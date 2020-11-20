РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11166 посетителей онлайн
Новости Общество Свободу Маркиву
5 610 15
Национальная гвардия (1846) Маркив (188)

"Для меня честь служить Украине", - Маркив возобновил службу в Нацгвардии

Новости Цензор.НЕТ Общество

Фото: mvs.gov.ua

Военнослужащий Виталий Маркив, который 3,5 года находился в итальянской тюрьме и был освобожден 3 ноября по апелляции, восстановился на службе в Национальной гвардии Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью LB.ua.

Маркив сообщил: "Службу я уже возобновил. Официально нахожусь сейчас в отпуске. У меня 26 дней, чтобы пройти медицинский осмотр, реабилитацию. Затем планируем с женой на несколько дней поехать в отпуск где-то на территории Украины. После будет служба в Национальной гвардии Украины. Я вернусь в свой батальон (им. Кульчицкого) ".

Он отметил, что заниматься политикой вроде Надежды Савченко не собирается: "Я - лицо аполитичное. Военнослужащие должны быть вне политики. Свои политические взгляды, по моему мнению, военнослужащий должен выражать во время тайного голосования".

При этом он добавил, что уже готов ехать на передовую, но обязан пройти медосмотр и все протокольные процедуры.

"Привык по жизни заканчивать вещи. Если посвятил себя военной службе, тем более, что у меня подписан контракт на 5 лет, то вижу будущее пока в военной карьере. Не просто служить для галочки, к какому-то определенному званию ... Я этим живу. Горжусь. Для меня военная форма имеет огромное значение. Для меня честь служить Украине", - резюмировал Маркив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Судья первой инстанции заявила, что в Украине гражданская война. Пророссийский нарратив. Будто кто-то написал и дал ей зачитать", - Маркив. ВИДЕО

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Помню как этот дегенерат Кива, когда он был правой рукой Авакова, в 2014-м или 2015-м, рассказывал на каком-то канале что на востоке Украины живут одни зеки.
показать весь комментарий
20.11.2020 20:13
+4
Дай тобi боже всього найкращого хлопче !
показать весь комментарий
20.11.2020 21:05
+3
ну тепер п...ць італійським фотографам в домбабве і луганді "Для меня честь служить Украине", - Маркив возобновил службу в Нацгвардии - Цензор.НЕТ 5629
показать весь комментарий
20.11.2020 20:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а на нюзвані Ківа зараз на всю країну розказує що всі хто живе на Заході України фашисти
показать весь комментарий
20.11.2020 20:08 Ответить
ЁЁЁЁЁ!!!! ты шо, ньзван смотришь? ОО
показать весь комментарий
20.11.2020 20:12 Ответить
"Для мене честь служити Україні", - Марків поновив службу в Нацгвардії - Цензор.НЕТ 7156
показать весь комментарий
20.11.2020 20:58 Ответить
Помню как этот дегенерат Кива, когда он был правой рукой Авакова, в 2014-м или 2015-м, рассказывал на каком-то канале что на востоке Украины живут одни зеки.
показать весь комментарий
20.11.2020 20:13 Ответить
Кива знатный *****.ст ! ))
показать весь комментарий
20.11.2020 20:19 Ответить
ну тепер п...ць італійським фотографам в домбабве і луганді "Для меня честь служить Украине", - Маркив возобновил службу в Нацгвардии - Цензор.НЕТ 5629
показать весь комментарий
20.11.2020 20:10 Ответить
хлопцю, якби ти і насправді тих хрюцьких італійців так влучно підстрелив, я б тебе поважав не меньше, то служи і надалі Україні, вона того потребує
показать весь комментарий
20.11.2020 20:19 Ответить
"я - лицо аполитичное"
та да,сложно упрекнуть авакяна...да и зелёному додику дифирамбы петь нема за шо...
показать весь комментарий
20.11.2020 20:12 Ответить
Украинские Байрактары уничтожают российские САУ

https://www.youtube.com/watch?v=nt7saDD9iP0&feature=emb_title
показать весь комментарий
20.11.2020 20:15 Ответить
за почти 4 года много воды утекло...
удивится (не то слово)...
с Богом! (как говорится)
показать весь комментарий
20.11.2020 20:16 Ответить
У Дениса Кол....., мужа Ирины спроси что да как, может поделятся лайфхаком как и уволиться правильно и восстановиться на службе с повышением и вознаграждением.
показать весь комментарий
20.11.2020 20:33 Ответить
Молодец Маркив! Гордость украинской армии! Храни его Господь.......
показать весь комментарий
20.11.2020 20:46 Ответить
Дай тобi боже всього найкращого хлопче !
показать весь комментарий
20.11.2020 21:05 Ответить
Дай, Боже, тобі Воїн, всього найкращого в житті.
показать весь комментарий
20.11.2020 21:08 Ответить
А как с итальянским гражданством? Может, уже отказался?
показать весь комментарий
20.11.2020 21:40 Ответить
 
 