерации суд 11 декабря санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива по делу об убийстве, по которому он был оправдан судом в Италии.

Об этом сообщила российскому "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Маркиву заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды).

Издание пишет, что так называемое "уголовное дело" против Маркива "касается событий 2014 года, когда под минометным обстрелом в районе села Андреевка под Славянском погиб итальянский репортер Андреа Роккелли и его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов".

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.

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